  #<1 ... 16974169751697616977
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:17

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:


загуглите , - казус бели


Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:35

Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:09

  Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».

відверто про себе , похвально
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 08:59

ТХ

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, Шаман, можете продолжать "не верить". :mrgreen:
тут діло не в вірі, в ірані змінився формат війни.
Ізраїль почав війну на повне знищення, в європі так не воюють вже років 500 з часів релігійних воєн і реконкісти. Там сталось те перетворення яке намагаються зробити в україні- екзистенціальна війна.

Третій Храм сам себе не збудує.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:01

стм

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
Зранку підтягнулись любителі витієватих словосполучень, які:
- чомусь думають що їх знають лише вони,
- традиційно не вміють їх доречно застосувати і ліплять аби куди очікуючи «вау-ефекту».

відверто про себе , похвально

це поки стм не відписалась
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 09:15

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:
Трамп также попытался оправдать нападение на Иран, заявив, что отдал приказ о проведении этой кампании, потому что у него было «предчувствие», что Иран нападет после того, как переговоры по его ядерной программе зашли в тупик.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-says-us-israel-war-iran-not-going-take-years-2026-03-03/
Ну а чё, нормальное объяснение. :mrgreen:


загуглите , - казус бели


Переговоры, казус белли, чучимеки натравленные россией и Трамп в спортивке
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:46

У кремлі планують продовження війни в Україні щонайменше до вересня 2026 року, - ISW

Аналітики ISW звернули увагу на джерела кремлівського інсайдера, одно з яких заявило, що адміністрація російського диктатора володимира путіна опрацювала три сценарії, усі з яких передбачають продовження війни до виборів до Державної Думи рф у вересні 2026 року. Найімовірнішим визнано сценарій, за якого поточна динаміка воєнного часу зберігається без радикальних змін у військовій чи економічній сферах.

"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше", - йдеться у звіті ISW.

https://www.rbc.ua/rus/news/viyna-ukray ... 18914.html
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 13:23

Флай что-то тормозит. :)
Выложу одного из его любимых комментаторов:
Интересно на 14-й минуте о количестве обстрелов Ираном окружающих стран и потраченных ими зенитных ракет. И на 28-й минуте о новой ракете для Хаймарсов с дальностью до 600 км.
На 26-й мин. для шамана об обстрелах гражданских объектов в Иране. Кстати, к вопросу, куда иранцам бежать, уже встречал сообщения о толпах на турецкой границе (пока незначительно).
Не пройшов й рік як нєкто L. тут писав про тітушню з ГО (в т.ч. з Одеси). Але "брехня, іпсо"
В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом ГО «Україна – це матір» продавала чоловікам «захист» від мобілізації. За даними слідства, організатори діяли у змові з окремими посадовцями ТЦК та СП.
Схема передбачала «тарифи»: за $1000 видавали посвідчення члена організації з обов’язком патрулювати місто і допомагати ТЦК (а іноді і самостійно) ловити і жорстоко бусифіковувати інших військовозобов'язаних. За $3000 — «VIP-пакет» без чергувань.
Щомісячний прибуток ділків, за попередніми оцінками, сягав до 30 млн грн. Лише в Одеській області до схеми було залучено близько 300 осіб, по Україні — до 1500.

А скільки таких ще є "організацій".
Форумні потужники як завжди на півроку-рік відстають від реальності
