38m ago 23:21 CET Трампа спросили, возьмут ли США на себя какую-либо ответственность за нападение на начальную школу для девочек в Минабе , Иран, после того, как американский истребитель Tomahawk попал в расположенную рядом военно-морскую базу .
Президент США заявляет:
Ну, я этого не видел.
Он говорит, что в других странах тоже используют ракеты «Томагавк», и инцидент расследуется.
Напомним, что в результате нападения погибли 168 человек, большинство из которых были детьми.
Дональд Трамп заявил, что у него состоялся «очень хороший разговор» с Владимиром Путиным .
По его словам, они говорили об Украине и о «бесконечной борьбе» там.
Они также говорили о Ближнем Востоке. Путин хочет помочь, говорит он.
2h ago 22:26 CET Трамп утверждает, что Иран напал бы на США «в течение недели». Дональд Трамп также только что назвал «причину» американо-израильского нападения на Тегеран.
Я приведу вам самую убедительную причину. В течение недели они бы напали на нас, это стопроцентная вероятность.
Они были готовы. У них было множество ракет, гораздо больше, чем кто-либо предполагал, и они собирались атаковать нас. Они собирались атаковать весь Ближний Восток и Израиль, и если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его против Израиля, и это должно было стать крупномасштабной атакой.
Напоминаем, что Трамп так и не предоставил никаких доказательств ни одного из этих утверждений о том, что военные действия США и Израиля против Ирана носили «превентивный» характер в условиях неминуемой ядерной угрозы.
Выделение моё.
По словам Трампа, на данный момент нанесено более 5000 ударов по иранским целям , и США могут уничтожить все оставшиеся цели «за один день».
Видео, опубликованное иранским информационным агентством Mehr и геолокированное следственным коллективом Bellingcat , показывает, как ракета попадает в комплекс Минаб утром 28 февраля, когда начались американо-израильские удары по Ирану. .......В сочетании с другими доказательствами с места происшествия , включая видеозаписи, подтвержденные Guardian, фотографии последствий и спутниковые снимки удара, новые кадры указывают на то, что начальная школа Шаджаре-Тайебе была поражена в ходе серии ударов США, целью которых был расположенный рядом военно-морской комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР). ....Эти доказательства прямо противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа , сделанным в воскресенье, о том, что Иран несет ответственность за взрыв в школе. «По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран», — сказал Трамп, не предоставив никаких доказательств своего утверждения. «Они очень неточны, как вы знаете, в своих боеприпасах. У них нет никакой точности. Это сделал Иран».
Эксперты по боеприпасам утверждают, что показанная на видео ракета — это, несомненно, «Томагавк», которая используется США только в нынешнем конфликте.
В Тегеране толпы людей приветствовали объявление о назначении нового верховного лидера страны скандированием: «Божья рука по-прежнему с нами, Хаменеи по-прежнему наш лидер». В условиях остановки мировой экономики Иран преподносит избрание Моджтабы Хаменеи как знак обнадеживающей преемственности для страны, решившей продемонстрировать свое неповиновение Западу.
Бетон написав:Флер, не волнуйтесь. Когда вы полностью сдадите страну и убежите, я сдам вам за полторы штуки баксов квартиру в Польше
рассказывать как ТЦК "кошмарит" людей - это ты рассказывать о "военных преступлениях" ТЦК - снова ты не замечать террор и военные преступления РФ - снова ты не замечать обстрелы энергетики, но ныть, что нет электричества - снова ты
Бетон написав:Флер, не волнуйтесь. Когда вы полностью сдадите страну и убежите, я сдам вам за полторы штуки баксов квартиру в Польше
Но Украину "сдаст" флер - не перепутайте
а чия це ідея боротись до останнього українця? Щоб домовлятись з рф з позиції сили?