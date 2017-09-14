RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1692216923169241692516926>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Ще 1 (чи дві) ракети Шмідту в ангар

https://defence-ua.com/photo/vpershe_po ... 1VT0vrE05Q
Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема. Є окремо далекобійні дрони і окремо балістика на 200 км. Але така балістика на озброєнні вже років 10 якщо не більше,, "вільха" чи як її там
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 05:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема.


Ким заявленої? Що наснилось?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:07

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".

"в цьому плані"! Тобто в плані поста _hunter
А куди розходи зростуть? Тут знатоки вже писали що у нас ціни такі як у Франції. Куди ж їм вже рости? :D :D :D

На то они и знатоки. :)
Но практически не сомневаюсь, что после войны (а, может, и раньше, если война сильно затянется) заметно подорожают ээ и газ (и вообще ЖКХ), проезд на жд и городском транспорте. Продукты питания дорожают постоянно. Связь тоже.

Якщо красти, звісно буде дорожчать. Вже піднімали питання, на мій тариф за електрику 14 грн/кВт держава дає 10 гривень цим крахоборам, чи ця сума десь "зависає"? Наскільки я знаю, то "зависає".
Газ вам для чого, для опалення? Енергоефективні будинки, плюс паралельно шось сучасне. Ці всі програми були заплановані як грантами, так і кредитами. Ми вже також цю тему піднімали.
Шо там ще, зв`язок, проплатив за рік 2100 гривень, але у лютому було підвищення, це мене не цікавить до 2027 року.
Проїзд вин не повинен бути дешевим. Місто це електровєліки, в нас це практично не розвинуто, є, але дуже мало.
Продукти харчування це інша тема. М`ясо, можна куплять десь біля 1-1.5 ойро за кіло, але доставка до нас...
Water
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:11

  Hotab написав:

Заявленої восени балістики на 2-3 тис км як не було, так і нема.




Ким заявленої? Що наснилось?


Про що мова тоді була і весь цей хайп?
До того в Україні не було отрк на 200 км на базі радянських розробок км чи далекобійних ракетодронів?
навмисно мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:41

fox767676

мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200


Тобто ти заплутався? Ну то так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 06:47

  Hotab написав:fox767676

мішали в новинах\заявах крилаті 3000 тис км з балістикою яка насправді 200


Тобто ти заплутався? Ну так і напиши, невже не навчився визнавати помилки за 50 років


а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ?
Твій вік я вгадав точно , ще до того як ти почав писати про роки випуску , бо маю аналітичний розум. А ти мій - ні, бо не маєш аналітичних здібностей, тому ти і схильний до конформізму.
Той осінній хайп навколо фламінго був би неможливим, якби у новинах не мішали характеристики різних комплексів, та ще накручуючи серійність для медійного ефекту, як ти зараз мій вік.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:00

fox767676

а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ?


Яка різниця, ти не навчився визнавати помилки за 45, 48 чи 50 років? Кожен з випадків - погано!
Чи ти як дєвочка, тебе образило що тобі пару років приписали? 😅

твій вік я вгадав точно..

щоб що?? А особливо якщо я його ніколи не приховував 😅
А вгадати рік народження по віку людини можеш?

а ти мій ні , бо ..


.останнє що мене цікавить - вік якогось мужика з Ужгорода 😅

То ти нарешті визнав, що тебе легко заплутали з ракетами?

Ну нічого, зате ти вік мужиків добре вгадуєш :lol:

І експерт по чоловічій зовнішності, хто на який вік виглядає. Вже можна потроху переходити на жінок 🤭🤭. 50 років все по мужикам) Спробуй жінку, за вуха не відтягнеш )
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:10

  Hotab написав:fox767676

а навіщо ти пишеш чого не знаєш чи навмисно брешеш ?


Яка різниця, ти не навчився визнавати помилки за 45, 48 чи 50 років? Кожен з випадків - погано!
Чи ти як дєвочка, тебе образило що тобі пару років приписали? 😅

твій вік я вгадав точно..

щоб що?? А особливо якщо я його ніколи не приховував 😅
А вгадати рік народження по віку людини можеш?

а ти мій ні , бо ..


.останнє що мене цікавить - вік якогось мужика з Ужгорода 😅

То ти нарешті визнав, що тебе легко заплутали з ракетами?

Ну нічого, зате ти вік мужиків добре вгадуєш :lol:

І експерт по чоловічій зовнішності, хто на який вік виглядає. Вже модна потроху переходити на жінок 🤭🤭. Спробуй жінку, за вуха не відтягнеш )


ти забрехався і смайлики-провокації твої від нервів
вік ти свій приховував, залежно від обставин, 2 року тому писав що тобі нема 45
це і було привидом що тебе всі чморпять як "младовоєнпенса що вивчився на їх податки"
поплатився за власну брехливість
ти весь із брехні, підлабузництва, позьорства, типовий зелебобик-коньюктурник

  Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 07:15, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну


2 року тому писав що тобі нема 45


Або 3.. коли не було 😅😅

Так а з ракетами то що?

Тебе якісь журналюшки в 5 ранку заплутали, так ти став до мужиків приглядатися? 🤭🤭

Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К»



Це треба в граніт і на Троєщині повісити,
Занеси будь ласка Інцестору в його педокуточок, де він деградує, мені туди гидко заглядати зайвий раз 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:17

  Hotab написав:

2 року тому писав що тобі нема 45


Або 3.. коли не було 😅😅

Так а з ракетами то що?

Тебе якісь дурналюшки в 5 ранку заплутали, так ти став до мужиків приглядатися? 🤭🤭


аргументи на рівні казармених жартів
тут нема "мужиків" чи "баб"
є допитливі люди і є розпрогандовані владою дебіли
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1692216923169241692516926>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 228550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 433024
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1154947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.