Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:47
Hotab написав:ЛАД Мусульмани там, де вони становлять переважну меншість
, успішно стирають своє релігійну ідентифікацію. Я в Криму знав кількох татар, які жрали алкоголь і їли все підряд круглий рік. Хоча зовнішність характерна і батьки обидва татари. Албанці он взагалі своє мусульманство зробили ніяким не мусульманством, теж все їдять, пʼють , одягають і роблять.
це як в Британії та Франції?
Додано: Вів 24 лют, 2026 14:49
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:04
sashaqbl написав:
В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?
Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.
Плюс ще різниця в менталітеті та радянське виховання
Наприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас нема
Моя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто часто
sashaqbl написав:
Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?
Так могли ж тоді їх теж сто разів асимілювати як і у нас. А серби та хорвати теж їх придумали бо боїться українців?
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:10
Рим пішов від стародавніх Греків, вони і Крим перші окупували ) русин тоді не було. А взагалі всі пішли з Африки 300 тис.років тому )
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:12
sashaqbl написав: Banderlog написав:
) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.
та я трохи вчив у шкільні роки, та й опісля.
представте собі, Лад теж вчив в школі і я вчив. І це були різні концепції.
Мені повезло побачити як одна міняє іншу
Русини це альтернативна назва українців і історично давніша. Взагалі національна ідентичність штука лабільна
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:13
Рим не пішов від стардавніх греків, чи ви повірили у агітку від Вергілія?
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:14
Hotab написав:ЛАД
Мусульмани там, де вони становлять переважну меншість, успішно стирають своє релігійну ідентифікацію. Я в Криму знав кількох татар, які жрали алкоголь і їли все підряд круглий рік. Хоча зовнішність характерна і батьки обидва татари. Албанці он взагалі своє мусульманство зробили ніяким не мусульманством, теж все їдять, пʼють , одягають і роблять.
Там, де "переважну".
А там, де не "переважну"?
И мечети строят, и праздники отмечают и там, "де вони становлять переважну меншість". Опыт Европы хорошо показывает. Да и курбан-байрам в Москве.
А ассимиляция в какой-то, большей или меньшей степени происходит везде. И с национальностями тоже. У нас тут удивляются/вомущаются отсутствием украинских школ в РФ.
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:14
Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:17
Letusrock написав:
Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
Якщо росію не спіткає доля союза, де мільйони молодих ЛАДів незрозуміли, що вже декілька десятків років, за розгорнутою фін.звітністю їх праця була марною справою)
Тому що просрати 20 років фнб за остані 4 роки, навіть блондинці було б складно. Це великі кошти )
А у маленької аграрної держави вже неіснуючи Фламінго двіччі впали на Капустин Яр, кількість тєхніки, яка і є ВВП оркостану, розтанула як роса на сонці... і вже Олександр дійсно став бдсм для потрібної категорії )))
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:20
Letusrock написав: Shaman написав:
Letusrock
краще розповіси, що буде робити путін в 2036 році?
чому мене мають цікавити справи сусідів більше ніж наші власні? Знов цитуєш прадавнє про сгорівший сарай та сусідську корову..
давай, розповідай про русинів й про страшний геноцид українцями
Зе в 2056 році - це не наші справи, це твоя хвора уява
