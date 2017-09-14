|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:23
Letusrock написав:
Щоб нас так тисячу років геноцидили як це чехи робили. Інвестиції в інфраструктуру Підкарпатської Русі з боку Першої Чехословацької республіки за ті 20 років були (з врахуванням інфляції) напевно більшими ніж вклад ссср та України разом узятий за 80 років.
Давай так, я не відміняю вкладу Чехословаччини. Але ти не відповів на головне питання: як 63% русинів проголосили незалежність Карпаської України?
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:57
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Щоб нас так тисячу років геноцидили як це чехи робили. Інвестиції в інфраструктуру Підкарпатської Русі з боку Першої Чехословацької республіки за ті 20 років були (з врахуванням інфляції) напевно більшими ніж вклад ссср та України разом узятий за 80 років.
Давай так, я не відміняю вкладу Чехословаччини. Але ти не відповів на головне питання: як 63% русинів проголосили незалежність Карпаської України?
це зробили не 63%, а вузьке коло людей на чолі з Волошином. Багато чинників склались в одне ціле - слабкість та проблеми Чехословаччини 38-39 років, страх перед угорським реваншем, солодкі обіцянки підтримки із-за перевалу та канадсько-американської діаспори (якраз нагадує казочки партнерів періоду весни 2022).
Знали б чим це аукнеться нащадкам в наступні 80 років то одноденний пан президент Волошин миттю висів би на найближчій вербі
P.S. Думаю зрозуміло що в ті роки новини передавались з такою "швидкістю" що більшість рядового населення дізналась про проголошення цієї одноденної незалежності через пару тижнів після її поразки та угорської окупації
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:23
Letusrock написав:
це зробили не 63%, а вузьке коло людей на чолі з Волошином. Багато чинників склались в одне ціле - слабкість та проблеми Чехословаччини 38-39 років, страх перед угорським реваншем, солодкі обіцянки підтримки із-за перевалу та канадсько-американської діаспори (якраз нагадує казочки партнерів періоду весни 2022).
Цікава точка зору. Якщо щось незручне - то було вузьке коло людей, яких раптом вибрали перед тим на виборах.
А якщо хочеться - то русинів загеноцидили українці і справжні інтереси русинів представляє десяток промосковських колунів.
Додано: Сер 25 лют, 2026 11:47
sashaqbl написав:
справжні інтереси русинів представляє десяток промосковських колунів.
Олександр, це не серйозно. Навіть особиста неприязнь не привід вигадувати чи приписувати мені щось. Не уподобляйтесь песікоту.
Я чудово розумію що Україна шарахається від однієї згадки про русинів через існування проплачених клоунів типу Гецка чи о.Сидора. Тому на сучасному етапі це питання є токсичним
sashaqbl написав:
Якщо щось незручне - то було вузьке коло людей
ви справді вважаєте що тодішнім селянам (яких було відсотків 90% з населення краю) дійсно раптово захотілось відєднатись від пражських грошей та пряшівських земляків і терміново почати рух до приєднання до львівських "поляків" ? Зрозуміло що рушійною силою був незначний відсоток представників влади та різні "історики". І головне, як вже писав, страх перед угорською окупацією.
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:48
Hotab написав:ЛАД
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
Продовження ресурсу після перевірки в умовах заводу з відповідним обладнанням. Шукають мікротріщини і втому металу.
О самолётах я и не спорил.
Но спросил для интереса чат GPT. Он, естественно, подтвердил продление срока, но всё же не с 30 до 60-80 лет. Причём показал, что в военной авиации продление бывает на заметно бОльший срок, чем в граданской.
Здається вище дійшли до істини: витрати на maintenance за роки експлуатації дійсно можуть перевищувати початкову вартість обʼєкту. Але зрозуміло що:
1. Обʼєкт в цей час приносить прибуток і знаходити такі гроші з прибутків простіше ніж на будівництво з нуля
2. Щоб було що ремонтувати/ обслуговувати і куди вкладатись треба щоб хтось спочатку побудував. Тобто значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко.
Рад, что мы достигли согласия по этим вопросам.
По замінам турбін така інфо. (капремонт)
О замене конденсаторов турбин читал.
Хотя не уверен, что это такая уж массовая процедура.
Например, о Южно-Украинской АЭС написано, что замена конденсаторов производилась в связи с повышенным износом из-за повышенной солёности озера, из которого берётся вода.
На некоторых АЭС производилась, действительно, для повышения мощности.
По-видимому, замена изношенных/повреждённых лопаток роторов происходит относительно часто, роторов целиком - похоже, значительно реже.
Программа 2019–2024, сами понимаете, вряд ли была полностью реализована "благодаря" росс. агрессии. Что успели сделать, понятно, не знаю.
Це мені знову нагадує як завод капіталить авіадвигуни:
Всі рухомі частини здатні до зносу (лопатки статорів, роторів компресора і турбіни, тріскається від температур камера згорання, їх міняють ) . Це все завод міняє по кілька разів за життя двигуна, такий двигун після ремонту з заводу має призначений ресурс (до наступного ремонту) як у нового двигуна. При цьому новий двигун коштує мільйон, а капіталка 300 тис негривнів.
Согласен.
Ситуация та же самая. И понятно, что капиталка обходится значительно дешевле.
Разница только в сложности замены изношенных частей и цене вопроса.
И продление ресурса в обоих случаях всё же делается на меньший срок, чем плановый ресурс нового.
Но главный вопрос, с которого благодаря stm
начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 25 лют, 2026 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:50
ЛАД написав:
Не так ли и с АЭС?
Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока
. И топливо мы тоже не производим, а покупаем у РФ, теперь ещё у Вестингауз.
И все эти эксплуатационные расходы идут за счёт текущих доходов от АЭС (значительно бОльших). Чат привёл данные - 7–8 ТВт·ч
в год с одного блока ВВЭР-1000.
А для постройки нового блока нужно иметь эти 10+ млрд. долл.
а як побудувати новий блок, коли Енергоатом еенергію продає населенню за 1 коп? два й два можна скласти?
й ще раз - а навіщо було будувати, коли в нас й так був надлишок еенергії? може хтось не знає, до війни потужність ТЕС була раз в 5 більша за те, що використовували...
Но вообще напомню, с чего начался разговор.
С утверждения stm
, что ТЭС/АЭС уже давно не советские, а совершенно новые и мы ничего от Союза не унаследовали и не за что быть благодарным прошлому.
Ну ладно, ей простительно. Но вы-то точно не блондинка и явно ближе к технике.
Повторю, мы за 30 лет не построили ни одного блока АЭС и о замене турбин я тоже ничего не нашёл. Кроме того, о чём написал killer_of_liars
в viewtopic.php?p=5935311#p5935311
. Я это сообщение видел, но не стал приводить.
Что бы мы сегодня делали, если бы не эти советские АЭС?
...
А то здесь часто уходят в какие-то подробности, забывая с чего началось обсуждение.
Подробности бывают важны, когда без них делаются ложные выводы.
Если вы, как и stm
, считаете, что от Союза нам уже ничего не осталось и мы такие сильномогучие, что всё сами, тогда, конечно.
...
з приводу спадщини Союза, на яку так молиться ЛАД. за рахунок чого срср все побудував? за рахунок того, що населення за вироблене отримувало копійки, а срср будував свої гіганти. тому це не спадщина срср, а спадщина населення. а зараз населення заробляє значно більше, тому щоб будувати АЕС треба інші підходи, чого ЛАД ніяк не зрозуміє...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 25 лют, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:
Но главный вопрос, с которого благодаря stm
начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко".
головне питання - срср будував все за рахунок експлуатації населення. а зараз населення отримує свої кошти, тому ще раз - мають бути трохи інші економічні підходи.
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:59
Україна стає суцільною "кілзоною"
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:03
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
И всё-таки самое дорогостоящее в АЭС, это реактор и капитальные сооружения, с ним связанные, и турбина. Реактор точно не меняется, о заменах турбины тоже ничего не нашёл.
Ви неправі. Ситуація, коли плановий строк 30, а потім кожні 10 років капіталка і продовження ресурсу в авіації дуже поширена.
Щодо АЕС - ситуація та ж сама - корпус реактора лишається. Але більшість рухомих елементів за життя міняється не одноразово. Тому згрубша stm права - від тих радянських АЕС на даний момент лишилися хіба корпуси реакторів.
І поки в корпусах нема критичних пошкоджень - реактори будуть проходити капіталку і продовжувати ресурс.
Разом з тим ви праві, що будівництво нового реактора - це колосальні одноразові інвестиції.
Вам не кажется, что это слишком уверенное заявление?
Турбины тоже не остались (хотя лопатки роторов и конденсаторы кое-где заменялись)?
И я прав только в кэпочевидной истине, "що будівництво нового реактора - це колосальні одноразові інвестиції"? Если бы кто-то стал спорить с таким утверждением, я бы прсто посмеялся и даже не вступал в разговор.
Так что ваш вывод о том, что "згрубша stm права", выглядит удивительно.
Вы же всё-таки не отличаетесь пропагандонской тупостью шамана.
P.s. Об авиации я, кстати, не спорил. И уж точно не отрицал продление сроков эксплуатации самолётов.
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:37
fox767676 написав:
Україна стає суцільною "кілзоною"
А як вам спікер сенату Джонсон? ) навіть укр.естеблішмент не вміє такі піруети перевдягання наступній владі )))
