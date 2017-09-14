ЛОНДОН, 10 марта (Reuters) - По данным источников, знакомых с ситуацией, с начала войны с Ираном ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив , заявляя, что риск нападений в настоящее время слишком высок.

Оценки ВМС указывают на продолжающиеся сбои в экспорте нефти с Ближнего Востока и отражают расхождение с заявлениями президента Дональда Трампа о том, что США готовы предоставлять военно-морское сопровождение всякий раз, когда это потребуется для возобновления регулярных поставок по этому ключевому водному пути.

......Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что пролив закрыт, и Иран откроет огонь по любому судну, пытающемуся пройти, сообщили иранские СМИ на прошлой неделе . Несколько судов уже получили попадания.

Как сообщили три источника в судоходной отрасли, знакомые с ситуацией, ВМС США регулярно проводят брифинги с представителями судоходной и нефтяной отраслей и в ходе этих брифингов заявляют, что в настоящее время не могут предоставлять сопровождение.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из-за деликатности вопроса, сообщили, что представители судоходной отрасли почти ежедневно обращаются с просьбами о военно-морском сопровождении через пролив.

.........Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что американские военные еще не сопровождали через пролив ни одного коммерческого судна. Ранее в тот же день министр энергетики США Крис Райт удалил сообщение на X, в котором он утверждал, что ВМС успешно сопроводили одно судно через пролив.