ЛАД написав:



Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.

Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. И если первые 30 лет это сглаживалось поддержкой СССР, то уже 35 лет этого нет. И, кстати, у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015).

По соглашению, к финансовым задолженостей Кубы в пользу России применяется скидка в размере 90% ($ 31,7 млрд). Оставшиеся 10% суммы долга ($ 3,5 млрд) погашаются кубинской стороной в течение 10 лет равными полугодовыми платежами.



Куба прекратила платить по своим советским долгам в конце 1980 и признавать их отказывалась. Переговоры об урегулировании долга Кубы продолжались 20 лет, и 25 октября 2013 стороны подписали соглашение. Сумма долга на дату подписания документа составляла $ 35,2 млрд.



В 2010 году Китай списал Кубе большую часть долгов, а остальное реструктуризировал на 10 лет в качестве кубинского вклада в совместные проекты. В 2012 году Япония списала 80% с $ 1,4 млрд долгов Кубы, а погашение остальных распределила на следующие 20 лет. В 2013 году Мексика, которая во времена холодной войны была единственной страной Латинской Америки, не разорвала отношения с Фиделем Кастро, списала 70% из своих кредитов Кубе на сумму $ 0,5 млрд.

Серебряные песо были введены в обращение в 1934 году. Последние серебряные монеты, находившиеся в обращении, были отчеканены в 1953 году . Сегодня в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5 и 20 сентаво, а также 1 и 3 песо (последняя монета была введена в 1990 году). Интересно, что на Кубе две официальные валюты.

я був на Кубі декілька раз (за часи совка) у трьох портах Гавана, Сьєнфуегос, Сантьяго-де-Куба (1984, 1985, 1988)окрім столиці Куба вигладає не краще за Африки (а до комунистів-це була перлина Карібського моря)за часи ссср кожного дня в портах Куби розвантажувались по 6-7 "сухогрузів"(ЧМП і БМП), і ще 20-25 на рейді чекали черги (БМП взагалі 80% рейсів було виключно на Кубу, в ЧМП десь 25% (решта Індія-Вьєтнам)в 2014р рф списала 31,7млрд, а 3,5млрд пролонгувала ще на 10 роківмене вже не дивує те, що ви не здатні знаходити інформацію про реальний стан еконимики Куби, а досі користуетесь пропогандою кпсс. Куба -це багнюка , зубажіння і відсутність перспектив у майбутньому. Хто наважився і втік з цього табору на острові -живуть нормально (в США, Іспанії, Мексиці)якщо вкрасти всі надане в кредит, то навіть тоді ввп не буде 12к на души бо народу там нічого не належіть(однаково як в ссср). Кубинські дівчата(доволі привабливі)-віддавались радянським морякам за бутилку одеколону(чомусь не Червона москва, а саме Шипр (чоловічий одеколон) був у кубинок в фаворі. тому моряки в рейс брали по ящику Шипра (щось було для сексу, а решту міняли на срібні монети. Ціна на Шіпр (той, що темно зелений) було 70коп., а коли стали закупати коробками, то його стали ховати з прилавку і продавали по 1 рублю. Я ніколи не купував, дізнався від інших на судні.