Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:21

  Banderlog написав: з чого ти взяв що твої нікчемні дописи когось нервують?
Де звязок між демобілізацією і переговорами?
Хіба на 5й рік війни не пора людей замінити? Питання не до України а до режиму зеленського і прочіх диванних армовірівців скільки ви думаєтеивідсиджуватись за нашими спинами?
Ще рік? 2? 3?

А ви б на нашому чи режимі зеленьського місці себе б відпустили?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:33

в нас тут про станове суспільство часто згадують

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав: Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.
Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?

тю
так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"

так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???
най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема.
Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?
До нього не дотянуться, тому він покриває євреїв, бере все на себе. Ізраель теж хвастався скількох політичних діячів ірану він вбив. Понятно що він думав договоритись про мир з шахом ірану, но не повезло не підфартило.

І давай домовимось не приплітати в цю тему церкву. Тобі виділили окрему тему про релігію? Отам і пиши. Я відповідати не буду.)
Мені на твої мислі щодо церкви пофіг. Якшо ти на рахунок гоніннь проти церкви то я вважаю що всяку підтримку цієї безбожної влади віруючим треба максимально обмежити, хай безбожники потонуть в своєму лайні.
Щодо євреїв то я їх ні в чом не звинувачую, вони просто прорахувались цей раз. Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого миру :wink:
Все як ніяк підтримка, а до того щось з іраелю не чутно було ні про поставки зброї ні про санкції проти росії ... щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників то хотілось б знати чим вони розплатились? Скільки петріотів приїхало взамін.

в нас тут про станове суспільство часто згадують
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 бер, 2026 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:37

  stm написав:
  Schmit написав:Потужні розрахунки.

Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))

Навіщо вам той мавзолей, коли Алабуга досі ціла.
Коли у нас якийсь зрадник розповідає про виробництво чогось, москалі туди негайно щось запускають, а ми 4+ роки знаємо про місце виробництва шахідів і 6+ місяців тому нам розповіли про сотні засобів ураження (підказую, на сьогодні вже тисячі), але...
От як це пояснити?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 11 бер, 2026 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 22:38

  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Потужні розрахунки.

Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))

Навіщо вам той мавзолей, коли Алабуга досі ціла.
4+ роки ми знаємо про місце виробництва шахідів і 6+ місяців тому нам розповіли про сотні засобів ураження (підказую, на сьогодні вже тисячі), але...
От як це пояснити?

Успішною атакою на наше підприємство, як я чула. Алабуга це шахеди. Зенітні дрони діють. Патріоти ракети проблема. Все збігається. Ні?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 23:14

  stm написав:
  Schmit написав:
  stm написав:Шо знов дальності не вистачило до мавзолею?!!! та що ж це таке, вічно ті Брянськ, Тула на заваді... )))

Навіщо вам той мавзолей, коли Алабуга досі ціла.
4+ роки ми знаємо про місце виробництва шахідів і 6+ місяців тому нам розповіли про сотні засобів ураження (підказую, на сьогодні вже тисячі), але...
От як це пояснити?

Успішною атакою на наше підприємство, як я чула. Алабуга це шахеди. Зенітні дрони діють. Патріоти ракети проблема. Все збігається. Ні?

Ого, навіть так? То після того відео на всю країну? І "211 вже виготовлених"...?
Славно попіарились.
