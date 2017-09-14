Додано: Чет 26 лют, 2026 18:09

andrijk777 написав: stm написав: То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава. То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.

Ні. НОВИХ родовищ нафти за 5-10 немає. А якщо і є то ці ділянки вже дано захопила Роснефть(чи її подібні).

Ви на кого спираєтесь? я на неулюбленого вами Ліпсіца, і у нього є давні дані, тому що його просили рахувати Тюменьські скважини, ті які рятували бюджет есересер у 60х. А він маючи данні далеко не 60х, він гарний економіст, який мав доступ до звітності до експлуатації, казав про те що зараз з них все важче добувати і дорожче ) ви, то як Саудівська і 0$ за доставку, і 4$ за видобуток ) навіть у 60х роки це не так, у 2025 році прям взагалі треш, а ви не ЛАД з есересер )Починали ми що друк файлів- два пальця. Наразі вирішили вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$ то як з друком рік тому, гімно-питання )))