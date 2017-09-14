Додано: Нед 22 лют, 2026 23:49

fler написав: Чи це про якихось інших жінок йдеться? Як мені зрозуміти про кого ви пишете? Чи це про якихось інших жінок йдеться? Як мені зрозуміти про кого ви пишете?

примушую

А де саме я? Я прогнозую, а не примушую. Я написав: «жінки виїдуть», а не «повинні виїхати». Юнаки із країни масово виїжджають. Вам, сподіваюсь, це відомо? Їх і так тут мало, бо українки дітей мати не хочуть. Можна зробити висновок, що і дівчата виїдуть - з ким їм тут будувати сімʼї, якщо вони, звичайно, захочуть їх будувати?Ви залишитесь, але і у Вас будуть проблеми. Хто буде забезпечувати Вашу безпеку? Зараз Вам воювати заважає стать. Через 10-15 років заважатиме вік. Вашому чоловіку, наскільки я розумію, воювати заважає бронь. Сину також. Тим, з ким Ви тут смієтесь з мене, воювати теж заважає або стать або бронь, а незабаром буде заважати вік. Хлопців в минулому році народилося десь 80 тисяч. Порахуйте що буде в Україні через 20 років. І це якщо цих хлопців не вивезуть або вони не виїдуть самі завчасно.