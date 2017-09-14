якийсь раритет може перед пологами
Сибіга має застарий вигляд для свого віку та заслабку англійську для фахового дипломата
Рубіо старший за нього на 4 роки
|
|
|
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:12
Для 51 він звичайний вигляд має.
У Машки обличчя пропите, як і мізки.
Хоча я про зовнішність і не казав нічого, це ти в ній якось красуню розгледів і підняв тему її зовнішності.
Я казав проте , що риторика хабалки з базару в мітіщах
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:28
Дуже цікаво.. а що з технікою, якщо нема командира??
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
першу армію виганяли якісь в'єтконгівці з моджахедами
ціна для моджахедів - довічне середньовіччя
так само і для України, ціною +/- стабільного фронту є втрачене майбутнє
Захід собі такого гемору точно не захоче, будуть відкупатись, сидіти під столами
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:35
fox767676
Здаватись треба було 24.02.22?
Кого вона за останні 15 років народжувала, крім брехні? У неї дочка 2010 року. Фото 2025 року.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 лют, 2026 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:48
Міліон раз на гілці обговорювалися вікна для "фінського сценарію", якщо вже дійшло до повномаштабної -
- стамбульський процес навесні 2022
- осіння(листопад-грудень) "замінка" 2022, коли бідон зассав (бо москва брянчала ядеркою) дати нормально зброї, щоб малою кров'ю вигнати загарбників з Півдня
- Липень 2023 та пізніше коли а) забуксував контрнаступ б) самому Заходу стало зрозуміло що в росії має шанс неприйнятний для них червоно-коричневий пугачовський бунт, але не стерильні прозахідні демократики в) для України сигнал що НАТО не буде
- 2025, особливо після 28 пунктів Трампа - там ні про ніяке "здаватися" не шлося, 600 тис армія це не про здаватись. але ціна за такий прогрес в чисельності ЗСУ вже наблидалась до критичної. Чи є взагалі зараз сенс щось там про армію, перспективи , коли всю молодь викурили з України - важко сказати
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 лют, 2026 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:49
fox767676
Мільйон разів тобі відповідали, що вікна ніякі не відкривались.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:59
Здаватись надто грубо. Якщо ти маєш на увазі прийняти російські умови миру то треба порівняти умови 22 року і теперішнітумови на які піде потужний
Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.
Якщо такі самі... то теж треба було миритись в 22му. А краще виконувати мінські домовленості і не допускати повномаштабної.
Ти кажеш хто юпітер? Тоді зустрічне питання- яка армія в світі в європи?
Хочуть за стіл переговорів? Хай вступають в війну.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:03
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|