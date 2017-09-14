RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:35

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Грошей після війни не буде.
Відбудова і бангладешці це іпсо "української" влади.

Грошей буде, ніяка сволота з СБУ не прийде кришувати та віднімати бізнес у білого бізнесмена, тому що може.
Бандерлог зможе отримати на свої ідеї бізнесу дешеві кредитні ресурси. Наразі він у складі зсу є тим потенціалом для ЄС, який готовий мститися москалям якщо вони рипнуться на Балтії чи Фінляндії. Для цього виробництва дронів викупають від американської до норвезької країн )
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:36

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі?
1 Тому що у всьому світі допомагають тільки тим на кому можна заробити...
А тих кого треба постійно годувати - тримають в чорному тілі щоб не обжирались.
2 Я тобі 100 разів писав
У поляків були УМОВИ по яким вкладання інвестицій в Польщу - не було справою пропащою...
Всі вкладені сотні мільярдів доларів поляки ПОВЕРНУЛИ з відсотками.

Стоп-стоп-стоп.
Какие ещё "повернула"???
Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП.
Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:38

  stm написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Грошей після війни не буде.
Відбудова і бангладешці це іпсо "української" влади.

Грошей буде, ніяка сволота з СБУ не прийде кришувати та віднімати бізнес у білого бізнесмена, тому що може.

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:41

  барабашов написав:Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?

Малюк ніколи не був у цій темі. Баканов у розшуку. Татаров цікава фігура, не розумію як, але поки він у системі )
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:44

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО.
Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?

Ти при Януковичі був задоволений, тягав контрабасом кагор та коньяк )

Потім стався Майдан і ти перелякався, що можеш отримати за свої оборудки

PS. Про твоя зацикленність на гей-парадах і годі казати, це точняк по Фройду
це не моя зацикленість а зацикленість безбожної влади ьеззахисту поліції народ тих геїв розжене моментально)
Ти взагалі в курсі що в зсу росіян називають "геями"? Чи робиш від що иакого не існує? :lol:
а чого ти знову про мене? Я і тоді не майданив і зараз вважаю що майдан нічого доброго не дасть.
Оборудки тільки виросли з часів януковича.
Чи ти вважаєш що зараз купити спирту не можно?
Навчити тебе, приятелю?
Можеш не пити. Зробиш контрольну закупку і накатаєш заяву в прокуратуру,
а в мене на одного конкурента менше стане
То шо песікіт? Поборишся з контрафактом? Тільки дивись як би тобі правоохоронці на етапі зняття показаній черепок не проламали. :lol:
P/s
З метамфетамфіном тож схожа система, тільки я там не в темі, но якщо тобі надо щоб обколоти апєльсіни то подумаю)
P/s харош триндіти мені про схеми і про борьбу з корупцією,
так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:50

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків

Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте?
Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити.
Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф?
Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни.
Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну.
Який ви бачите вихід з ситуації?
1.Вибори?
І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати?
Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка?
2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю.
3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...

Що за дурне питання "Навіщо вибори?".
Вибори потрібні для зміни влади.
Вибори дадуть іншу владу і ймовірно закінчення війни. Зе немає планів закінчувати цю війну.
Але я майже впевнений що ніяких виборів не буде, а якщо будуть то дуже нечесні.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:51

  Shaman написав:.............
Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду.
Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям.
Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 11:58

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Тут певна колізія
Для того щоб ВСТУПИТИ в ЄС - треба дорости до певного економічного розвитку
А економічний розвиток(продуктивність праці) якравз і створює матеріальні блага..

Тому
Нас приймуть в ЄС тоді, коли побачать що ми використовуючи їх напрацювання ЗМОЖЕМО самі себе за чуб з болота витягнути
Не швидше, але й не пізніше.

Тобто по-твоєму - ніколи.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Какие ещё "повернула"???
Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП.
Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.

Щоб не продовжувати порожній спор:
1. ЄС (не приватні інвестори) прямо зараз (в 2026 році) дає гроші Польщі, в тому числі гранти, які не треба повертати? https://wbj.pl/pln-120-bln-from-kpo-and ... ost/148395
2. Польска влада роздає соціальні дотації на дітей, фермерам і т.д.? https://www.gov.pl/web/family/family-800
або 13 і 14 пенсію: https://www.infor.pl/prawo/nowosci-praw ... zenie.html
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:03

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною
Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями.
Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.

Якщо війна продовжиться ще 4 роки чернівці теж втратять всяку інвестиційну привабливість для європи. Захід україни не самодостатній ні енергетично ні промислово. Робочої сили єс і так взяла стільки скільки змогла перетравити, можливо іще візьме мільйонів 3, але для чого їм брати в єс Руїну?

Так это битый не битого везет, а не наоборот. Забыли этот хитрый принцип экономики? Деньги в виде "помощи" - на самом деле грамотнейшая финансовая операция доноров, целью которой является оживление или стимулирование собственной экономики. Заказы и подряды самые жирные получат именно компании страны-донора. Сразу же сработает прекрасный эффект денежного мультипликатора и фондовый рынок рванет вверх.
