Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но желающие могут на этом сайте посмотреть, сколько раз объявлялась за день воздушная тревога. Но обстреливают не только Израиль.
І навіщо це лайнометання?
Навіть 20 обяв тривоги за добу -це багато..
З другого боку
Навіть 20 пусків ракет -це ні про що...

Шукаєте чим себе полякати?
budivelnik
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 00:39

Не по теме ветки, но ладно:
Результаты расследования показали, что украинский банкир Александр Адарич был убит в январе в Италии, после чего его тело выбросили из окна.

По данным Corriere Della Sera, согласно результатам вскрытия, украинца изначально задушили.

В издании напомнили, что это произошло 23 января на улице Виа Нерино в Милане. Изначально предполагалось, что речь идет о суициде.
.......Уточняется, что Адарич сначала был задушен, после чего его тело выбросили из окна гостиницы. У него обнаружили перелом подъязычной кости, что характерно для убийства путем удушения.

По данным издания, 27 февраля в Барселоне был арестован 33-летний сын погибшего украинского банкира. По версии следствия, он был организатором похищения и убийства собственного отца.
https://mignews.com/news/disasters/v-italii-zadushili-ukrainskogo-bankira-i-vybrosili-ego-telo-iz-okna.html#google_vignette
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 00:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:но желающие могут на этом сайте посмотреть, сколько раз объявлялась за день воздушная тревога. Но обстреливают не только Израиль.
І навіщо це лайнометання?
Навіть 20 обяв тривоги за добу -це багато..
З другого боку
Навіть 20 пусків ракет -це ні про що...

Шукаєте чим себе полякати?

Мне в Харькове должно быть страшно от воздушных тревог в Израиле? :lol:
И где вы увидели лайно?

Насчёт демобилизованных - они все едут во Львов? В Харькове они, наверное, тоже есть, но мне пока не попадались.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 14 бер, 2026 04:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 01:13

Согласно предварительным данным, американский танкер, атакованный вблизи Ирака, был поражен беспилотными лодками. - https://www.reuters.com/world/middle-east/us-owned-tanker-attacked-near-iraq-was-hit-by-unmanned-boats-early-findings-show-2026-03-13/
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 марта (Reuters) - В среду в иракском морском порту два беспилотных катера, начиненных взрывчаткой, протаранили танкер Safesea Vishnu , вызвав мощный взрыв, который охватил левый борт судна пламенем и оставил экипажу лишь несколько секунд на реакцию, согласно предварительной оценке, проведенной американским владельцем и оператором судна.
......По меньшей мере 16 танкеров и других судов подверглись нападениям в Персидском заливе во время американо-израильской войны с Ираном.
.....Судно Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов стояло на якоре в иракском порту Хор-эль-Зубайр и в момент нападения занималось погрузкой 53 000 метрических тонн нафты с одного судна на другое.
28 членов экипажа судна, не успев спустить спасательные шлюпки, прыгнули в воду, чтобы спастись от горящего судна. Один человек погиб; остальные 27 членов экипажа находятся в безопасности и получают помощь от посольства Индии в Ираке, сообщила компания Safesea. Сообщается, что танкер накренился, и для стабилизации судна и обеспечения безопасности окружающей морской среды была направлена ​​спасательная команда.
.....Вторым судном, участвовавшим в переброске, был мальтийский «Зефирос». По словам его руководителя из Греции, в четверг в ходе ночного штурма в среду в это судно попал снаряд. Все 23 члена экипажа «Зефироса» были благополучно эвакуированы.
.....Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США с начала войны с Ираном почти ежедневно отказываются от запросов судоходной отрасли на военное сопровождение, заявляя, что риск нападений пока слишком высок.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 01:49

Краткое содержание
- Президент Кубы заявил, что руководит переговорами вместе с бывшим президентом Раулем Кастро.
- Нефтяная блокада США не позволяет импортировать топливо на Кубу уже три месяца.
- Куба заявляет, что переговоры должны проходить с «уважением» к политической системе каждой страны.
- Кубинский народ приветствует переговоры, поскольку отключения электроэнергии погружают большую часть страны во тьму.
- Белый дом заявляет, что Куба должна заключить сделку, которую, по словам Трампа, можно было бы заключить «легко».
..........
В последние недели Трамп сделал ряд заявлений, утверждая, что Куба находится на грани краха или стремится заключить сделку с Соединенными Штатами. В понедельник он заявил, что Куба может стать объектом «дружественного поглощения», а затем добавил: «Это может быть и недружественное поглощение».
https://www.reuters.com/world/americas/cuban-president-under-pressure-economic-crisis-trump-address-media-2026-03-13/.
Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.
Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 06:19

  Бетон написав:А шахедов то нету.

Накаркал.((
Наступного разу, коли тобі їх не вистачатиме, їдь у Мико, вони літають сюдой майже постійно.
fler
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 06:46

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:

показує що може бути до 1 млн демобілізованих по різних причинах але без ПОВНОЇ втрати здоровья Всього
мобпридатСтатус чіткий -демобілізовані по втраті здоровья з неможливістю нести військову службу..
Після демобілізації - людина добрий РІК не могла нормальнот працювати і постійно мала ті чи інші проблеми, але з часом... оклемалась.
І хоч я втрачаю ХОРОШОГО працівника, але якраз в цьому випадку -радий що хлопчина зміг піднятись вище...

я не про твого хлопчину, а про загальну кількість демобілізованих.
Звідки ти взяв ту пропорцію розподілу?
Мобілізовані більш менш згоден. А далі в тебе все пальцем в небо.
1.ти пропустив дезертирів, тицьну і я пальцем в небо їх десь в районі 400 т

Грубо кажучи, в армії не вистачає десь від мільйона до 1,3. А вже який там розподіл...

Тоесть , современная война выигрывается колличеством трупов з лопатамы , без современного оружия?
Vadim_
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 23.05.14
Подякував: 655 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
