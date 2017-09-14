Banderlog написав: з чого ти взяв що твої нікчемні дописи когось нервують? Де звязок між демобілізацією і переговорами? Хіба на 5й рік війни не пора людей замінити? Питання не до України а до режиму зеленського і прочіх диванних армовірівців скільки ви думаєтеивідсиджуватись за нашими спинами? Ще рік? 2? 3?
А ви б на нашому чи режимі зеленьського місці себе б відпустили?
Banderlog написав: Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків. Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?
тю так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"
так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема. Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання? До нього не дотянуться, тому він покриває євреїв, бере все на себе. Ізраель теж хвастався скількох політичних діячів ірану він вбив. Понятно що він думав договоритись про мир з шахом ірану, но не повезло не підфартило.
І давай домовимось не приплітати в цю тему церкву. Тобі виділили окрему тему про релігію? Отам і пиши. Я відповідати не буду.) Мені на твої мислі щодо церкви пофіг. Якшо ти на рахунок гоніннь проти церкви то я вважаю що всяку підтримку цієї безбожної влади віруючим треба максимально обмежити, хай безбожники потонуть в своєму лайні. Щодо євреїв то я їх ні в чом не звинувачую, вони просто прорахувались цей раз. Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру Все як ніяк підтримка, а до того щось з іраелю не чутно було ні про поставки зброї ні про санкції проти росії ... щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників то хотілось б знати чим вони розплатились? Скільки петріотів приїхало взамін.
в нас тут про станове суспільство часто згадують
Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))
Навіщо вам той мавзолей, коли Алабуга досі ціла. Коли у нас якийсь зрадник розповідає про виробництво чогось, москалі туди негайно щось запускають, а ми 4+ роки знаємо про місце виробництва шахідів і 6+ місяців тому нам розповіли про сотні засобів ураження (підказую, на сьогодні вже тисячі), але... От як це пояснити?
Успішною атакою на наше підприємство, як я чула. Алабуга це шахеди. Зенітні дрони діють. Патріоти ракети проблема. Все збігається. Ні?
Ого, навіть так? То після того відео на всю країну, тоді москалі заявляли, що по ньому і вирахували локацію? І "211 вже виготовлених"...? Це ж не може бути правдою? Ну хоч попіарились славно.
ЛАД написав:Но ответ, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", вы тоже не дали.
Я відповідав вже не раз От тільки ти так і не зміг зрозуміти..... Для того щоб ЕФЕКТИВНО працювати -ПОТРІБНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ... Якщо в совку, всі капвкладення які залишились ПІСЛЯ совка і могли давати прибуток це ЖИТЛО або ПРИМІЩЕННЯ То в Польщі це були крім капіталістичних знань у приватників, ще й розуміння необхідності збільшення капіталізацій місць праці.. І навіть те що ти спробував би заявити про те що клубніка в Польщі і в нас росте однаково-це буде брехнею Бо в Україні полуниця вважалась успішною якщо давала 5-10 тонн з гектара А в Польщі - 15-30 тонн з гектара.. Для іфізика важко зрозуміти різницю А для людини яка працює в полі -ясно що легше збирати один і той самий врожай на території в 2-3 рази меншій бо це потребує в 1,5-2 рази менше праці....
Опять много слов и крупного шрифта, но ответа на вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці" при том, что "Ягодозбиральні комбайни давно існують", так и нет.
тому що тобі приводили приклади , що покращення продуктивності праці відбувається не збільшенням обємів праці працівником ( це покращення експлуатації) а збільшенням капіталізації робочого місця (покупки інструментів ) , але коли навколо такі як и совки- то покупка роботів дуже сильно тормозиться .. ............ І тоді коли в неї залишилось 50 000 -вона повинна задати собі запитання .............. От і виходить Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці... і чим сильніше тормозять тим більше ми відстаємо по продуктивності праці від розвинутих країн і ТИМ БІЛЬШЕ ХОЧЕТЬСЯ затормозити бо МАЛО,
Очень много слов, но не вопрос, почему "щорічно українці масово їздили до Польщі для збору полуниці", ответа нет. И второе. Я, конечно, понимаю, что лавочнику или владельцу небольшого таксопарка хочется, чтобы работники работали за низкую зарплату (а лучше вообще бесплатно) ради того, чтобы НЕ "ТОРМОЗИТЬ покращення їх місць праці" и чтобы НЕ "відставати по продуктивності праці від розвинутих країн". А он ходил перед ним гоголем и вихвалявся тим, що він входить до верхніх і найбільш важливих 5%. Но так не бывает. В Союзе работали за низкую зарплату, но знали, что остальное идёт на укрепление обороноспособности страны и на общественные фонды потребления. Из которых получали бесплатно квартиры (пусть и долго порой приходилось ждать), путёвки по низким ценам и многое другое.
Ти так і не зрозумів суті допису 1 Якщо я як власник працюю за 50000 ( вклавши крім праці ще й капітал при чому міг отримати по відсотку на капітал більше ніж отримав за працю)- то навряд чи хтось ризикне заявити що 20000 в найнятого це погано... Тобто мене ВЗАГАЛІ не хвилює скільки хто і за що отримує. ......... РОЗУМНІ вчаться на ЧУЖИХ помилках Нормальні вчаться на своїх Дурні-не вчаться взагалі.
Спасибо за ликбез. "мене ВЗАГАЛІ не хвилює скільки" останется у вас. Хоть 500.000, хоть 1.000.000, хоть ещё больше. Буду только рад за вас. Но вы же рассказываете, что "Працівники ВИМАГАЮЧИ більшої частки від створеного собі на виплати - ТОРМОЗЯТЬ покращення їх місць праці". Т.е., чтобы не "тормозить", працівники должны работать за низкие зарплаты. Чем ниже, тем лучше. Лучше всего, вообще бесплатно. Тогда у вас появятся (может быть) средства на "покращення їх місць праці" и повышение производительности их труда. Правда, непонятно, зачем вам это будет нужно - тратиться на что-то, если вы всё (их труд) получаете бесплатно или очень дешево. И вам не кажется, что наёмный работник работает не для вашей прибыли и не для "покращення їх місць праці", а просто для того, чтобы прокормить себя и семью и совсем не думает ни о чём другом.
«Мы возлагаем большие надежды», — заявил глава немецкого военного командования агентству Reuters. После многих лет, в течение которых западные солдаты обучали украинцев, произошла смена ролей. Украинцы поделятся опытом в области артиллерии, инженерного дела и беспилотных летательных аппаратов. БЕРЛИН, 11 марта (Reuters) - Украинские военные инструкторы помогут немецкой армии достичь цели по обеспечению готовности к отражению любого российского нападения на НАТО к 2029 году, заявил командующий немецкой армией. Это стало изменением роли после многих лет, когда западные войска обучали украинские силы. ........«Мы возлагаем большие надежды», — заявил в интервью агентству Reuters командующий немецкой армией генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. «Украинские военные в настоящее время являются единственными в мире, имеющими опыт боевых действий на передовой против России». .......На вопрос о том, какой вклад внесут украинские инструкторы, он сослался на оценки немецких и других западных разведывательных агентств о том, что Россия может быть готова к крупномасштабному нападению на военный альянс НАТО к 2029 году. «Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет, пока мы заявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать любую возможность для подготовки», — сказал Фрейдинг.
ВАШИНГТОН, 11 марта (Reuters) - Иран разместил около десятка мин в Ормузском проливе, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Этот шаг, вероятно, осложнит возобновление работы узкого водного пути, важного маршрута для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. ........Один источник сообщил, что мины были установлены «в последние несколько дней» и что большинство мест их размещения известны. Однако источник отказался сообщить, как США планируют с ними бороться. ........Военные США заявляют, что во вторник уничтожили 16 иранских минных заградительных судов . Однако ВМС США пока отказываются обеспечивать сопровождение коммерческих судов через пролив. Президент США Дональд Трамп во вторник потребовал от Ирана немедленно убрать все мины, установленные в проливе, и заявил, что в случае невыполнения этого требования Иран столкнется с неуказанными военными последствиями.
Краткое содержание - Морские беспилотники использованы в атаках на нефтяные танкеры в районе Персидского залива. - Иран подозревается в нападениях и демонстрирует возможности военно-морских беспилотников. - Морские дроны представляют собой серьезную угрозу для коммерческих судов на ключевых судоходных маршрутах. ЛОНДОН, 11 марта (Reuters) - По данным морских властей и аналитиков, с момента начала войны между США, Израилем и Ираном военно-морские беспилотники были использованы как минимум в двух атаках на нефтяные танкеры в регионе Персидского залива , что свидетельствует о новой опасной угрозе на ключевом судоходном маршруте. ........ Иран заявил, что мир должен быть готов к цене нефти в 200 долларов за баррель, поскольку в среду его войска атаковали торговые суда, а судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Агентство Reuters не смогло установить, кто несет ответственность за два нападения. Иранская миссия при ООН в Нью-Йорке не сразу ответила на запрос о комментарии. Если причастность Ирана подтвердится, это будет первый известный случай прямого использования Исламской Республикой военно-морских беспилотников для нападения на торговые суда, считает Питерс. Ранее поддерживаемые Ираном боевики-хуситы из Йемена использовали беспилотные катера против торговых судов в Красном море.