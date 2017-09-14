fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все" Зараз цими конвертами ракети хай посбивають В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939
Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.
Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.
andrijk777 написав:А ВВП тут до чого? ВВП не дорівнює рівню життя.
дорівнює
Виявляється ГДР(і Франція і США) і Лівія мали приблизно однаковий рівень життя в 1980 році. Дякую, не знав.
еще глубже , во времена третьей республики, второго рейха и династии Ци не мог копнуть ? Кажется очевидно что речь шла о странах с одинаковой общественно-экономической формацией , а не джамахирии и либеральный капитализм.
fox767676 написав:Українці теж казали: "а у нас все добре». а малий ввп бо в конвертах все" Зараз цими конвертами ракети хай посбивають В Польщі теж добре до першого шухера, якщо що - за місяць впаде , як у 1939
Ну що за дурна логіка. По такій логіці найкраще живе Китай.
Між-іншим в свій час Китай впав від кочівних монголів, які мали ВВП напевно в сотню разів менше ніж китайці. І не помогло їм це, відгрібли по повній.
На той час не було соборного Китаю. Були 2 ханьські держави + тангутська + манчжурська + Тібет + Уйгури. Монголи взяли гору за рахунок стратегії та дипломатії - об'єднуючись з манчжурами проти тангутів, з тими і тими проти уйгурів, нейтралізуючи дипломатіею Південний Китай поки воювали з Північнимю. У підсумку для ханьців змінилася тільки династія. А ось більш слабкі тангути були асимільовані, а якісь меркіти взагалі загеноцидлені.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 10 бер, 2026 23:16, всього редагувалось 1 раз.