RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1696916970169711697216973>
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:13

  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають за "рудого довбня маразматичного" ?

▪️Ціна нафти Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель уперше з липня 2024 року.
▪️біржові ціни на газ у Європі зростають більш ніж на 35% — піднялися вище $730 за тисячу кубометрів.
▪️Індія каже, що розглядає збільшення закупівель нафти у рф на тлі війни на Близькому Сході.
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані

Наполегливо і негайно». Найбільший у світі імпортер нафти і газу висунув вимогу до всіх сторін іранського конфлікту
Китай закликав усі сторони іранської війни забезпечити безпечне проходження суден через Ормузьку протоку, що стало прямим закликом з боку головного економічного партнера Ісламської Республіки до продовження торгівлі цим водним шляхом.

Будучи найбільшим у світі імпортером нафти і газу, Китай належить до найуразливіших країн — незважаючи на наявність значних запасів, майже половина його імпорту сирої нафти в грудні проходила через протоку.

«Китай наполегливо закликає всі сторони негайно припинити військові дії, уникати ескалації напруженості та забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці», — заявила представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін.

Раніше високопоставлені керівники газових компаній заявляли, що Китай чинить тиск на іранських чиновників за лаштунками, закликаючи їх уникати дій, які могли б зірвати експорт катарського газу або інші поставки енергоносіїв через протоку. За наявними даними, щонайменше чотири комерційні судна зазнали пошкоджень.

За словами керівників державних компаній, поінформованих представниками уряду, урядовці чинять тиск на високопоставлених іранських колег, щоб гарантувати, що Тегеран не атакуватиме танкери з нафтою та скрапленим газом, що проходять через протоку, а натомість забезпечить безперебійне постачання вантажів.

нічого особистого, лише бізнес...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 03 бер, 2026 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11906
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:14

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги..
і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти...
Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)

ти точно не будеш - ти й за себе не будеш. "не бей, лучше обоссы" - это ж твой лозунг :lol:

ти здатен за своє балабольство хоч раз відповісти? Конкретно ти (а не я) написав про УПА яка воювала 10 років без підтримки. Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку? Якщо ні, то цікаво хто це має робити, поки ти тут строчиш свою потужність
Letusrock
 
Повідомлень: 3028
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:17

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:і хто це буде воювати як УПА, "ти штолі"? Незламна писанина від того, хто зараз навіть в тил бухгалтером нехоче йти...
Отямтесь вже нарешті, "астанавітєсь"(с)

ти точно не будеш - ти й за себе не будеш. "не бей, лучше обоссы" - это ж твой лозунг :lol:

ти здатен за своє балабольство хоч раз відповісти? Конкретно ти (а не я) написав про УПА яка воювала 10 років без підтримки. Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку? Якщо ні, то цікаво хто це має робити, поки ти тут строчиш свою потужність

ти хочеш щось заперечити про УПА? ти вчив іншу сторію?..

враховуючи твою марність, то катапультуємо тебе, а запах від твоїх штанців буде потужною хімічною зброєю :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11906
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:18

вилка конем, шах і мат

  fox767676 написав:
  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають за "рудого довбня маразматичного" ?

▪️Ціна нафти Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель уперше з липня 2024 року.
▪️біржові ціни на газ у Європі зростають більш ніж на 35% — піднялися вище $730 за тисячу кубометрів.
▪️Індія каже, що розглядає збільшення закупівель нафти у рф на тлі війни на Близькому Сході.
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані


Так он по-хорошему предупреждал что окно переговоров вот-вот закроется
США сами экспортер энергоресурсов, вопрос насколько вообще европейцы способны алекватно оценивать ситуацию
20-25 лет назад еще что-то кумекали

незламники на два ходи не можуть прочитати нафтову євровиделку на туру і двох слонів: Фіцо і когось там в Чехії (Фіалу чи Бабіша) та шах і мат Орбану.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 03 бер, 2026 14:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2878 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:20

  Xenon написав:ну що скажуть патріоти які вболівають

А что тут говорить? - нужно результатов дождаться. Но пока в концепцию MAGA все укладывается...
_hunter
 
Повідомлень: 11644
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:24

Shaman

ти до УПА ніякого відношення не можеш мати, бо геть з інших країв на тис км східніше від їх діяльності
на відміну від летасрока, бандерлога та мене
твої уявлення про їх діяльність - просто відбиток пропаганди таких же професійних псевдоукраїнців типу портникова та пінчуківських фондів
даремно ви такі лізите у це питання
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5337
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:28

  ЛАД написав:Пока что цена за 2 дня цена на брент выросла с примерно 72 до 82,08 долл, WTI 75,35 долл, а евро упал с 1,18 до 1,16 долл.
Зато гривня держится почти непоколебимо. "Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.03.2026" - 43,40.
Кстати,по данным https://index.minfin.com.ua/markets/oil/2026-02/ я как-то не вижу цены 40 долл за уралс, о которой здесь периодически сообщают и на её основе рассуждают, что у РФ исчезли нефтяные доходы.
А знижки які надає педерація для кожного контрагента окремо - це по твоєму вже враховано в ціні мінфіну?
От і виходить
Хороший зір не компенсовує відсутність розуму.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот наш запустить можно быстро.
Можна...якщо в гуцулів відібрати топірці....
Бо вони ж хлопці такі... їм в горах ніхто не указ
Вирішать що їм то не вигідно і швиденько кавалок труби на метал циганам продадуть...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тобто у випадку чогось тебе можна обвязати іржавими гранатами і катапультувати в напрямку російського танку?
Дурень як чогось не знає - то відразу бреше..
1 УПА не воювало під мАсквАю
2 Якщо танк зявиться поближче до Галичини - тоді подивимось на те як він горітиме..
В крайньому випадку ті що здурі заїхали під Житомир в 2022 - горіли так що педераційники змушені були драпати..
Тому ще раз
Якщо педерація замутить десант в Галичину ... це буде епічне видовище, про яке педераційники будуть згадувати століттями...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:твої уявлення про їх діяльність - просто відбиток пропаганди таких же професійних псевдоукраїнців типу портникова та пінчуківських фондів
А моє?
В мене один дід визволяв в 1939, другий захищав в тому ж році..
То як думаєш -в мене яке бачення про УПА ? пропогандиське чи РЕАЛЬНЕ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28063
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1696916970169711697216973>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 230579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 435525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1157676
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.