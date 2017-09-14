|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:26
АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11639
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:39
_hunter написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Багато проблем, вони за рівноправ'я як АндрійМ, але рівноправногендерний донат на ПЖ кожного місяця зазнав невдачі 😅
Таке воно життя борца за свої права, коли потрібно хоч трошки допомогти ближньому, одразу в кущі. Але сумнівів і не було...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6293
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:40
_hunter написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
й як вишенька
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
>>> й як вишенька
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42466
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:41
_hunter написав:
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
То в чому проблема , дорослому мужику виконати це правило?
Крім ЄС є ще наприклад Турція, пожив 90 днів в ЄС, 90 в Турції....
Можна повернутись в Україну...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28053
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:51
Qatar Energy зупиняє виробництво природного газу після іранських атак, – Аль-Джазіра.
Вони світові лідери. 20% світового морського експорту. На тлі цього ціна газу на біржі Європи перевищила $500 за даними торгів.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5728
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:53
flyman написав:
будуть приймати іранських мужчін, бо діверсіті
Так, українки вже пропонують койкомісця у квартирі арабським шейхам. Умова "гарем не включено" у прайс )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6293
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:55
budivelnik написав:
Я щось не зрозумів
_hunter написав:
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. ......
Становитесь в очередь - никто не понял в чем смысл той "вишенки"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11639
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:03
fler написав:
Немає такої проблеми, не звиздіть. Є проблема, що не хочуть захищати Україну від ворога. Ця проблема вирішується.
Так, люди не хочуть воювати і не вважають себе зобов'язаними це робити, тому і залишають країну до часу Х, коли вони підлягають мобілізації. Ось ці молоді чоловіки ногами голосують і показують, що не хочуть жити у державі, яка вигадує їм борги та обов'язки. Як саме Ви пропонуєте цю проблему "вирішувати"?
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 792
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:06
budivelnik написав: _hunter написав:
Так а какая разница - в следующем году страну же в ЕС принимают. Или уже нет?
Я щось не зрозумів
В ЄС можна знаходитись 90 днів з 180.. при чому це правило діє для всіх ( в тому числі і для США/Канади/Японії)
Більше - після оформлення спеціальних віз(посвідки на перебування)
правило діє для тих хто виконує правила і не діє для тих хто не виконує. там повно нелегальних мігрантів. До євроасоціції люди просто брали туристичну візу і йшли в нікуди. То шо мішає робити так зараз?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 15:10
Banderlog
Ізраіль вбив вже 700 дітей?.. давай дочекаємось більш-менш достовірних даних. але ще раз, не пам'ятаю жодного разу, щоб ти так переймався загибеллю дітей в Україні від руських обстрілів.
й в Британії, й у Франції можливо будуть виступи засмаглих недогромадян які чомусь воліють жити в Європі, а не в себе на півдні...
в США, яким ти так захоплюєшся, антиєврейську пропаганду трохи прикрутили. в тому числі тим, що хто хоче пропагувати - велкам за межі США...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11872
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|229992
|
|
|1493
|434949
|
|
|6076
|1156773
|
|