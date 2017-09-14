Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
Hotab написав: Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які: - чомусь думають що їх знають лише вони, - традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить".
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни. Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.
Hotab написав: Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які: - чомусь думають що їх знають лише вони, - традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
У кремлі планують продовження війни в Україні щонайменше до вересня 2026 року, - ISW
Аналітики ISW звернули увагу на джерела кремлівського інсайдера, одно з яких заявило, що адміністрація російського диктатора володимира путіна опрацювала три сценарії, усі з яких передбачають продовження війни до виборів до Державної Думи рф у вересні 2026 року. Найімовірнішим визнано сценарій, за якого поточна динаміка воєнного часу зберігається без радикальних змін у військовій чи економічній сферах.
"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше", - йдеться у звіті ISW.
Флай что-то тормозит. Выложу одного из его любимых комментаторов: Интересно на 14-й минуте о количестве обстрелов Ираном окружающих стран и потраченных ими зенитных ракет. И на 28-й минуте о новой ракете для Хаймарсов с дальностью до 600 км. На 26-й мин. для шамана об обстрелах гражданских объектов в Иране. Кстати, к вопросу, куда иранцам бежать, уже встречал сообщения о толпах на турецкой границе (пока незначительно).
Не пройшов й рік як нєкто L. тут писав про тітушню з ГО (в т.ч. з Одеси). Але "брехня, іпсо"
В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом ГО «Україна – це матір» продавала чоловікам «захист» від мобілізації. За даними слідства, організатори діяли у змові з окремими посадовцями ТЦК та СП. Схема передбачала «тарифи»: за $1000 видавали посвідчення члена організації з обов’язком патрулювати місто і допомагати ТЦК (а іноді і самостійно) ловити і жорстоко бусифіковувати інших військовозобов'язаних. За $3000 — «VIP-пакет» без чергувань. Щомісячний прибуток ділків, за попередніми оцінками, сягав до 30 млн грн. Лише в Одеській області до схеми було залучено близько 300 осіб, по Україні — до 1500.
А скільки таких ще є "організацій". Форумні потужники як завжди на півроку-рік відстають від реальності