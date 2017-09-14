|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:21
Water написав: prodigy написав: Water написав:
А чому не через Словакію? Відень-Братислава-Кошице-Ужгород-Львів-Київ 1387 км?
Гугл маршрут не показує? Ну так мало хто чого не показує. А з такими сусідами маршрут потрібно краще готувать, мабуть через Польщу, бо в Словакії ще Фіцо шось викине.
гугл показує 3 маршрути: на північ або через Чехію (або Словаччину) і далі на Польшу (там різниця мінімальна), на південь через Угорщину
Продовжуйте і далі возить гроші по гуглу.Через Словакію менше кордонів, якщо шо
.
Чомусь не розглядають питання літаком до найближчого аеропорта, далі бусами.
оренда такого літака скільки коштує?
там валюти на один бусік по об"єму
Перевезення великих сум готівки здійснюється спеціалізованими вантажними літаками (наприклад, Boeing 747 Freighter) у броньованих контейнерах під охороною, часто в рамках контрактів із центробанками або інкасаторськими компаніями.
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 09 бер, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13288
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3397 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:24
prodigy написав: Water написав: prodigy написав:
гугл показує 3 маршрути: на північ або через Чехію (або Словаччину) і далі на Польшу (там різниця мінімальна), на південь через Угорщину
Продовжуйте і далі возить гроші по гуглу.
Через Словакію менше кордонів, якщо шо.
Чомусь не розглядають питання літаком до найближчого аеропорта, далі бусами.
навіщо ви х*рню пишете про літак? оренда такого літака скільки коштує?
там валюти на один бусік по об"єму
Перевезення великих сум готівки здійснюється спеціалізованими вантажними літаками (наприклад, Boeing 747 Freighter) у броньованих контейнерах під охороною, часто в рамках контрактів із центробанками або інкасаторськими компаніями.
Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:26
Water написав: prodigy написав:
Перевезення великих сум готівки здійснюється спеціалізованими вантажними літаками (наприклад, Boeing 747 Freighter) у броньованих контейнерах під охороною, часто в рамках контрактів із центробанками або інкасаторськими компаніями.
Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.
раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13288
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3397 раз.
- Подякували: 3365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:29
prodigy написав: Water написав:
Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.
раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?
Ще раз, були гроші, а зараз шо? Віддадуть мадяри, чи нєбрала?
У мене є один знайомий "сервіс", там гроші віддаєте, у Києві забираєте, відсоток невеликий.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:42
Water написав: prodigy написав: Water написав:
Вам дешевше, чи безкоштовно? Безкоштовно ми бачимо на прикладі мадярів.
Раніше возили літаком.
раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?
Ще раз, були гроші, а зараз шо? Віддадуть мадяри, чи нєбрала?
У мене є один знайомий "сервіс", там гроші віддаєте, у Києві забираєте, відсоток невеликий.
Щоб хоч якось Орбан хоче провести вилучення чужих коштів через парламент своєї країни. Щоб не один відгрібав. Цікаво.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6340
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:52
Water написав:
Продовжуйте і далі возить гроші по гуглу.
Через Словакію менше кордонів, якщо шо.Чомусь не розглядають питання літаком до найближчого аеропорта, далі бусами
.
ваш вариант гораздо дороже
это любой логист скажет)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14316
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 19:55
Water написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
не смешите , там малина Солнцевской группировки , Орбан там шестёрка , кукловодят из болот.
почему так очко и рвут на на Британский флаг
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Саме в Угорщині якісь злі прикордонники.
Ну чорних точно нема) це не берлін чи марсель) спаскудили великі міста
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:01
Banderlog написав: Water написав: Banderlog написав:
ви були в Угорщині? В будапешті? Україні до угорщини як до неба рачки.
Саме в Угорщині якісь злі прикордонники.
Ну чорних точно нема) це не берлін чи марсель) спаскудили великі міста
не пьют паленый кагор от гундяева в отличии от вэнгров?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14316
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:23
stm написав: Water написав: prodigy написав:
раніше літаком Відень-Борисполь, так можна сьогодні чи ні?
Ще раз, були гроші, а зараз шо? Віддадуть мадяри, чи нєбрала?
У мене є один знайомий "сервіс", там гроші віддаєте, у Києві забираєте, відсоток невеликий.
Щоб хоч якось Орбан хоче провести вилучення чужих коштів через парламент своєї країни. Щоб не один відгрібав. Цікаво.
Ви застали ті часи, коли видача ЗП була налом на підприємстві? Так ось, така "операція" з готівкою завжди була застрахована, банк не видивав нал без страховки та супроводу інкасаторів.
В таких "операціях" не знаю шо й сказать, страховка повинна буть, але чи захищає вона від піратів- потрібно дивитись поліс. Далі міжнародний суд, шо там за піратство можуть мадярам впаять?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4026
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 бер, 2026 20:35
pesikot написав:
ЛАД такий же самий ... десь з лупою лазять і все видивлються, а десь не бачать взагалі, хоча воно присутне перед їхніми очима ... )
ну як подала і нема там шахермахерів то віддадуть. Чого ви шумите? А якшо є порушення якісь то наврятчи європа віддасть там з корупцією строго, міністри їздять на велосипедах як голобородько обіцяв...
Я таки думаю що там не все гладко.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4879
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|234835
|
|
|1493
|439814
|
|
|6076
|1164709
|
|