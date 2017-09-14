Shaman написав: гроші від Європи лише під час війни - чергове російське ІПСО. Майдану не буде - в тебе хибне уявлення, що таке Майдан.
ну то розкажи мені що таке майдан і чим люди більш довольні ніж при януковичі? Гейпарадами?
Грошей після війни не буде. Відбудова і бангладешці це іпсо "української" влади.
Грошей буде, ніяка сволота з СБУ не прийде кришувати та віднімати бізнес у білого бізнесмена, тому що може. Бандерлог зможе отримати на свої ідеї бізнесу дешеві кредитні ресурси. Наразі він у складі зсу є тим потенціалом для ЄС, який готовий мститися москалям якщо вони рипнуться на Балтії чи Фінляндії. Для цього виробництва дронів викупають від американської до норвезької країн )
Дюрі-бачі написав:а на якого хрена нам тоді вже вступати в ЄС, коли ми зможемо самі?
1 Тому що у всьому світі допомагають тільки тим на кому можна заробити... А тих кого треба постійно годувати - тримають в чорному тілі щоб не обжирались. 2 Я тобі 100 разів писав У поляків були УМОВИ по яким вкладання інвестицій в Польщу - не було справою пропащою... Всі вкладені сотні мільярдів доларів поляки ПОВЕРНУЛИ з відсотками.
Стоп-стоп-стоп. Какие ещё "повернула"??? Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП. Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.
Ти при Януковичі був задоволений, тягав контрабасом кагор та коньяк )
Потім стався Майдан і ти перелякався, що можеш отримати за свої оборудки
PS. Про твоя зацикленність на гей-парадах і годі казати, це точняк по Фройду
це не моя зацикленість а зацикленість безбожної влади ьеззахисту поліції народ тих геїв розжене моментально) Ти взагалі в курсі що в зсу росіян називають "геями"? Чи робиш від що иакого не існує? а чого ти знову про мене? Я і тоді не майданив і зараз вважаю що майдан нічого доброго не дасть. Оборудки тільки виросли з часів януковича. Чи ти вважаєш що зараз купити спирту не можно? Навчити тебе, приятелю? Можеш не пити. Зробиш контрольну закупку і накатаєш заяву в прокуратуру, а в мене на одного конкурента менше стане То шо песікіт? Поборишся з контрафактом? Тільки дивись як би тобі правоохоронці на етапі зняття показаній черепок не проламали. P/s З метамфетамфіном тож схожа система, тільки я там не в темі, но якщо тобі надо щоб обколоти апєльсіни то подумаю) P/s харош триндіти мені про схеми і про борьбу з корупцією, так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.
fox767676 написав:Зараз є можливість запустити мирний процес по плану 28 пунктів з фіксаціею втрат та здобутків
Допустим можливість є. Як ви собі це уявляєте? Зеля явно іде на конфлікт щ трампом, він робить від що тяне рєзіну, но під вибори , орієнтовно на серпень постараєси напаскудити. Тепер берем оточуюче середовище. Чи є політичні сили які мають інтерес до миру з рф? Справа в тім що це як їзда на велосипеді- баланс України залежить від продовження війни. Грошей від європи на мир не буде, вони готові платити тільки за війну. Який ви бачите вихід з ситуації? 1.Вибори? І шо вони дадуть? Кого можуть вибрати? Шоколадного? Залужного? Юлю? Кличка? 2. Майдан? Майдан цей раз розженуть зброєю. 3. Ваш варіант? Або може в своїх я помиляюсь, то поправте...
Що за дурне питання "Навіщо вибори?". Вибори потрібні для зміни влади. Вибори дадуть іншу владу і ймовірно закінчення війни. Зе немає планів закінчувати цю війну. Але я майже впевнений що ніяких виборів не буде, а якщо будуть то дуже нечесні.
Shaman написав:............. Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду. Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям. Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?
барабашов написав:Какие ещё "повернула"??? Госкапитал с ЕС или частный со всех дырок вкладывался в низкую базу с гарантированным выхлопом %20 минимум первое время и сейчас довольствуется меньшими намного %-тами с постепенным ростом в цене основных производственных фондов на уровне инфляции и роста ВВП. Никто на шару полякам за евробабки или за "деньги сороса" дороги с коммуникациями и инфраструктурой не переделывал до существующих или сделал но так, чтобы повысив тарифы за использование этих улучшеных благ(а обслуживающие то компании своию "соросовские") опять же поиметь побольше выхлопа с рынка акций у себя на западе, а то и получив часть этой инфраструктуры в ренту с последующим высасыванием денег себе на карман.
fox767676 написав: Гроші на війну = гроші на подальше знищення сторін війни, вклюсчно з Україною Якщо Європа не готова прийняти більш-менш цілу Україну, то тим більше не візьме знекровлену та зруйновану. Може Львів з Чернівцями областями. Якщо на листопад вимагалась тільку мужність Зеленського та спритність дипломатів виторгувати ЗСТ, то зараз після руйнації енергосистеми та перспективи великої війни на близькому сході позитивні сценарії розчиняються у темряві.
Якщо війна продовжиться ще 4 роки чернівці теж втратять всяку інвестиційну привабливість для європи. Захід україни не самодостатній ні енергетично ні промислово. Робочої сили єс і так взяла стільки скільки змогла перетравити, можливо іще візьме мільйонів 3, але для чого їм брати в єс Руїну?
Так это битый не битого везет, а не наоборот. Забыли этот хитрый принцип экономики? Деньги в виде "помощи" - на самом деле грамотнейшая финансовая операция доноров, целью которой является оживление или стимулирование собственной экономики. Заказы и подряды самые жирные получат именно компании страны-донора. Сразу же сработает прекрасный эффект денежного мультипликатора и фондовый рынок рванет вверх.