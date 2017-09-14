RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:49

  fler написав:Чи це про якихось інших жінок йдеться? Як мені зрозуміти про кого ви пишете?

А де саме я примушую? Я прогнозую, а не примушую. Я написав: «жінки виїдуть», а не «повинні виїхати». Юнаки із країни масово виїжджають. Вам, сподіваюсь, це відомо? Їх і так тут мало, бо українки дітей мати не хочуть. Можна зробити висновок, що і дівчата виїдуть - з ким їм тут будувати сімʼї, якщо вони, звичайно, захочуть їх будувати?

Ви залишитесь, але і у Вас будуть проблеми. Хто буде забезпечувати Вашу безпеку? Зараз Вам воювати заважає стать. Через 10-15 років заважатиме вік. Вашому чоловіку, наскільки я розумію, воювати заважає бронь. Сину також. Тим, з ким Ви тут смієтесь з мене, воювати теж заважає або стать або бронь, а незабаром буде заважати вік. Хлопців в минулому році народилося десь 80 тисяч. Порахуйте що буде в Україні через 20 років. І це якщо цих хлопців не вивезуть або вони не виїдуть самі завчасно.
АндрейМ
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

При бажанні могли дати кандидатство та безвіз, як дали геть проросійсткій Сербії у 2008
не дали тому що Кучма з Ющенко стаавили на США та членстві в НАТО, тому і послали війська до Іраку. Це було в контрі до планів Берліну який хотів будувати вімсь Берлін-Москва-Пекін, та газотранспортний консорціум.
Поставили все на Вашингтон, а він кинув на букарестському саміті ("не смогла")
Більшість населення натівських країни півленної Європи було налаштоване антинатівські, так шо відмазка проканає тільки рогулям
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 22 лют, 2026 23:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:53

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Так в тому ти й проблема. Тому що цим треба було починати займатися в 91му. Тоді б ввійшли ДО 14го. Та й 14го би не було в том вигляді, що ми йогог отримали
Может быть.
А, может, и нет.
При желании (с их стороны) нас могли бы принять и с 2005 до 2014.
Но сейчас гадать об этом не имеет смысла. Это всё уже прошло.
Надо думать о будушем.
Прошлое можно и нужно изучать только для того, чтобы не наступать дважды на те же грабли.
При этом не стоит и наступать на новые. :)
sashagbl просто молодий
і не помнить що вступ в нато в ті часи мяко кажучи було б дуже непопулярним рішенням і що Шоколадний теж виступав проти нато в верховній раді. Історію молодь вчать погано а самі вони памятати того не можуть.
Не було в нато плану нас брати.
Щодо того що були "помилки " на початку війни, ні це був капкан для путіна. Захід знав, що планує путін спецоперацію і що до війни російська армія не готова. Так воно і виявилось.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Шоколадний теж виступав проти нато в верховній рад


Вже помаранчевий Луценко у 2006 світився на антинатівських мітингах
Але такі самі настрої свого часу були і в Греції , і в Іспанії , і ніхто не заморачувався коли приймали
Та навіть доктрину без'ядерного нейтралітету у 1990-1991 розробляли саме рухівці - Павличко та Головатий
але ж рогулі все звикли валити на співгромадян не таких рогульських
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:02

  Hotab написав:
  Water написав:
  АндрейМ написав:От них зависит пенсия пожилых людей, того же ЛАДа.

Пенсію ЛАДа я візьму на себе, з Hotab'ом важче. :lol:

Не прибідняйся, всього 26)


Шоб мои кровью и потом заработанные и тобой сожранные тюфтели с пюре раком кишок тебе не вышли срочно переписуй кампуса на $-чика как нашего защитника а сам в кресло МИшки и бегом совершать подвиг Гастеллы в небе Таганрога.
С огоньком и радиоактивными осадками
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чомусь серед рогулів популярна місконцепція що виною у всьому неправильний вибіо східняків у 1991 бо не проголосували за Чорновола чи ще якогось рухівця.
Але у більшості країн соцблоку , наприклал Литві, президентами були колишні комуністи, а там де владу взяли ідейні дисиденти-націоналісти (Ельчибей, Гамсахурдія) якраз почалися громадянські конфлікти , якими скористалася москва
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:39

  fox767676 написав:Вже помаранчевий Луценко
але ж рогулі все звикли валити на співгромадян не таких рогульських
рух був і за федеративний устрій держави...
феномен руху- прийти до влади з підпілля коли сама партія переповнена сексотами кгб пояснюється просто, за рухом тоді сховались справжні червоні директори.
Но не будем про грустне і минуле.
Я вважаю, що і зараз від нато траба відмовлятись. Вони нас розводять як лохів і брати не збираються.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:39

тупим рогулям треба вчитися-вчитися-вчитися-вчитися
забувши про куплені за кабанчика у таких же рогулів к.т.н
інакше вони та їх нащадки будуть пожиттєво збирати ескимоський кал
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:44

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Вже помаранчевий Луценко
але ж рогулі все звикли валити на співгромадян не таких рогульських
рух був і за федеративний устрій держави...
феномен руху- прийти до влади з підпілля коли сама партія переповнена сексотами кгб пояснюється просто, за рухом тоді сховались справжні червоні директори.
Но не будем про грустне і минуле.
Я вважаю, що і зараз від нато траба відмовлятись. Вони нас розводять як лохів і брати не збираються.

я десь тут писав ,шо на мою думку був договорняк фрау і вови
п.с нас кинули на заклание рф
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Я вважаю, що і зараз від нато траба відмовлятись. Вони нас розводять як лохів і брати не збираються.


то майже мейнстрим і ніякої революційної крамоли у усвідомленні такого факту вже нема
гадаю буде лейтмотивом навіть "патріотичних" партій на виборах
Бо сам предмет зникає.
просто розпач від втрат через поклоніння хибним ідолам накриває
Я постив тут Пастернак-Тарнушенко, він казав що єдина правильна стратегія (Марчука)була равновіддаленість від москви та Заходу. Ми ж самі по собі були розміром з Австроугорську імперію, все було своє.
А зараз хто зможе зкерувати національну фрустрацію і запропонувати моделі розвитку і національного консенсусу? Чи зможемо ми взагалі автономно зараз, якщо не могли\не хотіли коли все для того було.
fox767676
Аватар користувача
 
