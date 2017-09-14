andrijk777 написав:А путін, Мадуро, Кім - це прям якісь особливі і унікальні. Їм заміну прям неможливо знайти?
Хаменеї не був засновником режиму, як і Мадуро. лише перехідні фігури. В Ірані взагалі після смерті Хомейні, не було культу особистості, а лише культ ідеології. А путін - засновник, з персоніфікованим культом. Теоретично, після його усунення можливі більш ліберальні і схильні до компромісів із Заходом керівники, ну типа як Хрущов після Сталіна, чи Олександр2 після Миколи1
fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії? Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема? Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
той благодатний старець нічим особливим не виділявся заміну йому легко знайти легко серед молодих більш спритних та злих одну голову відрубали десять більш агроесивних виросло і вони вже висувають вимоги - розрив аравійських монархій з США, ліквідація їх баз, інакше будуть тероризувати
а как же "стук железных копыт"? рога подпилили персы рыжему?
хотя в альтернативной реальности трампа он "всех или помирил или победил", но для психиатрии это не сложный случай