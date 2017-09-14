Ямальский крест и ракеты Фламинго

29.08.2025



В последнее время я вижу всплеск активности в украинском инфопространстве по теме «Ямальского креста». Хотя год назад я уже подробно объяснял ситуацию, сегодня достаточно большое количество людей, гордо именующих себя экспертами, на полном серьёзе обещают падение рф или, как минимум, катастрофу глобального масштаба в случае нанесения успешного удара по «Ямальскому кресту».



Это начинает напоминать россказни Гитлера про «вундерваффе» и Путина про «Орешник», ракету с ядерной силовой установкой и прочее. Ситуация, когда люди говорят о том, о чём не имеют ни малейшего понятия.

Что представляет собой этот узел физически?



Первое — он проложен в вечномерзлых грунтах. Траншеи в таких грунтах лопатой не выроешь, и спецтехника здесь имеет очень ограниченные возможности. Обычный подход к прокладке траншей в этих местах — нарезка штроб спецтехникой с последующим откалыванием грунта взрывами. Это тонны взрывчатки. В процессе эксплуатации со временем труба вмораживается в грунт — приблизительно то же самое, что залить эти трубы бетоном.



Учитывая, что диаметр пересекающихся трубопроводов 1220–1420 мм, нижний ярус находится достаточно глубоко в вечномерзлом грунте. Да и верхний ярус труб лежит под существенным слоем вечной мерзлоты. Чтобы разрушить такую конструкцию, необходима мощность взрыва не в один десяток тонн тротила, а возможно, и сотни тонн.



Второе — конструкция газопровода. Каждый магистральный газопровод построен из двух параллельных ниток (труб). Это делается для возможности обслуживания, чистки и ремонта без остановки транспорта газа. Для этого на каждом магистральном газопроводе предусмотрено секционирование (разделение на участки определённой длины). Между секциями газопровода предусмотрены перемычки. Таким образом, при разгерметизации трубопровода повреждённый участок изолируют — закрывают запорную арматуру по обоим концам, а газ транспортируется по другой нитке. Такое решение позволяет избежать больших потерь газа при авариях и не останавливать прокачку при повреждении одной из труб. Также существуют перемычки между разными газопроводами для смешения или переброски потоков.

У нас появляются новые виды дронов и ракет, так, может, давайте сожжём агрессору, к примеру, немногочисленные производства катализаторов для НПЗ?



Никто из других стран им их не продаст. Тогда у них не будет возможности продолжать активные боевые действия, а парни на передовой немного выдохнут.



Или сожжём ключевые станции передачи электроэнергии?



Это создаст для военных производств критическую ситуацию. И так далее. Всё это — системная работа, основанная на доскональном знании технических деталей, особенностей технологии и так далее.



Если мы хотим сделать оккупанту действительно больно — нам нужно быть эффективными. Нужно анализировать до мельчайших деталей. А вот если мы собираемся ждать чуда — тогда слушаем «экспертов» по поиску розовой кнопки «выключить войну».