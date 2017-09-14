stm написав:А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.
Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності. Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все
Це не прибуток Якраз за останні пару днів вже кілька разів пояснював... Є таке поняття як амортизація.... Для нормальної роботи постійні інвестиції в бізнес повинні бути більше(рівними) амортизації... Бо знос обладнання ( виснаження нафтового пласту) приводить до ЗБІЛЬШЕННЯ витрат на видобуток одиниці продукції) Якщо ці втрати не перекривати - то на протязі навіть року - бізнес може загнутись... Простий приклад САМОЛЄТ (забудовник) , вони збудували мільйони м2 житла, але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
BeneFuckTor написав:Хтось може мені пояснити. Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські? Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Самі прикиньте Ми втратили 150 000 км2 територій... ці території ми захищали і зараз їх не контролюємо Хто на цих територіях буде збирати тіла? Ясно що росіяни Тепер навіть якщо російських тіл в рази більше - нам про це хтось буде доповідати чи десь ця інформація буде висвітлюватись - ні. От і виходить Нам 1000 ( але автоматично поки зібрали 1000 наших - в мобільному крематорії спалили своїх 3000 тихенько щоб ніхто не чув) Тому і йдуть москалі на ці обміни , бо це ж який ласий шматок для їх пропаганди.
))) то хто мішає нам їм пропаганду зірвати? Розсекретьте втрати зробіть їх поіменними і ділов то? Чи не можно людям знати правду?
Це тільки для тебе все засекречено.. В мене є поіменно, звичайно що не всі 150 000 загинувших+без вісті+в полоні.... Але ті цифри до яких в мене є доступ - дають можливість стверджувати що з достовірністю в 80-90% я знаю рівень втрат.
Тільки для мене? Добре, ділись доступом думаю не тільки мені цікаво. Особисто я вважаю що цифра десь в 2 рази вища плюс ще стільки ж калік.
budivelnik написав: але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
зовнішній борг до ввп України близько 100 процентів Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України. Тому що Україні вигідно щоб по ній прилітали іскандери, так ти розказував 2 роки тому?
stm написав:То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.
Ні. НОВИХ родовищ нафти за 5-10 немає. А якщо і є то ці ділянки вже дано захопила Роснефть(чи її подібні). Нові є за 30-40-50. І то не факт. Тут я точних цифр не знаю, просто логічно міркую.
Ви на кого спираєтесь? я на неулюбленого вами Ліпсіца, і у нього є давні дані, тому що його просили рахувати Тюменьські скважини, ті які рятували бюджет есересер у 60х. А він маючи данні далеко не 60х, він гарний економіст, який мав доступ до звітності до експлуатації, казав про те що зараз з них все важче добувати і дорожче ) ви, то як Саудівська і 0$ за доставку, і 4$ за видобуток ) навіть у 60х роки це не так, у 2025 році прям взагалі треш, а ви не ЛАД з есересер ) Починали ми що друк файлів- два пальця. Наразі вирішили вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$ то як з друком рік тому, гімно-питання )))