38m ago 23:21 CET Трампа спросили, возьмут ли США на себя какую-либо ответственность за нападение на начальную школу для девочек в Минабе , Иран, после того, как американский истребитель Tomahawk попал в расположенную рядом военно-морскую базу . Президент США заявляет: Ну, я этого не видел. Он говорит, что в других странах тоже используют ракеты «Томагавк», и инцидент расследуется. Напомним, что в результате нападения погибли 168 человек, большинство из которых были детьми.

2h ago 22:26 CET

Трамп утверждает, что Иран напал бы на США «в течение недели».

Дональд Трамп также только что назвал «причину» американо-израильского нападения на Тегеран.



Я приведу вам самую убедительную причину. В течение недели они бы напали на нас, это стопроцентная вероятность.



Они были готовы. У них было множество ракет, гораздо больше, чем кто-либо предполагал, и они собирались атаковать нас. Они собирались атаковать весь Ближний Восток и Израиль, и если бы у них было ядерное оружие, они бы применили его против Израиля, и это должно было стать крупномасштабной атакой.



Напоминаем, что Трамп так и не предоставил никаких доказательств ни одного из этих утверждений о том, что военные действия США и Израиля против Ирана носили «превентивный» характер в условиях неминуемой ядерной угрозы.