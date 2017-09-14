Додано: Суб 14 бер, 2026 14:24

Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику. Тут некоторые приводят Кубу в пример неэффективности социализма.Оно, может и так. Но мне было бы интересно посмотреть на результаты любой капстраны с населением 10 млн. чел., против которой близкий сосед США уже 60+ лет проводит явно враждебную политику.

Тайвань, Ізраїль? Знаєш про такі країни?

мене вже не дивує те, що ви не здатні знаходити інформацію про реальний стан еконимики Куби, а досі користуетесь пропогандою кпсс.

Польский бігунець, повышайте уровень.Тайвань и Израиль живут в условиях блокады?мене вже не дивує те, що ви не здатні адекватно воспринимать прочитанное.Я где-то написал, что Куба богатая страна и население купается в золоте?Я написал: "у них не настолько уж низкий уровень - ВВП(ППС) на душу - 12 300[9] долл. (в 2015)". Это не настолько много, чтобы вызвать такие ваши возражения. Это примерно 130 место в мире - явно не "колоссальный успех".Но и не так уж мало, учитывая, что, например, в Индии по данным ВБ в 2024 - 11159 долл., в Иордании - 10821, Марокко - 10305, Кыргызстане - 8009. И даже в Узбекистане и Филиппинах 11879 и 11794 долл., соответственно. За сколько снимали девочек ваши моряки в этих странах?