RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16900169011690216903
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:02

ЛАД

дополнительные бесплатные продукты.



Ой йой))
За ці «безкоштовні» як кінь пахав влітку))
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17951
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2578 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:16

  Hotab написав:ЛАД

дополнительные бесплатные продукты.



Ой йой))
За ці «безкоштовні» як кінь пахав влітку))

Верно.
Но при этом и зимой работы намного меньше.
Но тем не менее. Они не считались госработниками - частники. Поэтому долго и не были включены в государственную пенсионную систему.
И была возможность "як кінь пахати влітку" на своём участке. У рабочих такой возможности не было.
В то же время, это одна из причин, по которой из сёл уезжали.
При этом многие недавние горожане ездили летом к родителям помогать. По выходным, а порой и в отпуск. И получали домашние продукты от родителей.
И да, полной справедливости нигде в мире пока не добились.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38849
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:36

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
дополнительные бесплатные продукты.

Ой йой))
За ці «безкоштовні» як кінь пахав влітку))

Верно.
Но при этом и зимой работы намного меньше.
Но тем не менее. Они не считались госработниками - частники. Поэтому долго и не были включены в государственную пенсионную систему.
И была возможность "як кінь пахати влітку" на своём участке. У рабочих такой возможности не было.
В то же время, это одна из причин, по которой из сёл уезжали.
При этом многие недавние горожане ездили летом к родителям помогать. По выходным, а порой и в отпуск. И получали домашние продукты от родителей.
И да, полной справедливости нигде в мире пока не добились.

як це не було, ЛАД? таке слово, як городи тобі знайоме? чи ти ніколи не був на вулиці Світлій? хоча може в самому Харкові й не розповсюджене явище було, а в Харківській області - й робочі, й інженери обробляли свої клаптики аж бігом - щоб було що їсти взимку. така от ефективна радянська система...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11811
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Самолёты, космос... Что за бред!?

я ж кажу, все за радянськими мотивами - сидіти над діркою з газеткою, але розповідати як космічні кораблі ... (це ще в радянських комедіях казали) ;)

а тепер які країни виробляють літаки? великі - взагалі дві компанії, навіть Китаю тут немає. скільки країн місії на Місяць відправляють? всі інші невдахи? :lol:

що там в Швейцарії з літаками та космосом? от нерухомість там дорога 8)
Понятно.
Главная мечта и цель жизни - срать на унитазе, а не над дыркой и подтираться туалетной бумагой, а не газетой. "Что ещё надо человеку для счастья?"
А отправляют "місії на Місяць" и строят самостоятельно ускорители, действительно, очень немногие.
Но многие кооперируются для участия в таких проектах.
«Две вещи наполняют душу всё новым и возрастающим восхищением и благоговением — звёздное небо надо мной и моральный закон во мне»
Дурак был Кант.
Какое звёздное небо, кому оно нужно? Главное в жизни - тёплый сортир.

які пафосні думки чути з "дірки" :lol:

але так, краще жити в країні, де є що істи, й ходити в нормальний туалет, аніж запускати ракети, а населення ходить в "дірку" або взагалі дохне з голоду...

от ти зараз ЛАД просуваєш радянську пропаганду, як вона є. а коли країна розвинеться, то тоді можна подумати й про космос. я розумію ЛАД, що після дитячого садику ти відразу універ закінчив, але в житті так не буває. в 60-70 роки Корея теж космосом не цікавилася, як й Китай в 90ті роки. а от КНДР дійсно вже й супутник запустила, а пайки рису вчергове зменшила :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11811
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.

що тут кажуть про пропаганду. от назвіть яку зп маєте на увазі, й скільки витрати на їжу. бо в середньому 40-50% - це ви значно перебільшуєте.

Лично у вас, наверно, меньше.
Но я о вас и не писал. А средними цифрами поинтересуйтесь.
У тех, кто ниже медианных доходов, пожалуй, я не прав - будет заметно больше 50%.

цифри конкретні назвати можете? чи бла-бла-бла? бо на цифрах й побачимо, який відсоток 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11811
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:50

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.

Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.

Также сложно отказываться от жилья, от необходимых, а часто и обязательных страховок, ...
Разные пропорции в структуре расходов не делают отказ от какой-либо их части лёгким.
Измерять благосостояние по проценту расходов на еду - идея не очень.
Любая экономическая система балансируется таким образом, чтобы большинство людей имело необходимый минимум. В устоявшихся и сбалансированных системах, пенсионные взносы в этот минимум уже входят. Вся проблема именно в переходном периоде, когда для введения новинки всю систему придется разбалансировать. Когда и какой ценой будет достигнут новый баланс предсказать трудно.
Это проблема не только пенсий.
Для накопительной же пенсии есть проблема ещё серьёзнее чем переходный период. При такой системе пенсионный фонд по сути является трастовым. От обычного траста он отличается только ограничением рисковости активов. Нет и нам ни таких активов, ни развитого фондового рынка, который бы позволил с этими активами работать.

Когда нам говорят, что надо у кого-то перенять какие-то решения, всегда стоит задать себе 2 вопроса: может ли это работать в наших условиях и какова будет цена перехода.

Вон у нас уже скопировали систему финансового мониторинга, которая у других работает очень давно и при другой финансовой культуре. В результате финансовые операции соимзмеряются исключительно с текущим доходом, а права свободно распоряжаться накоплениями нас практически лишили. Нормально эта система заработает лет через 30.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21739 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:24

  ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Это - не повод их не вводить. Мне понятно нежелание вводить 2-ой уровень, но почему нельзя ввести 3-ий, чтобы каждый желающий мог из свободных денег откладывать на пенсию, мне непонятно.
АндрейМ
 
Повідомлень: 783
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:33

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Это - не повод их не вводить. Мне понятно нежелание вводить 2-ой уровень, но почему нельзя ввести 3-ий, чтобы каждый желающий мог из свободных денег откладывать на пенсию, мне непонятно.

А что сейчас мешает?
Первое, что выдал гугл: https://privatfond.com.ua/?lang=ru
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21739 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:45

  ЛАД написав:

Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.[/quote]

https://www.youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU

У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).

Ключові показники зарплат (2024):
Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень.
Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.


з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день)
чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є
круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро,
тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро),
тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш

для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно
prodigy
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:51

  Сибарит написав:А что сейчас мешает?
Первое, что выдал гугл: https://privatfond.com.ua/?lang=ru


Откладывать? Ничего не мешает. Откладывать через 3-ий уровень пенсионной системы мешает её отсутствие. В фонде, ссылку на который Вы дали, "пенсионного" - только название.

Привлекательность пенсионных счетов третьего уровня в их специальном налоговом статусе. Наёмный работник может определённую, строго ограниченную, часть своей зарплаты переводить на специальный счет в банке или брокерской компании, и с этой суммы государство не будет взымать с него подоходный налог. На этом счёте деньги также будут расти (если будут) без налогообложения, дивиденды или проценты по депозитам не будут облагаться налогом. Конечно, эти деньги нельзя снимать до определённого возраста.

Такие счета привлекательны тем, кто получает "чистую" ЗП, которая позволяет откладывать. Они могут, например, 10%-20% процентов своей ЗП направлять на такие счета, а подоходный налог будет взыматься только с оставшейся части их ЗП, а потом эти деньги будут ещё и расти без налогов.

Просто открыть депозит или купить "пенсионный" фонд на деньги, с которых я налог уже уплатил, а потом платить налог с дохода, который я могу получить - не проблема, конечно. Смысл-то не в этом.
АндрейМ
 
Повідомлень: 783
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16900169011690216903
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227349
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432096
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1152878
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15672)
25.02.2026 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.