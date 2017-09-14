RSS
  #<1 ... 16974169751697616977
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:17

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:


загуглите , - казус бели


Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:35

Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:09

  Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».

відверто про себе , похвально
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:59

ТХ

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.

Третій Храм сам себе не збудує.
стм

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».

відверто про себе , похвально

це поки стм не відписалась
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:15

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:


загуглите , - казус бели


Переговоры, казус белли, чучимеки натравленные россией и Трамп в спортивке
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:35

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».

відверто про себе , похвально

це поки стм не відписалась

Так а відкіт WTI шо там? Вчора бензин «купляли на хаях»? 😅
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:53

бойцы в балаклавах в Киеве

Я обращаюсь к "бойцам" тцк. Ваши морды в балаклавах на улицах Киева вам не помогут.
Вас найдёт международный трибунал рано или попозже. Похищение людей, избиение, убийства - вам не сойдут с рук никогда
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:08

  Бетон написав:Я обращаюсь к "бойцам" тцк. Ваши морды в балаклавах на улицах Киева вам не помогут.
Вас найдёт международный трибунал рано или попозже. Похищение людей, избиение, убийства - вам не сойдут с рук никогда

Більше не буду. Але спочатку треба Флаймана спіймати , в снайпери.
