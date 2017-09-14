Додано: Вів 03 бер, 2026 10:31

Shaman написав:

https://t.me/babchenko77/13859 ЛАД так переймається, що ніхто не критикує Трампа. тримай - "в обе руки"

Совершенно невозможно читать всю эту розовую прекраснодушную чепуху про то, как Трамп уничтожает диктаторов и несет свободу венесуэльским и иранским народам.

Трампу абсолютно насрать на всякие там демократии или диктатуры во всяких Венесуэлах и уж, тем более, Иранах. Его цели:

Первая - получение мировой гегемонии в торговле нефтью.

Вторая - восстановление контроля над сферой своих интересов.

Всё.

Как он кинул Украину и пытается продать её Путину.

Так что давайте, расскажите мне про демократию и права человека, как первичные приоритеты для Трампа, ага.

Мене завжди насторожує кацапомовна писанина, читаю її з подвійною увагою до деталей, бо саме цікаве там ховається поміж строк. Отже, почнемо з початку..Автор у такий собі невимушений спосіб настроює читача проти миротворця. Так, звісно, про свободу народів - це чуш, всі адекватні розуміють і погоджуються.Тут наче теж все правильно, але.. Чи не можна те саме сказати про Хазяїна або Переможця? Чи не кожний лідер прагне контролю над сферою своїх інтересів і розширення сфер свого впливу?Далі автор пише багато негативу про миротворця і Венесуелу, Сирію, Кубу, Іран (а хто втратив ці сфери впливу? Чому за них такий вий на болотах?)І ось плавний перехід до головного посилу - "курдів знищують, а їх 40 млн, як і українців". А тепер головний посил:Звісно кинув))) Посунув переможця від корита у багатьох частинах світу і продовжує це робити. Оце нєгодяй!)) Автор намагається сформувати у читача негативне ставлення до Миротворця, а з якою метою? США підготували гарантії безпеки для України, щоб її продати? Так в чому проблема? За ті гроші, що переможець витратив на війну, можна було придбати Україну давно і без напрягу.Ну і очікуваний пропагандонський фінал:Твердження, до якого не придерешся і яке також можна віднести до більшості (якщо не майже всіх) лідерів.