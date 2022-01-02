RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
ВIВ Так
ВIВ сподіваюсь, що так)
Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/
і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників.
Що думаєте?
Кешбек у Альянса звісно гарний, але як тільки приберуть то клієнтів ще більше втратять, без сумнівів.
