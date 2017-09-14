RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:46

  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

Хантер, як виросла ваша продуктивність праці? Ви ж змінили місце ) Продуктивність праці у даному випадку визначається технологіями. Ось хантер в ростові користується мах, туди ніхто не заглядає, його товар не користується попитом. Не хантер в Україні користується продажами крізь телегу, ватсап, інсту. Його продуктивність в рази більша. Обидва не живуть у ЄС і не користуються можливостями більш платоспроможності населення. У ЄС продуктивність вища, сервісів більше )
Востаннє редагувалось stm в Суб 28 лют, 2026 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:46

  flyman написав:
  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

репатріації, контрибуції, скарби Полуботька, та інші інвестиції, а не "золотий дощ" Трампа

Там еще что-то про Нью Васюки было, вроде? :D
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.


Новини про економіку можно постити на фінансовому форумі?
Найбільший металургійний комбінат зупиняє свій завод в Україні
Андрій Каут

19:41, 27.02.26
2 хв.
45532
Головною причиною зупинки виробництва стала енергетична криза.

Найбільший меткомбінат України АрселорМіттал Кривий Ріг оголосив про припинення виробничої діяльності своєї дочірньої компанії – ТОВ "Ливарно-механічний завод". ЛМЗ є допоміжним підрозділом основного виробництва.

Як йдеться в повідомленні компанії, рішення про припинення виробничої діяльності заводу набирає чинності через три місяці.

У компанії зазначили, що закриття ЛМЗ зумовлене економічними причинами – виробництво сталі стало невигідним. Так, з початку війни вартість електроенергії для промисловості зросла майже втричі.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 28 лют, 2026 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:55

Саркель він же Васюки

  _hunter написав: Нью Васюки было, вроде? :D

думаю, це вже з іншої методички про нову Хозанію і Нью-Саркель десь там звідки "лейтенант шуба"
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:56

зато

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.


Новини про економіку можно постити на фінансовому форумі?
Найбільший металургійний комбінат зупиняє свій завод в Україні
Андрій Каут

19:41, 27.02.26
2 хв.
45532
Головною причиною зупинки виробництва стала енергетична криза.

зато в Хотаба в Кампусі е.е., вода і що там ще (балістика на 3ККм) було стабільно 24/7 останні два тижні
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 лют, 2026 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:58

Але горіхів з парку на дитячій колясці не завіз. 4 ящики не завіз. 😅
А в решті все добре, головне щоб насос не зламався і секс житя з ним не припинилось :oops:
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет?

Є один завод біля Ужгорода де паяють електроніку і от брат кума там вже років 15 працює, доріс до великого начальства. І каже, що було 2 величезні зміни в роботі. Спочатку їх купили американці і тоді відбулась масова автоматизація ліній і ріст випуску продукції в рази при скорочені працівників. А недавно їх купили китайці, які прислали кількох менеджерів. І відбувся ріст продуктивності праці ще рази в 2 за рахунок дуже жорстоких штрафів за порушення дисципліни і строгі регламенти в дусі "3 перекури в день по 6 хв 40 сек, якщо довше - то штраф".
Ну точніше не штраф, а вирахування із зарплати. Бо так вони всі працюють на мінімалку + ще 2-3 мінімаки "премії", з якої і вираховують. Ітепер всюди куча камер, яка фіксує на відео всі порушення дисципліни.
Зараз в працівників продуктивність співставна з аналогічним заводом в мадярів.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:07

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет?

Є один завод біля Ужгорода де паяють електроніку і от брат кума там вже років 15 працює, доріс до великого начальства. І каже, що було 2 величезні зміни в роботі. Спочатку їх купили американці і тоді відбулась масова автоматизація ліній і ріст випуску продукції в рази при скорочені працівників. А недавно їх купили китайці, які прислали кількох менеджерів. І відбувся ріст продуктивності праці ще рази в 2 за рахунок дуже жорстоких штрафів за порушення дисципліни і строгі регламенти в дусі "3 перекури в день по 6 хв 40 сек, якщо довше - то штраф".
Ну точніше не штраф, а вирахування із зарплати. Бо так вони всі працюють на мінімалку + ще 2-3 мінімаки "премії", з якої і вираховують. Ітепер всюди куча камер, яка фіксує на відео всі порушення дисципліни.
Зараз в працівників продуктивність співставна з аналогічним заводом в мадярів.

Якщо б на такий завод взяли хунтера, як би він чергував на кнопці «скарга»? Не отримував би взагалі там зарплату? На російські рублі з ольгіно б жив?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:12

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
але ж тепер в руських українців немає - тому тепер українці розкатають до самої Москви :lol:

а як ти бачиш? іноземні війська якщо й будуть, то в невеликій кількості - головне - ЗСУ ;) а взагалі видихай й подумай, навіщо ставлять смайлики :lol:
це як Українців не має? А крим донбас це Україна чи вже бурятія? За росію воюють сотні тисяч українців.
А потом якщо брати походження то в нас все в перемішку і сирський явно не гуцул і той кого недавно підстрелили з гру не рязанєц. Ти пишеш якусь дурну пропаганду і навіть не задумуєшся про це. І навіть про те що для мене різниця між тобою і росіянином не очевидна. Те що ти 4 роки тому вивчив мовув моїх очах не робить тебе Українцем. Не то щоб в чернівцях не говорили російською но російська в чернівцях і харківська російська не однакові) ми братні народи як би тобі цього не хотілось переплетені як кровью через родинні сімейні звязки так і менталітетом. Особливо ви східняки)
Це іще б Будівельник говорив шо він більш схожий на поляка ніж на росіянина то є предмет розмови можно і погодитись, а щодо тебе...
Які ще іноземні війська? Хватить цю чуш нести про те як європа хоче за нас воювати. За 4 роки це вже понятно а після рпв вони тут для чого потрібні?гарантії не нападу? Тіпа заложників? Так вони в случай чого як зайці ломануться. Тиждень війни і тут не буде жодного європейця.
Помниш скільки турок перед війною в Уккраїні робили? Теж здавалось б гарантія бо натівська країна а почалась війна і їх всіх автобусами вивезли з чернівців, централізовано....
Юморить він за вермахт...
Великої вітчизняної хочеться? Нічо що ця вже довша? А тобі щоб б ще років 4 ? А ти і далі в той яас пукав в диван?
А ти не питався в військах люди готові ще 4 роки відстоювати європейські цінності?
Ти взагалі певен що народ прям поділяє твій курс в нато? Через ще 4 роки війни і підняття цін на електрику та алкоголь? :lol: не здається що на останніх виборах 75 процентів трохи за інші ідеї голосували чим армовір?

"непрерывный поток чистого незамутненного сознания" - я тебе уважно вислухав/прочитав - полегшало? навіть не очікував, що мій допис спровокує таке - ти точно лише каві для боротьби зі втомою використовуєш?...

пропаганду я не пишу, то ти вже понапридумував - почитай уважно мій попередній допис. так розрізнити росіянина та українця важкувато - але лише візуально. зазвичай українець може розмовляти російською, а росіянин українською - ні . бачимо навіть на форумі, й то в побуті теж. це до речі більше проблема для руських, вони українця не відрізнять на відміну наприклад від чеченця...

ми не братні народи. крапка. в світі багато прикладів - коли навіть один народ - дві держави. починаючи від Індії з Пакістаном та Бангладеш, та закінчуючи Сербією та Чорногорією, Китай та Тайвань ще. а ми не адіннарот, по-перше. по-друге - головна відмінність - в нас завжди була оце два українця - три гетьмана. й в Східній Україні навіть більше. Запоріжжя, батько Махно та таке інше. руські - все - лише "царь-батюшка", лише "барин". в них немає цієї вільності й не буде в найближчі десятиліття. чого так сталося - хз, який головний чинник - царська росія чи срср. але традицій вольнодумства на Раші немає. а сісти на пляшку - чомусь для них це зрозуміло...

тому для нас бути в Європі - це нормально. й ми туди йдемо. для руських - це неприродно. але й нас туди пустити вони не хочуть. бо з Україна Раша протягне довше, аніж без неї. колапс буде неминучий, вони обрали тупиковий шлях - але питання, скільки вони ще проіснують. руські й далі будуть існувати - але як та що подивимось. але нам треба дивитися на це з Європи, але не бути всередині того процесу...

всю Україну вони не захоплять, як не хочуть, не вистачить сил. зараз головне питання, де буде кордон. й так, я хочу щоб Харків залишився у вільній Україні. бо Чернівці так й так будуть вільні.

особисто я мову вивчив трохи раніше, ніж 4 роки тому, лише не спілкувався. в тому числі через майже повне російськомовне оточення.

з приводу європейських сил. так, це для гарантії. можна скільки завгодно розповідати про сміливість руських - але це розповіді. ніхто не наважиться атакувати європейські сили. тому так, вони тут потрібні. проти лише руські. й ти чомусь - тобі має бути байдуже...

про ще 4 роки ти вигадав від себе, тому немає сенсу навіть обговорювати. хоч зараз ти бачиш, що перемир'я уникає саме Раша? в нас є чіткі умови. в них навіть цього немає, ба більше вони навпаки розводять туман, щоб завжди була можливість відмовитися. формулу Анкоріджа вигадали якусь - але нічого чітко сформульованого. бо яка в них мета - політичний контроль над всією Україною - чи хоча б більшою частиною...

й наш курс в ЄС. а НАТО, це лише гарантія того, що Раша не нападе в черговий раз. мета НАТО та сама, як 70 років тому при створенні.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 10:13

  stm написав:
  _hunter написав:Так я про тоже: если болгары "погано працюють" на родине - как они умудряются пахать в развитых странах? И с другой стороны: если слова "Середня продуктивність праці в Україні залишається в рази нижчою, ніж у країнах ЄС, а від Німеччини відстає у 7–10 разів." принять за правду - чем тут ЕС поможет? - своих погонщиков пришлет? :roll:

Хантер, як виросла ваша продуктивність праці? Ви ж змінили місце ) ...

якщо рахувати по кількості скарг - то напевне вдесятеро :lol:
