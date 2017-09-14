|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 лют, 2026 02:53
Faceless написав:
ЛАД написав:Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.
Ну і ситуація загалом погіршилася (не знаю, наскільки монотонно, це треба аналізувати).
Проблема не в розриві між зарплатами і пенсіями. Проблема солідарної системи в тому, що пенсіонерів занадто багато відносно тих, хто працює і платить внески. Тому вони і не можуть бути більше, людина не може віддавати в пенсійний фонд більше зарплати на руки.
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
Додано: Чет 26 лют, 2026 03:01
ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Додано: Чет 26 лют, 2026 06:31
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:36
ЛАД написав:
накопительная пенсионная сисема
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:50
Vadim_ написав: ЛАД написав:
накопительная пенсионная сисема
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Прикол в том, что пенсионный вклад нельзя потратить раньше времени 😁
