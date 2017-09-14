RSS
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:09

Ой+
Плагиат это мелочи, а про постановочные кадры - не слышал. Был под мнением что чел — реальный ветеран 2014. И потому так нещадно и неспортивно борется с уклонистами в вверенном ему ведомстве. Внешний лик (борода) тоже намекает.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:18

й ще тут постійно питають, які переваги на майбутнє. по-перше, питання не дуже коректне - а які переваги в Польщі чи Чехії, наприклад?

ось так думка
«Квантовий стрибок від Росії». Тарас Кицмей про те, що мотивує людей повертатись, а великий капітал — повірити в Україну
для доступу до статті потрібно ввести email
Якщо війна закінчиться правильно і Україна нарешті опиниться по європейську сторону світового устрою, то, на мою думку, сюди справді прийдуть великі інвестиції. Україна має низку фундаментальних переваг: геополітичне положення, масштаб країни, потенціал внутрішнього ринку, природні ресурси, потужний людський капітал. А ще — досвід і стійкість, які ми здобули за ці роки. Українське суспільство і бізнес продемонстрували надзвичайну стійкість, швидкість адаптації та здатність працювати в умовах невизначеності та постійного ризику.

Це важливі передумови для притоку інвестицій і зростання економіки. Але для цього ми як країна маємо остаточно відмовитися від будь-якої «багатовекторності», і політичної, і ціннісної. Ментально Україна вже зробила квантовий стрибок у від'єднанні від Росії. І саме ця трансформація визначатиме наш подальший економічний шлях.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:21

якщо

Якщо війна закінчиться правильно і Україна нарешті опиниться по європейську сторону світового устрою, то, на мою думку, сюди справді прийдуть великі інвестиції. Україна має низку фундаментальних переваг: геополітичне положення, масштаб країни, потенціал внутрішнього ринку, природні ресурси, потужний людський капітал. А ще — досвід і стійкість, які ми здобули за ці роки. Українське суспільство і бізнес продемонстрували надзвичайну стійкість, швидкість адаптації та здатність працювати в умовах невизначеності та постійного ризику.

Це важливі передумови для притоку інвестицій і зростання економіки. Але для цього ми як країна маємо остаточно відмовитися від будь-якої «багатовекторності», і політичної, і ціннісної. Ментально Україна вже зробила квантовий стрибок у від'єднанні від Росії. І саме ця трансформація визначатиме наш подальший економічний шлях.

лубочна агітка
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:21

  Shaman написав:«Квантовий стрибок від Росії». Тарас Кицмей про те, що мотивує людей повертатись, а великий капітал — повірити в Україну[/url]

Це можливо тільки за наявності залізобетонних гарантій безпеки. А їх поки наша влада не не може і не дуже хоче отримати.
Он москалі хочуть отримати Донбас без бою і тому пропонують Трампу сотні мільярдів.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: ти не перекручуй свідомо - я не кажу, що корупцію подолали (а її ніде в світі не подолали), але її масштаби значно зменшилися
масштаби корупції значно зросли
і корупцією просякнута країна наскрізь. Крадуть нагло, нє стєсняясь нікого. В них і слово спеціальне є -хуцпа.
Які гроші зараз збираються бусифікацією?

постійно кажеш, що корупція зросла, але навіть прикладів не наводиш, окрім ТЦК. кажи далі, але це не так. вже й антисемітські натяки з'явились. ти ж класичний чорносотенець - як такі на Буковині могли з'явитися?

а по ТЦК - скільки з форумчан порішали? й ще поки ніхто не поскаржився. 8) але так, корупція в ТЦК - це сильно деморалізуючий фактор. який звісно розганяють в ІПСО.
майже всі з форумчан порішали.
Тобі прикладів навели і по таможні і по освіті.. може пора припиняти ці реформи якщо постійно від того збільшуються побори і корупція?
Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла, :lol: а ти все по методичці- іпсо, деморалізуючий фактор, антисемітизм)))
Яких тобі прикладів треба?
Друг і бізнес партнер презедента Міндіч не приклад?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла,

ИМХО проблема не в кількості корупції, а в тому, що її почали будувати зверху.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:«Квантовий стрибок від Росії». Тарас Кицмей про те, що мотивує людей повертатись, а великий капітал — повірити в Україну[/url]

Це можливо тільки за наявності залізобетонних гарантій безпеки. А їх поки наша влада не не може і не дуже хоче отримати.
Он москалі хочуть отримати Донбас без бою і тому пропонують Трампу сотні мільярдів.

Але Трамп не може це вирішувати. Як я думаю, вже розвідка із космосу надається не пентагоном. Залишились ракети Петріот... Трамп розпочав війну на близькому сході, але не виграв наразі, а воно прям неочікувано для нього. Іран атакував ОАЕ, Саудів, Сирію, Йорданію, Кувейт...
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:45

  Shaman написав:..........
Иран - стратегічний партнер, це ти помилився, як робиш дуже часто в своїх оцінках. але так, натяк Раші - Мадуро не хотів домовлятися - тепер пише "чистосердечное". Аятола не хотів домовлятися - спіймав ракету. Путін теж не хоче домовлятися - так Рашу теж загонять в кам'яний вік, лише трохи по-іншому...

  Shaman написав:а де наші прихильники домовлятися. вони звісно скажуть, що в Ірану немає іншого виходу - треба терміново домовлятися? ;)
«Краще б вони цього не робили». Трамп відповів Ірану, який погрожує найбільш потужною наступальною операцією в історії
«Іран щойно заявив, що вони вдарять дуже сильно сьогодні. Сильніше, ніж будь-коли раніше. Краще б вони цього не робили», — підкреслив президент США у своєму повідомленні.

Трамп зазначив, що в іншому разі по Ірану буде завдано удару такої сили, «якої ніхто ніколи не бачив».

Оруэлл, двоемыслие. Не?
Аятола як раз хотів домовлятися.
По ядерной программе.
От ракетной отказываться не хотел.
Не хотел полностью безоговорочно выполнить все требования Трампа,т.е. не хотел капитулировать.
Вы против нашей "капитуляции", почему Иран должен?
Путин хочет пророссийскую Украину - плохо, Трамп хочет проамерикаский Иран - молодец?
Российская ракета, прилетающая в пустую украинскую школу - военное преступление, американская ракета, прилетающая в школу для девочек в Минабе с 148 погибшими, - ну, бывает.
И о "борьбе за мир" уже напоминал: "Мы будем так горячо бороться за мир, что камня на камне не оставим!"
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:Плагиат это мелочи, а про постановочные кадры - не слышал. Был под мнением что чел — реальный ветеран 2014.

В цивілізованих країнах за значно менші порушення ідуть з ганьбою у відставку, а тим більше МОН якби вимагає доброчесності від студентів:
Міністр Лісовий, ректор КНУ та суддя з Харкова: хто отримав антипремію "Академічна негідність 2023 року" https://life.pravda.com.ua/society/2024/01/18/258911/

Це так якби корупціонер очолював антикорупційний орган, хоча цілком можливий варіант для нас. У 2014 р. взагалі курирував МАН, ось це і ввесь його дотик до освіти, а вже 2022 р. якось дотикався до ЗСУ, але поза штатом, що викривили в його біографії на повноцінну службу.
Реформи, що середньої школи, що вищої, можуть на думку більшості освітян, взагалі їх добити.
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Тобі люди які в темі кажуть що корупція зросла,

ИМХО проблема не в кількості корупції, а в тому, що її почали будувати зверху.

Проблема в тому що влада залізла своєю лапою в народні горшечки і вигрібає звідти максимально, і це у всіх галузях. Хоть депозити а хоть експорт горіхів.
