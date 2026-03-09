Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3201320232033204> Додано: Нед 08 бер, 2026 17:53 rjkz написав: Тут надо при сдаче крутить не то что головой, а поворачиваться всем телом назад при движении задним ходом. С непривычки может и позвоночник в трусы ссыпаться.

Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.

Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.

В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.

К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.

Параллельную парковку я делал в Украине как получится, тут есть строгая формула.

Еще добавились скутеристы, самокатчики, велосипедуны, скейтбордисты и просто куча неадекватов.

В принципе, без подготовки сдать можно, но с первого раза после Украины далеко не у всех получается. Просто штрафные баллы ставят за всякую туйню.

К этим ужасам добавлю ещё и баллы за слишком близкий к бровке проезд в повороте и за слишком широкий поворот. История из НЙ.

Когда я сдавал, машину не осматривали.

Тут, правда, везде по-разному, я брал уроки сдачи до экзамена и сдавал на машине автошколы.

И сдавать в Бруклине сложнее, чем в Стейтен Айленде, где я сдавал.

Впринципе, там частный сектор и неоживленное движение и нормальные инспектора.

Сдал с первого раза, но после подготовки.

Засада случилась, когда на дорогу передо мной с инспектором в машине вышла вереница гусей и медленно переходила по диагонали. Пришлось ждать.

Рекомендовано відвідати як туристу.

Мусульмани становлять велику частину, тому необхідно враховувати.

Океан з пляжами, порт, аеропорт. Популярна їжа - вуличне bbq. За менше ніж 10 дол можна поїсти мʼясо прямо з вугілля, запити це фрешем з пешін фрут (маракуйя) .

Дар ес Салаам. Найбільше місто Танзанії, в минулому столиця.

Рекомендовано відвідати як туристу.

Мусульмани становлять велику частину, тому необхідно враховувати.

Океан з пляжами, порт, аеропорт. Популярна їжа - вуличне bbq. За менше ніж 10 дол можна поїсти мʼясо прямо з вугілля, запити це фрешем з пешін фрут (маракуйя) .

В готелях (є на будь який смак і будь яку ціну, я зупинявся в двох, рекомендую "Holliday inn" ) за 20 дол буде вечеря типу шведського стола, де буде широкий вибір мʼясних і рибних блюд , салатів, фруктів, навіть Джек фрут був, що взагалі рідкість)

Вот мы стоим на пороге кардинальных изменений в жизни общества по всему миру.

Тут и войны, которые разгораются везде и судя по всему процесс только начинает набирать обороты. Хотя в Украине это не так заметно ввиду своей беды, которая затмевает остальное.

И явная уже и набирающая обороты угроза для рынков труда со стороны ИИ.

Может в Украине это не так явно, но в США это уже ого-го как чувствуется.

И давно назревший финансовый кризис, которому время было случиться аккурат вместо ковида, но нашелся повод для вертолетных денег.

Байден пытался высокой ставкой учетки собрать часть вертолетных денег обратно, но Трамп сейчас продавливает снижение учетной ставки и это неминуемо произойдет. Только инфляция все еще высокая, хотя ее и считают очень интересно, сводя практически к таргетированной цифре.

Не знаю насколько долго продлится блокирование путей поставки нефти, но если даже еще пару месяцев, это приведет к ощутимым последствиям.

Ну и тд.

И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Это как?

Скажем дом стоит 500 куе.

Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-.

Плюс разные расходы связанные с переездом.

И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих.

И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"?

Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются.

В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого.

В НДЖ, в городках Берген каунти, которые я мониторил, цены выросли на примерно 15-20%.

И сегодня я обсуждал со своими знакомыми это странное на первый взгляд несоответствие.

Так вот, во времена ковида, народ массово пошел на удаленку. И подумали, "а кули? Можно купить дом в дешевой тогда Флориде и получать нйскую высокую зп"

Но вот времена изменились. Кому сказали что надо работать теперь в офисе. А кто и остался без работы. И пришлось искать работу. А работы во Флориде практически нет. А в НЙ пока еще хоть какая-то есть. И народ ломанулся обратно. Под это дело недвига во Флориде домкратом вниз, ну а Берген каунти - это ближний пригород НЙ. Да не то что НЙ, а сразу Манхеттена. ...Да, забыл напомнить, чтто самые высокие зп в НЙ - это в Манхеттене.

Ну, а из Берген каунти ехать в Манхеттен на машине в 2 раза быстрее, чем из Южного Бруклина.

Ось такая куйня, малята.(с).

Ну и мнение с другого от меня побережья, ЮТУБ подкинул, собственно это по всей стране такое.

rjkz

У меня знакомый так дизайнером "работает" во французской компании уже 2й год, делали игру, что-то не заладилось, финансирование порезали, проект передвинули на сколько-то там лет вперед, перевели бОльшую часть сотрудников на минималку, но никого не уволили. И вот так они уже 2 года сидят, типа что-то делают, ходят на митинги в зуме раз в неделю, но собственно и все. И прогресса толком нет, но и не увольняют, так как если сразу уволить толпу сотрудников, то просто завалят исками за необоснованое увольнение, и компания просто сразу разорится на них. Тупо конечно, но вот как-то так. slonomag Повідомлень: 782 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 10:52 мінімальний базовий дохід, лайт версія slonomag написав: Не знаю как в Америке, но в Европе ИИ не так страшен, так как компаниям зачастую проще держать чувака на минималке, даже если для него уже нет работы, чем уволить.



Повідомлень: 42522 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1633 раз. Подякували: 2879 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 11:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи. И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Если чем-то руководствуются, а не просто берут, не исключено, что ожидают серьезную инфляцию, которая съест этот кредит чуть менее, чем полностью Если чем-то руководствуются, а не просто берут, не исключено, что ожидают серьезную инфляцию, которая съест этот кредит чуть менее, чем полностью Сибарит

«Жити красиво в потойбічному житті з шампанським під зауки арфи, на якій грають дівчата в білому одязі, чи жити нормально саме зараз і мати «те, що маємо». Можливо, навіть куплене в кредит/іпотеку.



Статистика безжалісна:

- більше 65% громадян США живуть у власному житлі. Я так думаю, всі вони безголові та не вміли рахувати, натискаючи кнопки на калькуляторі. Не аналізували тенденції на ринку нерухомості і робили в житті тільки хибні кроки. Звісно, не дивилися по боках та не радилися ні з ким.

- я не жартую, бо навпаки: 100% тих, з ким я товаришую в США, мешкають в орендованому житлі. Рекордом є 14 років життя в орендованому, за яке за неточними розрахунками родина сплатила майже 500 000$.



Роздуми ще цікавіше тому, що вони спрямовані українському читачеві - я майже впевнений - на 90% мешкає у власному житлі. У власному.

УВАГА: КУПЛЕНОМУ ЗА ГОТІВКУ. І часто цієї готівки сплачено одномоментно більше, ніж можливо коштує двоповерховий будинок в США.



Тому текст від пана rjkz буде повним, а питання буде «закрито», якщо його доповнити роздумами когось з учасників форуму - а є такі - які купили квартиру (точніше залізобетонний паралелепіпед, обмежений по боках чимось, що може нагадувати цеглу»), за ціною в 1/3…1/2 мільйона доларів. Готівкою і не в кредит.

Повідомлень: 11883 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4200 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 бер, 2026 22:42 rjkz написав: И в этой ситуации мне очень интересно чем руководствуются те, кто берет 30-летние мортгиджи.

Это как?

Скажем дом стоит 500 куе.

Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-.

Плюс разные расходы связанные с переездом.

И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих.

И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"?

Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются.

В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого.

Видимо, руководствуются математикой.

Если (проценты по кредиту + налоги + потеря мобильности) < рент, то очевидно что нужно брать кредит.

Сознательно не учитываю тело кредита, т.к. сравниваю только невосполнимые утраты.



Потерю мобильности каждый может оценивать по-своему.

Если муж и жена работают, дети в школах, то можно предположить при потере одной работы никто никуда не поедет, и можно этот фактор оценить в 0.



Если все вокруг ноют что все пропало и не время покупать, и цены ползут вниз - то это скорее всего значит что вы в фазе цикла когда надо покупать.

Потом может начаться цикл когда все будут бегать наперегонки покупать и купить что-то нормальное станет сложно.



Бояться потери работы нормально, но имейте в виду что без работы вам кредит не дадут пока не найдете работу +N месяцев, также не любоя работа может подходить, а платить за рент все равно нужно все это время.

Потому разумнее брать кредит, когда математика складывается и есть подходящая работа, но не все наличные деньги вносить в даунпеймент, а иметь подушку на год-два например, и вращать эти деньги на депозитах и/или акциях.

При потере работы будет время прожить на эти деньги и потом в худшем случае продать дом и перехать в коробку под мостом (все равно ведь такой же исход и при ренте без работы?), а в лучшем случае могут навалить вертолетных денег и обесценить кредит, тогда даже в плюс продать сможете как было в ковид.



Это как?

Скажем дом стоит 500 куе.

Надо впести даунпеймент 100 куе плюс клоузинг косты в районе 10 куе. +/-.

Плюс разные расходы связанные с переездом.

И вот, скажем, исчезает профессия как таковая. И такое происходдит у многих.

И безработица становится ...ну пусть не 99% как прогнозирует Ямпольский, а только 20% (это самая оптимистичная цифра). Это означает, что работу найти будет практически невозможно. И это не финансовый кризис, который надо просто переждать. Это новая реальность. Чем будут платить счастливые обладатели зеленых лужаек и долга за свою "американскую мечту"?

Цены в США на недвигу, кроме очень небольших локаций, о них позже и этому тоже есть объяснение на моменте, снижаются.

В том зипкоде, который я мониторил с момента приезда, за последний год, цены заметно сползли вниз. %% на 5-7-10. Но желания покупать нет никакого.

Видимо, руководствуются математикой.

Если (проценты по кредиту + налоги + потеря мобильности) < рент, то очевидно что нужно брать кредит.

Сознательно не учитываю тело кредита, т.к. сравниваю только невосполнимые утраты.



Потерю мобильности каждый может оценивать по-своему.

Если муж и жена работают, дети в школах, то можно предположить при потере одной работы никто никуда не поедет, и можно этот фактор оценить в 0.



Если все вокруг ноют что все пропало и не время покупать, и цены ползут вниз - то это скорее всего значит что вы в фазе цикла когда надо покупать.

Потом может начаться цикл когда все будут бегать наперегонки покупать и купить что-то нормальное станет сложно.



Бояться потери работы нормально, но имейте в виду что без работы вам кредит не дадут пока не найдете работу +N месяцев, также не любоя работа может подходить, а платить за рент все равно нужно все это время.

Потому разумнее брать кредит, когда математика складывается и есть подходящая работа, но не все наличные деньги вносить в даунпеймент, а иметь подушку на год-два например, и вращать эти деньги на депозитах и/или акциях.

При потере работы будет время прожить на эти деньги и потом в худшем случае продать дом и перехать в коробку под мостом (все равно ведь такой же исход и при ренте без работы?), а в лучшем случае могут навалить вертолетных денег и обесценить кредит, тогда даже в плюс продать сможете как было в ковид.



