Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:20

Педро Санчес

Соскін передає найкращі вітання педросанчосам від Трапма!
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:35

чия

  Schmit написав:Єрмак очолив комітет НААУ із захисту постраждалих від війни
"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна та порядна людина" (с)

А чия це структура?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американський шахед
https://en.wikipedia.org/wiki/Low-cost_ ... ack_System
he cost of the drone to be $35,000 per unit

Вміють США виготовляти зброю, просто скопіювали шахед і добавили старлінк. Навіть не треба проганяти в аеродинамічній трубі - це все зробили іранці.
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 22:57

  flyman написав:інший погляд на сильну переговорну позицію
Право силы существовало всегда, а не вчера появилось.
И "ненасильноцький спротив" придумали не Демпартия США. Задолго до неё это пропагандировал Маха́тма Ганди, а ещё раньше о "непротивлении злу насилием" писал Лев Толстой. Если покопаться, наверное, были такие идеи и раньше.
Идет хорошие, но работают, как и многие (все?) идеи не очень.
"Право силы" обычно срабатывает эффективнее.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 02:08

Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:

Там же:
Поскольку иранцы массово покидают города, столица превратилась в город-призрак.
«Как долго это будет продолжаться? Где убежища? Где правительство?» — сказал 32-летний сотрудник банка Биджан агентству Reuters по телефону из Тегерана. «Каждую ночь мы с женой прячемся в подвале. Весь город пуст. Повсюду дым и кровь».
Фирузе Серадж заявила, что боится водить свою 10-летнюю дочь на диализ после того, как в одной из больниц столицы произошла атака.
«Мир, вы видите? Они убивают нас. Услышьте наш голос», — сказала она сквозь слезы из Тегерана.
Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 02:28

Краткое содержание
- Беспилотник LUCAS создан по образцу иранского «Шахеда», использовавшегося в войне на Украине.
- Быстрое развертывание отражает уроки, извлеченные из войны с применением беспилотников в Украине.
- LUCAS дешевле, чем MQ-9 Reaper, а открытая архитектура обеспечивает универсальность

3 марта (Reuters) - США успешно применили недорогой беспилотник-камикадзе в боевых действиях в Иране всего через восемь месяцев после его презентации в Пентагоне, стремясь ускорить реализацию программ по разработке вооружений.
Беспилотный боевой ударный комплекс низкой стоимости (LUCAS), производимый компанией SpektreWorks из Аризоны, был продемонстрирован в июле 2025 года, когда министр обороны Пит Хегсет прогулялся по внутреннему двору Пентагона вместе с более чем десятком компаний, претендующих на поставку нового оборудования для военных.
.......
Быстрое внедрение LUCAS представляет собой отход от традиционных сроков закупок Пентагона, которые обычно занимают годы от первоначальной разработки до оперативного развертывания. Представители Министерства обороны заявили, что сжатые сроки отражают уроки, извлеченные из наблюдения за применением беспилотников в Украине, где обе стороны использовали тысячи недорогих беспилотных систем.
.........
Согласно материалам компании, беспилотник LUCAS использует открытую архитектуру, позволяющую устанавливать различные полезные нагрузки и системы связи, и может использоваться как для нанесения ударов, так и в качестве мишени. Его можно запускать с земли или с грузовика. При цене около 35 000 долларов за штуку он значительно дешевле, чем MQ-9 Reaper, стоимость которого составляет примерно от 20 до 40 миллионов долларов, но при этом он многоразовый и гораздо более совершенный.
.............
Дроны используют спутники Starlink и Viasat.
..........
Эксперты по беспилотникам сообщили Reuters, что конструкция LUCAS имеет сходство с иранским беспилотником Shahed, который Тегеран поставил России для использования в Украине. По мнению военных аналитиков, Shahed является копией израильского барражирующего боеприпаса Harpy. Конструкция Harpy широко копируется такими странами, как Китай и Тайвань.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-debuts-suicide-drone-iran-after-fast-tracked-pentagon-procurement-2026-03-03/
Это к вопросу о наших перспективах мирового поставщика дронов.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 02:44

  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 03:20

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Дональд Трамп заявил, что Иран собирался атаковать раньше него, опровергнув утверждение госсекретаря Марко Рубио о том, что Израиль спровоцировал войну. «Я думаю, что они собирались атаковать первыми, и я не хотел, чтобы это произошло. Так что, если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это», — сказал президент США журналистам во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.
https://www.theguardian.com/world/2026/mar/03/us-israel-iran-war-justification-operation-epic-fury
Но я вообще-то, написал к этому:
Трамп заявил, что США и Израиль наносят удары по Ирану «там, где это гораздо уместнее», добавив: «Все уничтожено». Это произошло после самого масштабного нападения с большим количеством жертв, произошедшего в начальной школе для девочек на юге Ирана. В результате разрушительной атаки погибло по меньшей мере 168 человек (наша визуальная схема здесь ).
(ссылка та же)
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:01

  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:


загуглите , - казус бели
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:01

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти.

Звичайно, що Ізраіль ... а 7 жовтня 2023 нічого не відбулось, так ?
pesikot
