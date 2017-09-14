Краткое содержание

- Беспилотник LUCAS создан по образцу иранского «Шахеда», использовавшегося в войне на Украине.

- Быстрое развертывание отражает уроки, извлеченные из войны с применением беспилотников в Украине.

- LUCAS дешевле, чем MQ-9 Reaper, а открытая архитектура обеспечивает универсальность



3 марта (Reuters) - США успешно применили недорогой беспилотник-камикадзе в боевых действиях в Иране всего через восемь месяцев после его презентации в Пентагоне, стремясь ускорить реализацию программ по разработке вооружений.

Беспилотный боевой ударный комплекс низкой стоимости (LUCAS), производимый компанией SpektreWorks из Аризоны, был продемонстрирован в июле 2025 года, когда министр обороны Пит Хегсет прогулялся по внутреннему двору Пентагона вместе с более чем десятком компаний, претендующих на поставку нового оборудования для военных.

.......

Быстрое внедрение LUCAS представляет собой отход от традиционных сроков закупок Пентагона, которые обычно занимают годы от первоначальной разработки до оперативного развертывания. Представители Министерства обороны заявили, что сжатые сроки отражают уроки, извлеченные из наблюдения за применением беспилотников в Украине, где обе стороны использовали тысячи недорогих беспилотных систем.

.........

Согласно материалам компании, беспилотник LUCAS использует открытую архитектуру, позволяющую устанавливать различные полезные нагрузки и системы связи, и может использоваться как для нанесения ударов, так и в качестве мишени. Его можно запускать с земли или с грузовика. При цене около 35 000 долларов за штуку он значительно дешевле, чем MQ-9 Reaper, стоимость которого составляет примерно от 20 до 40 миллионов долларов, но при этом он многоразовый и гораздо более совершенный.

.............

Дроны используют спутники Starlink и Viasat.

..........

Эксперты по беспилотникам сообщили Reuters, что конструкция LUCAS имеет сходство с иранским беспилотником Shahed, который Тегеран поставил России для использования в Украине. По мнению военных аналитиков, Shahed является копией израильского барражирующего боеприпаса Harpy. Конструкция Harpy широко копируется такими странами, как Китай и Тайвань.