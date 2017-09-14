Water написав:А чому не через Словакію? Відень-Братислава-Кошице-Ужгород-Львів-Київ 1387 км? Гугл маршрут не показує? Ну так мало хто чого не показує. А з такими сусідами маршрут потрібно краще готувать, мабуть через Польщу, бо в Словакії ще Фіцо шось викине.
гугл показує 3 маршрути: на північ або через Чехію (або Словаччину) і далі на Польшу (там різниця мінімальна), на південь через Угорщину
стосовно Фіцо викине- 1)це порушення міжнародного права, 2)прем"єр-міністр Канади Марк Карну Давосі сказав , що міжнародного права давно не існує і ніколи не існувало (а була імітація виконання МП), майже те саме минулого тижня сказав президент Фінляндії
Vadim_ написав:не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот. почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Я був в Угорщині і Будапешті- неодноразово Нічого такого вау в порівнянні з Україною не побачив, тим більше що імперські фантомні болі угорців мають спільне коріння з такими ж фантомними болями педераційників І в угорців і в педераційників предки татаро-монголи ( сибірські племена)
Угри (давні мадяри) походять із лісостепових районів між Уралом та Іртишем у Сибіру. Міграція: Рухаючись на захід через ворожнечу з печенігами, вони деякий час перебували у Приазов'ї (Леведія) та міжріччі Дніпра і Дунаю. Етногенез: Угорська мова належить до фінно-угорської групи, але за культурою та способом життя давні мадяри були близькі до тюркських кочівників
На кордоні сербія угорщина - про угорців серби так відгукувались , що недавній спітч Зеленського на фоні відгуків сербів - виявився похвалою .
ЛАД написав:Пошёл на хер вместе со своей простотой и прапорщиком. Надоели уже оба. Один просто фашист, а другой не пойми что. Ударенный американским сиянием. Вместо иконы - Белый дом?
я ж кажу - корячить... як так, про Рашу написали так, як воно є
а взагалі пошкрябаєш фізика, який вважає себе кращим за лірика - а знайдеш звичайне радянське ракло бо аргументів немає, а за Рашу абидно
... Не знаю, зачем я всё это писал. Просто надоело сдерживаться. Скорее всего, удалят, как пост, на который вы ответили и который, благодаря вам, сохранился в вашей цитате. Больше вам так подробно писать не буду. Жаль потраченного впустую времени.
написали багато - але переважно спроби особистих накидів на мене - й де аргументи? я ще відповім на ваші нахабні інсинуації, але головне, що ви не змозі заперечити, бо жодного аргументи про це. Раша падає у прірву, й країни які хочуть розвиватися, мають триматися подалі від цього. НІЧОГО корисного на поточний момент Раша дати не в змозі, лише утягти з собою в прірву - це станеться й з окупованими територіями, й з Біларусю, й з Придністров'ям. тому Наш маніфест
в фейсбуці було багато питань, чому через Угорщину, а не Польщу? тому що менше кордонів і швидше по часу виходить
А як щодо цього ?
співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що сполучає Будапешт із південно-східними регіонами країни
М-5 не по дорозі. Шкода що нема точної адреси затримання P.S. Хоча в інших джерелах згадується вже М0
Яка різниця? Це об`їздна Будапешта, стали на перехресті з M5 на якійсь M. Petrol, ось тобі і траса М5, яка веде куди? Правильно, далі все по москальському тексту- в Сербію. Зразу видно хто ніколи не був у Будапешті і на мапу не дивився. Чи ти хотів шоб вони через місто поперлись?
Продовжуйте і далі возить гроші по гуглу. Через Словакію менше кордонів, якщо шо. Чомусь не розглядають питання літаком до найближчого аеропорта, далі бусами.
проблема угорців в тому, що вони мають відкриті територіальні "вимоги" до всіх сусідів, і до України в тому числі бо якось хрну вони бачать свою Угорщину в кордонах 19 сторіччя
Австро-Угорщина (1867—1918) Ослаблення міжнародних позицій Австрії внаслідок поразок у війні з Пруссією та гостра внутрішньополітична криза, пов'язана з національною проблемою, змусили віденський двір піти на компроміс з поміркованою частиною угорської громадськості. Внаслідок австро-угорської угоди 1867 габсбурзька імперія була перетворена на двоєдину Австро-Угорську імперію (Австро-Угорщина), в рамках якої Угорщина, як і Австрія, визнавалася суверенною частиною держави, в якій усі внутрішні справи розв'язувались угорським парламентом і урядом. Як і раніше, австрійський імператор залишався одночасно й угорським королем (Франц Йосиф I коронований угорською короною 8.6.1867). Територію Угорщини було значно розширено: до неї увійшли фактично всі т. зв. «землі корони св. Стефана», у тому числі Трансильванія, Банат, Воєводина, Хорватія, Славонія, Словаччина, Закарпаття.