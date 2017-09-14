Banderlog написав:

Прохожий написав: Banderlog написав: Ізраель, під прикриттям сша посеред переговорів, вдарив ракетами по ірану. В нинішнього лідера ірану вбив старого батька, мати, жінку, дочку та 3х внуків.

Ти б на його місці вів з вбивцями сімї мирні переговори?

тю

так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"



так твой любимый Трамп лично рассказывал как "красивые американские ракеты замочили лидера Ирана с семьей"

так а что там с убиенными иранскими школьницами? разобрался? опять евреи???

най з вбитими школярками іран розбирається мені до того діла нема.Трамп нормальний пацан, він презедент сша а не україни чи ізраелю які до нього питання?До нього не дотянуться, тому він покриває євреїв, бере все на себе. Ізраель теж хвастався скількох політичних діячів ірану він вбив. Понятно що він думав договоритись про мир з шахом ірану, но не повезло не підфартило.І давай домовимось не приплітати в цю тему церкву. Тобі виділили окрему тему про релігію? Отам і пиши. Я відповідати не буду.)Мені на твої мислі щодо церкви пофіг. Якшо ти на рахунок гоніннь проти церкви то я вважаю що всяку підтримку цієї безбожної влади віруючим треба максимально обмежити, хай безбожники потонуть в своєму лайні.Щодо євреїв то я їх ні в чом не звинувачую, вони просто прорахувались цей раз. Нам їх війна з іраном вигідна, хай воюють подовше. До справедливого мируВсе як ніяк підтримка, а до того щось з іраелю не чутно було ні про поставки зброї ні про санкції проти росії ... щодо поставки їм протишахідних дронів з екіпажами безпілотників то хотілось б знати чим вони розплатились? Скільки петріотів приїхало взамін.