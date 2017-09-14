ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 марта (Reuters) - В среду в иракском морском порту два беспилотных катера, начиненных взрывчаткой, протаранили танкер Safesea Vishnu , вызвав мощный взрыв, который охватил левый борт судна пламенем и оставил экипажу лишь несколько секунд на реакцию, согласно предварительной оценке, проведенной американским владельцем и оператором судна.

......По меньшей мере 16 танкеров и других судов подверглись нападениям в Персидском заливе во время американо-израильской войны с Ираном.

.....Судно Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов стояло на якоре в иракском порту Хор-эль-Зубайр и в момент нападения занималось погрузкой 53 000 метрических тонн нафты с одного судна на другое.

28 членов экипажа судна, не успев спустить спасательные шлюпки, прыгнули в воду, чтобы спастись от горящего судна. Один человек погиб; остальные 27 членов экипажа находятся в безопасности и получают помощь от посольства Индии в Ираке, сообщила компания Safesea. Сообщается, что танкер накренился, и для стабилизации судна и обеспечения безопасности окружающей морской среды была направлена ​​спасательная команда.

.....Вторым судном, участвовавшим в переброске, был мальтийский «Зефирос». По словам его руководителя из Греции, в четверг в ходе ночного штурма в среду в это судно попал снаряд. Все 23 члена экипажа «Зефироса» были благополучно эвакуированы.

.....Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив в случае необходимости, однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, ВМС США с начала войны с Ираном почти ежедневно отказываются от запросов судоходной отрасли на военное сопровождение, заявляя, что риск нападений пока слишком высок.