RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17053170541705517056>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 00:40

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:в Харкові мало церков УПЦ МП? а церкви ПЦУ ще пошукати треба...
а шо так? Чому віруючі не підтримують церкву яку підтримує держава?

То є так, "не підтримують" ...

А коли громади переходят в ПЦУ, то чомусь священники УПЦ РПЦ чомусь, то ключі не віддають, то все вивозять, що їм не належить

Це ти називаєшь "церкви відбирають" ))

Церковна громада це не= громада місцевого самоврядуванння.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 00:56

БЕЙРУТ/БАГДАД/ИЕРУСАЛИМ, 12 марта (Reuters) - Вооруженные шиитские мусульманские группировки в Ливане и Ираке усиливают свое участие в войне с США и Израилем, демонстрируя, что поддерживаемая Ираном «ось сопротивления» по-прежнему способна вести атаки, несмотря на ущерб, нанесенный альянсу во время конфликта в Газе.
Как показывают удары, нанесенные в последние дни, группировки, которые долгое время были вооружены и финансировались Ираном и лояльны его шиитским исламистским правителям, теперь помогают Тегерану активизировать войну в регионе.
........По данным трех иракских источников в службах безопасности и двух источников, близких к этим группировкам, иракские шиитские боевики также активизировали атаки беспилотников и ракет по американским интересам в Ираке за последние 3-4 дня.
Одна из группировок, еще не вступивших в конфликт, — это союзники Тегерана, хуситы, в Йемене, хорошо вооруженные и способные нарушить морское судоходство вокруг Аравийского полуострова, как это было продемонстрировано во время войны в Газе, когда они обстреливали суда в Красном море и Израиль. Атаки хуситов могут еще больше подорвать нефтяные рынки, поскольку Саудовская Аравия перенаправила экспорт в Красное море после того, как Иран закрыл Ормузский пролив.
На прошлой неделе лидер хуситов Абдель Малик аль-Хути заявил, что группировка «держит пальцы на спусковом крючке» и готова к военным действиям, когда того потребуют обстоятельства.
https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-shiite-allies-step-up-strikes-despite-weakened-hand-2026-03-12/
Там ещё много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39061
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 01:37

Джереми Боуэн
Место работы,Редактор Би-би-си по международной политике

Я знаю, что может произойти, когда американский президент призывает к восстанию, а затем не вмешивается, когда оно начинается. Я знаю это, потому что уже видел подобное раньше.

15 февраля 1991 года президент Джордж Буш-старший произнес речь, о которой, вероятно, сожалел до конца своей жизни.
.....Тогда я не обратил внимания на речь Буша.

Но 35 лет спустя я вспоминаю ее каждый раз, когда слышу, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху говорят народу Ирана, что ему предоставлен «уникальный шанс поколения» свергнуть Исламскую Республику — при этом не обещая прямой военной поддержки.
.......После того как иракская армия была вытеснена из Кувейта, было заключено перемирие, и Саддам Хусейн остался у власти.

Шииты на юге Ирака и курды на севере страны подняли вооруженное восстание против его режима.

Американцы, британцы и другие страны коалиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

Режим в Ираке был сильно ослаблен войной, однако ему позволили сохранить вертолеты. Именно они сыграли ключевую роль в контрнаступлении, в ходе которого были убиты тысячи курдов и иракских шиитов. Многие из них считали, что их восстание имеет поддержку президента США. Но они ошиблись, полагая, что он вмешается и поможет довести дело до победы.
......Последствия той первой войны в Персидском заливе ощущались еще долгие годы: обязательство проводить воздушные патрули для обеспечения бесполетной зоны, появление постоянных американских военных баз, а в Саудовской Аравии молодой Усама бин Ладен, возмущенный тем, что иностранные войска, по его мнению, осквернили землю священных святынь ислама, начал создавать организацию, которая позже стала известна как «Аль-Каида» (группировка запрещена в России).

Каждая война в Персидском заливе сеяла семена следующей.
.........США, Израиль и их сторонники считают, что устранение иранского режима сделает мир безопаснее.

Возможно, они правы. Это жестокий и репрессивный режим, который в январе убил тысячи собственных граждан на улицах за участие в протестах против репрессий, коррупции и экономического коллапса. Он также обогащал уран до уровней, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Но они ошибутся, если последствия войны приведут к катастрофе масштаба той, что началась после вторжения в Ирак в 2003 году.
.......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.
https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno
Довольно интересная статья.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39061
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 02:05

  ЛАД написав:
Я знаю, что может произойти, когда американский
.......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno
Довольно интересная статья.
це якщо вважати, що сша хоче бистрої перемоги, но є версії, що іран перетворюють на Україну.
В нас шаблон в мисленні, що війна це аномалія.
Но не факт що трамп натаньяху та і іранське керівництво мислить так само.
Окрім того в нас є понятійна обмеженість, бінарна логіка
1 - мир, 0 - війна.
Але градацій тих процесів набагато більше.
Ця війна по степені накалу має всі шанси вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн. В нас поки розігнати війну до таких температур не вдалось.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4903
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 06:06

румынского языка

  ЛАД написав:Banderlog, поздравляю!
На сайте Офиса президента Украины уже появился указ Зеленского о Дне румынского языка.

"В целях развития взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества в украинско-румынских отношениях, поощряя межкультурный диалог по сохранению и развитию языковой и культурной самобытности граждан Украины, постановляю установить в Украине День румынского языка, который ежегодно отмечать 31 августа", - сказано в документе.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-z-yavilosya-nove-svyato-koli-vidznachatimut-1773325940.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=rbc.ua&utm_term=1301187&utm_content=12048735#goog_rewarded

а угорський?
а польський?
а словацький?
а молдовський?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42560
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:10

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:Що хотів сказати?

Что бред в процитированном абзаце написан.


ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?

Я говорю, что этот аргумент смысла не имеет: театры создали сильно раньше ТикТока - и, опять же: "и что?" ;)
Если уж про религию - допотопные "вера в гром" , опять же...
_hunter
 
Повідомлень: 11674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:20

  ЛАД написав:
Джереми Боуэн
Место работы,Редактор Би-би-си по международной политике

Я знаю, что может произойти, когда американский президент призывает к восстанию, а затем не вмешивается, когда оно начинается. Я знаю это, потому что уже видел подобное раньше.

15 февраля 1991 года президент Джордж Буш-старший произнес речь, о которой, вероятно, сожалел до конца своей жизни.
.....Тогда я не обратил внимания на речь Буша.

Но 35 лет спустя я вспоминаю ее каждый раз, когда слышу, как Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху говорят народу Ирана, что ему предоставлен «уникальный шанс поколения» свергнуть Исламскую Республику — при этом не обещая прямой военной поддержки.
.......После того как иракская армия была вытеснена из Кувейта, было заключено перемирие, и Саддам Хусейн остался у власти.

Шииты на юге Ирака и курды на севере страны подняли вооруженное восстание против его режима.

Американцы, британцы и другие страны коалиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

Режим в Ираке был сильно ослаблен войной, однако ему позволили сохранить вертолеты. Именно они сыграли ключевую роль в контрнаступлении, в ходе которого были убиты тысячи курдов и иракских шиитов. Многие из них считали, что их восстание имеет поддержку президента США. Но они ошиблись, полагая, что он вмешается и поможет довести дело до победы.
......Последствия той первой войны в Персидском заливе ощущались еще долгие годы: обязательство проводить воздушные патрули для обеспечения бесполетной зоны, появление постоянных американских военных баз, а в Саудовской Аравии молодой Усама бин Ладен, возмущенный тем, что иностранные войска, по его мнению, осквернили землю священных святынь ислама, начал создавать организацию, которая позже стала известна как «Аль-Каида» (группировка запрещена в России).

Каждая война в Персидском заливе сеяла семена следующей.
.........США, Израиль и их сторонники считают, что устранение иранского режима сделает мир безопаснее.

Возможно, они правы. Это жестокий и репрессивный режим, который в январе убил тысячи собственных граждан на улицах за участие в протестах против репрессий, коррупции и экономического коллапса. Он также обогащал уран до уровней, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

Но они ошибутся, если последствия войны приведут к катастрофе масштаба той, что началась после вторжения в Ирак в 2003 году.
.......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.
https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno
Довольно интересная статья.


Знищення ппо, авіації і флоту, складів зберігання зброї, заводів по виготовленню зброї, портової інфраструктуру і навіть всієї галузі нафто добичі і переробки -ні як не приведе до повалення режиму аятол, а тільки зруйнує військовий потенціал Ірану.
потрібна наземна операція, яка буде тривати до 5 місяців(оптимістичний прогноз), і буде варта 40тис(60тис) життів солдатів.
Трамп с задоволенням віддав би цю честь курдам, та навіть індусам чи папуасам (щоб не гинули американські морпіхи), але після того як Дж Ді Венс у 2025р знущався над європейцями, шоу в анальному кабінеті з Зеленським, анкоріджем , Грінландією, погрозами Канаді (до речі, в США американці вважають канадців найкращим сусідом, багато брачних союзів між родинами і Канада всі 250років завжди стояла пліч о пліч з США во всіх войнах)-немає жодного бажаючого пристати до "коаліції" США/Ізраїль.
Стармер після всіх принижень і знущань (типу не Черчіль) погодив використання військової бази (Diego Garcia Nsf).

Історія створення військової бази
Соединенное Королевство по просьбе Соединенных Штатов начало высылку жителей архипелага Чагос в 1968 году, завершив принудительную депортацию 27 апреля 1973 года высылкой оставшихся чагосцев с атолла Перос-Баньос . Выселения были осуществлены для создания военной базы Великобритании и США на острове Диего-Гарсия в соответствии с двусторонними соглашениями в области обороны. Жители, известные в то время как илои ,сегодня известны как жители островов Чагос или чагосцы . [ 5 ]

Британское правительство отделило архипелаг Чагос от Маврикия , создав новую колонию в Африке — Британскую территорию в Индийском океане (БИОТ). Чтобы избежать ответственности перед Организацией Объединенных Наций за свое продолжающееся колониальное правление, Великобритания ложно утверждала, что на Чагосе нет постоянного населения.

Жители Чагоса и правозащитники заявили, что право Чагоса на оккупацию было нарушено Министерством иностранных дел Великобритании в результате соглашения 1966 года [ 7 ] между британским и американским правительствами о предоставлении необитаемого острова для американской военной базы , и что должна быть предоставлена ​​дополнительная компенсация и право на возвращение .

Судебные разбирательства по поводу компенсации и права на проживание на островах Чаго начались в апреле 1973 года, когда 280 островитян, представленных маврикийским адвокатом, обратились к правительству Маврикия с просьбой распределить компенсацию в размере 650 000 фунтов стерлингов, предоставленную в 1972 году британским правительством. Она была распределена только в 1977 году. С тех пор продолжаются различные петиции и судебные иски, но они не принесли существенного результата из-за неоднократных отказов США и Великобритании предоставить репарации и репатриацию , выходящие за рамки ограниченной денежной компенсации.

В 2019 году Международный суд ООН вынес консультативное заключение, в котором говорилось, что Соединенное Королевство не обладает суверенитетом над островами Чагос и что управление архипелагом должно быть передано Маврикию «как можно скорее». [ 12 ] Затем Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за установление шестимесячного срока для начала процесса передачи островов Великобритании, хотя резолюция не имела обязательной силы. В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию в рамках сделки, которая еще подлежит окончательному оформлению договора. Кроме того, согласно сделке, нынешняя военная база на Диего-Гарсии будет сдана в аренду британскому правительству на первоначальный период в 99 лет. Некоторые жители Чагоса в Великобритании раскритиковали сделку за исключение общины Чагоса из процесса принятия решений.


Стосовно дотримання Міжнародного Права: виселили 2000+ чагосців і потім 50 років
не бажали виплатити грошеву компенсацію (по 2000 дол на кожного), це просто ганьба
Не бажали створювати юридичний прецедент, тоді б довелось кожному вбитому і пораненого в'єтнамцю теж платити :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 13294
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:35

  _hunter написав:
  Shaman написав:ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?

Я говорю, что этот аргумент смысла не имеет: театры создали сильно раньше ТикТока - и, опять же: "и что?" ;)
Если уж про религию - допотопные "вера в гром" , опять же...

розмова йшла про право існування саме української церкви - бо багатьом муляє її створення. й в цьому питанні коли була створена та чи інша церква - має значення. РПЦ до речі не отримала дозволу на автокефалію свого часу, просто заявила й все 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:42

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ти хочеш заперечити, що церква в Києві виникла раніше ніж в Москві?

Я говорю, что этот аргумент смысла не имеет: театры создали сильно раньше ТикТока - и, опять же: "и что?" ;)
Если уж про религию - допотопные "вера в гром" , опять же...

розмова йшла про право існування саме української церкви - бо багатьом муляє її створення.

Не придумывай: речь шла о том, что государство должно создать церковь. Каждое - свою, наверное - жаль, что автор тему догадался еще больше не закапывать...
_hunter
 
Повідомлень: 11674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:30

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:розмова йшла про право існування саме української церкви - бо багатьом муляє її створення.

Не придумывай: речь шла о том, что государство должно создать церковь. Каждое - свою, наверное - жаль, что автор тему догадался еще больше не закапывать...

я не буду коментувати ТВОЇ вигадки

это прямая цитата, если что...
_hunter
 
Повідомлень: 11674
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 17053170541705517056>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 237047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 442323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1167853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15729)
13.03.2026 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.