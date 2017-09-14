RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17050170511705217053
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:05

  Hotab написав:Просто у хантерів коли повертати землі, бо історичні - то добре.

А цитата с пруфом этой инсинуации - есть? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11673
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:08

  Banderlog написав:
  Shaman написав:США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...

й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.
а ще потрібно Китаю, Індії...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11994
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:18

Соскін каже, що внєзапно появилися карти

  Banderlog написав:
  Shaman написав:США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...

й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.

Соскін каже, що внєзапно появилися карти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42552
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А путін, Мадуро, Кім - це прям якісь особливі і унікальні. Їм заміну прям неможливо знайти?


Хаменеї не був засновником режиму, як і Мадуро.
лише перехідні фігури. В Ірані взагалі після смерті Хомейні, не було культу особистості, а лише культ ідеології.
А путін - засновник, з персоніфікованим культом.
Теоретично, після його усунення можливі більш ліберальні і схильні до компромісів із Заходом керівники, ну типа як Хрущов після Сталіна, чи Олександр2 після Миколи1
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5370
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:57

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:а на яких умовах ви хочете мобілізовувати "сферичного песікота"?
у патріотів свій фронт, єдиний варіант їх мобілізувати це по безпредєлу - в темному провулку розірвати бумажку про відстрочку і протягом ночі відвезти прямо у Скалу

Потім ти лякливо пишеш, що тебе хтось в окоп відправляє ))

Як ти зранку голишься ? Якщо на себе в дзеркало не дивишься )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:01

  Бетон написав:да ладно. подумаешь тцкашники (т.е. ВСУ) убили прикладом девочку. ну что здесь такого

Где пруфы, Бетон, где пруфы ?

Реальные факты совсем другие
Подробиці про удар безпілотником по селу на Чернігівщині та загиблу 15-річну дівчину
Унаслідок прильоту ударного безпілотника о пів на другу годину ночі в житловий будинок загинула 15-річна дівчина. Натомість батьків із пораненнями госпіталізували до лікарні в Корюківці.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:05

  Banderlog написав:
  Shaman написав:в Харкові мало церков УПЦ МП? а церкви ПЦУ ще пошукати треба...
а шо так? Чому віруючі не підтримують церкву яку підтримує держава?

То є так, "не підтримують" ...

А коли громади переходят в ПЦУ, то чомусь священники УПЦ РПЦ чомусь, то ключі не віддають, то все вивозять, що їм не належить

Це ти називаєшь "церкви відбирають" ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13572
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:11

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг
гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.

А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?


той благодатний старець нічим особливим не виділявся
заміну йому легко знайти легко серед молодих більш спритних та злих
одну голову відрубали десять більш агроесивних виросло
і вони вже висувають вимоги - розрив аравійських монархій з США, ліквідація їх баз, інакше будуть тероризувати

а как же "стук железных копыт"?
рога подпилили персы рыжему?

хотя в альтернативной реальности трампа он "всех или помирил или победил", но для психиатрии это не сложный случай :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14322
З нами з: 05.06.13
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:а как же "стук железных копыт"?
рога подпилили персы рыжему?


Спросишь у благодатного старца Хаменеи, как ему стук железных копыт был :mrgreen:
Стук-стуком, но многие вопросы надо без оглядки на зятьев решать

На 1:30 - "основание Его на горах святых, Саваоф" -«Основание его на горах святых» — это начальные слова 86-го (в масоретской нумерации 87-го) псалма



Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова.

вот это и проблема :(
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 12 бер, 2026 20:50, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5370
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17050170511705217053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 236861
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 442113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1167603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10962)
12.03.2026 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.