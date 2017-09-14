RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16903169041690516906
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 02:53

  Faceless написав:
ЛАД написав:Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.

Ну і ситуація загалом погіршилася (не знаю, наскільки монотонно, це треба аналізувати).
Проблема не в розриві між зарплатами і пенсіями. Проблема солідарної системи в тому, що пенсіонерів занадто багато відносно тих, хто працює і платить внески. Тому вони і не можуть бути більше, людина не може віддавати в пенсійний фонд більше зарплати на руки.
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.

Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38851
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 03:01

  ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 06:31

Schmit
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:36

  ЛАД написав: накопительная пенсионная сисема

не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?
Vadim_
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 23.05.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:50

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав: накопительная пенсионная сисема

не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?

Прикол в том, что пенсионный вклад нельзя потратить раньше времени 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9332
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21739 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
  #<1 ... 16903169041690516906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1153459
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10849)
26.02.2026 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.