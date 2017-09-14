RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17053170541705517056>
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 20:53

  Прохожий написав:
  Banderlog написав: Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?

тю
так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"

так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема.
Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?
До нього не дотянуться, тому він покриває євреїв, бере все на себе. Ізраель теж хвастався скількох політичних діячів ірану він вбив. Понятно що він думав договоритись про мир з шахом ірану, но не повезло не підфартило.

І давай домовимось не приплітати в цю тему церкву. Тобі виділили окрему тему про релігію? Отам і пиши. Я відповідати не буду.)
Мені на твої мислі щодо церкви пофіг. Якшо ти на рахунок гоніннь проти церкви то я вважаю що всяку підтримку цієї безбожної влади віруючим треба максимально обмежити, хай безбожники потонуть в своєму лайні.
Щодо євреїв то я їх ні в чом не звинувачую, вони просто прорахувались цей раз. Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру :wink:
Все як ніяк підтримка, а до того щось з іраелю не чутно було ні про поставки зброї ні про санкції проти росії ... щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників то хотілось б знати чим вони розплатились? Скільки петріотів приїхало взамін.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:01

  pesikot написав:
Тут диви, ти встав в позу - ніяких переговорів

То чому Україна має вести перемовини, "коли демобілізація ?" і все таке інше ?

А КВІР має продовжувати війну ?

ти взагалі допився? До чого тут моя позиція? Там є позиція лідерів ірану ізраелю і сша. Хай собі узгоджують. Сподіваюсь війна буде не менше 4х років.
Попередні мирні переговори показали свою беззмістовність і що домовлятись ірану нема з ким.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:04

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Схоже, що у зрадунців з фламінго сталось обломінго, бо стільки написали про фламінго-фуфломінго

Що зараз згадають фламінго кожного разу ))
Навіть, коли це навіть не доречно

Ну а як можна забути: "211 вже виготовлено, плюс 1 щодня, з жовтня плюс 7 щодня"?. "Я ж нє лох", щоб таке забувати, бо якщо хоч трохи користуватись головою

Ну так і роби "трохи користуватись головою", навчись читати, потім навчись розуміти прочитане

Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?
Schmit
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Тут диви, ти встав в позу - ніяких переговорів

То чому Україна має вести перемовини, "коли демобілізація ?" і все таке інше ?

А КВІР має продовжувати війну ?

ти взагалі допився? До чого тут моя позиція? Там є позиція лідерів ірану ізраелю і сша. Хай собі узгоджують. Сподіваюсь війна буде не менше 4х років.
Попередні мирні переговори показали свою беззмістовність і що домовлятись ірану нема з ким.

так Україні теж немає з ким домовлятись, то чому Україна повинна з кимось "домовлятись", а КВІР не повинен ?

Просте питання, чого ти нервуєш ? )

Не крути дупою, просто надай відповідь, без переходу на мою особистість )

Я все це написав, згідно твоїх дописів, про "перемовини", про "коли демобілізація ?" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:35

  Schmit написав:Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?

Так ти не підрізай мої дописи, повну версію залишай

Я попав точно в ціль, ти набрехунькав про фламінго і ти отримав обломінго, але ж ти не такий ))

Замість визнання, що фламінго існують, продовжив писати по методичці )

Навіть той факт, що тобі написали про використання кожної ракети, згідно їх призначення, не відмінило той факт, що ти продовжив згадувати фламінго

Тобто, писати ти вмієш, читати та розуміти прочитане не вмієш ))
Таке часто буває з недалекими людьми ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13571
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:38

  pesikot написав:
  Schmit написав:Нужбо, зможеш скористатись головою, підрахувати кількість виготовлених фламінгів станом на сьогодні згідно заявлених марахвоном 22.08.2025 темпів виробництва і співставити той неймовірний об'єм з інтенсивністю ударів саме цими ракетами по РФії?

Так ти не підрізай мої дописи, повну версію залишай

Я попав точно в ціль, ти набрехунькав про фламінго і ти отримав обломінго, але ж ти не такий ))

Замість визнання, що фламінго існують, продовжив писати по методичці )

Навіть той факт, що тобі написали про використання кожної ракети, згідно їх призначення, не відмінило той факт, що ти продовжив згадувати фламінго

Тобто, писати ти вмієш, читати та розуміти прочитане не вмієш ))
Таке часто буває з недалекими людьми ))

Потужні розрахунки.
Schmit
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:41

  Schmit написав:Потужні розрахунки.

Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:02

рахувати кажете вмієте

  stm написав:
  Schmit написав:Потужні розрахунки.

Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))

можете піти допомогати, рахувати кажете вмієте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42545
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:09

  flyman написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Потужні розрахунки.

Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))

можете піти допомогати, рахувати кажете вмієте

З онлайн технологіями банківських переказів навіть з підвалу можна допомогти. Але ж... рівноправногендерний донат зазнав невдачі, з вами в 140$ теж надії немає... чи є?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:12

  pesikot написав:

А КВІР має продо
так Україні теж немає з ким домовлятись, то чому Україна повинна з кимось "домовлятись", а КВІР не повинен ?

Просте питання, чого ти нервуєш ? )

Не крути дупою, просто надай відповідь, без переходу на мою особистість )

Я все це написав, згідно твоїх дописів, про "перемовини", про "коли демобілізація ?" ...

з чого ти взяв що твої нікчемні дописи когось нервують?
Де звязок між демобілізацією і переговорами?
Хіба на 5й рік війни не пора людей замінити? Питання не до України а до режиму зеленського і прочіх диванних армовірівців скільки ви думаєтеивідсиджуватись за нашими спинами?
Ще рік? 2? 3?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4892
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 17053170541705517056>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 236224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 441501
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1166740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10956)
11.03.2026 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.