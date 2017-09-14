RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?

В Хорватії гадаю не погундосять
І в Албанії їх мало
Загальні тенденції новоєвропейських країн гадаю можно простежити на прикладі Угорщини\Словаччини. Може у 2022\2023 були якісь антимосковські ворушіння, але все повертається у русло ріалполітик і озирання на вектора сили
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:00

  ЛАД написав:fox767676
О "финском варианте" и необходимости мира я писал давно и намного раньше вас. Даже без видео вашего "уругвайського караколпака".
Но "просто перестать стрелять" сегодня невозможно. В этом случае в ближайшее время ЛБЗ будет проходить по Днепру, а, может, и западнее. И будет зависеть только от желания Путина. А желания у него большие.
Так что ваш "холопський дух" можете адресовать себе. Крайности характерны как раз для холопов - или молча терпеть, или бунт и крушить всё подряд, не глядя и не думая.
"Бей красных, пока не побелеют. Бей белых, пока не покраснеют". Практика показывает, что это плохо заканчивается.


я за вашу сервільність питав
бо однією рукою миролюбець, іншою оди тиранам пишете
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:40

  fox767676 написав:........
я за вашу сервільність питав
бо однією рукою миролюбець, іншою оди тиранам пишете

Вам всё неймётся.
Не знаю, где вы узрели "сервільність" и "оди тиранам".
У вас галлюцинаций не бывает?
Или вы всё-таки "блондинка", не умеющая понимать написанный текст?
Или в вашем понимании не "сервільність" означает в каждом посте ругать владу за любое действие?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 лют, 2026 18:06, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А ще єбалуга з шахідами досі ціла і ямальський хрест

Ямальский крест и ракеты Фламинго
29.08.2025

В последнее время я вижу всплеск активности в украинском инфопространстве по теме «Ямальского креста». Хотя год назад я уже подробно объяснял ситуацию, сегодня достаточно большое количество людей, гордо именующих себя экспертами, на полном серьёзе обещают падение рф или, как минимум, катастрофу глобального масштаба в случае нанесения успешного удара по «Ямальскому кресту».

Это начинает напоминать россказни Гитлера про «вундерваффе» и Путина про «Орешник», ракету с ядерной силовой установкой и прочее. Ситуация, когда люди говорят о том, о чём не имеют ни малейшего понятия.
...
Что представляет собой этот узел физически?

Первое — он проложен в вечномерзлых грунтах. Траншеи в таких грунтах лопатой не выроешь, и спецтехника здесь имеет очень ограниченные возможности. Обычный подход к прокладке траншей в этих местах — нарезка штроб спецтехникой с последующим откалыванием грунта взрывами. Это тонны взрывчатки. В процессе эксплуатации со временем труба вмораживается в грунт — приблизительно то же самое, что залить эти трубы бетоном.

Учитывая, что диаметр пересекающихся трубопроводов 1220–1420 мм, нижний ярус находится достаточно глубоко в вечномерзлом грунте. Да и верхний ярус труб лежит под существенным слоем вечной мерзлоты. Чтобы разрушить такую конструкцию, необходима мощность взрыва не в один десяток тонн тротила, а возможно, и сотни тонн.

Второе — конструкция газопровода. Каждый магистральный газопровод построен из двух параллельных ниток (труб). Это делается для возможности обслуживания, чистки и ремонта без остановки транспорта газа. Для этого на каждом магистральном газопроводе предусмотрено секционирование (разделение на участки определённой длины). Между секциями газопровода предусмотрены перемычки. Таким образом, при разгерметизации трубопровода повреждённый участок изолируют — закрывают запорную арматуру по обоим концам, а газ транспортируется по другой нитке. Такое решение позволяет избежать больших потерь газа при авариях и не останавливать прокачку при повреждении одной из труб. Также существуют перемычки между разными газопроводами для смешения или переброски потоков.
...
У нас появляются новые виды дронов и ракет, так, может, давайте сожжём агрессору, к примеру, немногочисленные производства катализаторов для НПЗ?

Никто из других стран им их не продаст. Тогда у них не будет возможности продолжать активные боевые действия, а парни на передовой немного выдохнут.

Или сожжём ключевые станции передачи электроэнергии?

Это создаст для военных производств критическую ситуацию. И так далее. Всё это — системная работа, основанная на доскональном знании технических деталей, особенностей технологии и так далее.

Если мы хотим сделать оккупанту действительно больно — нам нужно быть эффективными. Нужно анализировать до мельчайших деталей. А вот если мы собираемся ждать чуда — тогда слушаем «экспертов» по поиску розовой кнопки «выключить войну».

https://www.ponomaroleg.com/yamalskij-k ... -flamingo/
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:47

Спасибо!
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:55

  Дюрі-бачі написав:ЛАД
Після виведення військ НАТО очікувалося, що в Афганістані настане мир, і Талібан зосередиться на інтересах афганського народу та мирі в регіоні. Але Талібан перетворив Афганістан на колонію Індії. Вони зібрали терористів з усього світу в Афганістані та почали експортувати тероризм. Вони позбавили свій народ основних прав людини. Вони забрали права, які іслам надає жінкам. Пакистан доклав усіх зусиль, щоб підтримувати нормальну ситуацію безпосередньо та через дружні країни. Вони багато займалися дипломатією. Але Талібан став посередником Індії. Сьогодні, коли вони намагалися націлити агресію на Пакистан, Альхамдуліллах, наші сили зараз дають рішучу відповідь. Роль Пакистану в минулому була позитивною. Він приймав 5 мільйонів афганців протягом 50 років. Навіть сьогодні мільйони афганців заробляють на життя на нашій землі. Наше терпіння вичерпалося. Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Тепер Дама Дум Маст Каландар буде найкращим. Армія Пакистану не прийшла з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо ваші часи. Аллаху Акбар.

Спасибо.
Но по вашей ссылке https://x.com/KhawajaMAsif/status/20271%20...%2072713?s=20 мне показывает что-то совсем другое и достаточно невразумительное.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 лют, 2026 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:16

  fox767676 написав:
  Hotab написав:А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?

В Хорватії гадаю не погундосять
І в Албанії їх мало
Загальні тенденції новоєвропейських країн гадаю можно простежити на прикладі Угорщини\Словаччини. Може у 2022\2023 були якісь антимосковські ворушіння, але все повертається у русло ріалполітик і озирання на вектора сили

Более того: ладно - сейчас есть общеевропейские санкции и вот это вот все. НО: Трамп после подписания РПО свои санкции обещал снять, вроде. Интересно: ЕС сделают так же?
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:19

  tumos написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Я вже озвучила 40$

Ну брєд це.
Вони ж її за 40 і продають зараз, враховуючи диконт.
А транспортування, а податки, а прибутки? Це все 0 у вас виходить. :D :D
А в рос. бюджеті мільярди доходів з нафти. Де ж вони беруться, якщо продають нафту в нуль. Ну і самі компанії звичайно працюють не в нуль, поки що більшість сильно прибуткові.
Далі - якщо середні 40 то логічно що є і за 50 і за 60. А як вони її за 60 продають?
Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.

Почему бред ? Как вариант, нефть с себестоимостью 15-20$ за баррель идет на экспорт.
С высокой себестоимостью отправлять на внутренний рынок. Или нефть с высокой себестоимостью использовать в переработке на диз.топливо. Затем продавать конечный продукт на экспорт. Санкции по ограничению цены на конечный продукт вводили или только на нефть ? Кроме того, о себестоимости в какой точке идет речь - с учетом начисления всех налогов ? Полагаю, что налоги - это львиная доля в структуре себестоимости. Можно давать какие-то льготы по налоговому обложению
экспортируемой нефти. Сложная это тема. ИМХО.

Тобто з нафти за 20$ і нафти за 60$ виходить дизель однієї ціни. :D :D Пофіг яка ціна нафти - дизель ми продамо за будь-яку ціну. :D

А! Внутрішній ринок! А чому тоді в Польщі ціна бензину в 2 рази вища ніж в РФ? Польща ж може купити нафту за 60$ і так само зробити свій бензин/дизель за таку ж ціну як в РФ. Але ні, цього немає і близько.

І головне - від перестановки доданків сума не міняється. Якщо середня собівартість - 40, то які б схеми ви не придумували - надприбутків ви не отримаєте. А РФ по факту отримує надприбутки з нафти.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:20

новини з Уру

  fox767676 написав:flyman дивився сьогодні уругвайського караколпака?


там дві години, якщо коротко, то де саме і про що дивитися?
