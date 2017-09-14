АШИНГТОН/ДУБАЙ/ТЕЛЬ-АВИВ, 14 марта (Reuters) - Администрация президента Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном , которая началась две недели назад с массированного американо-израильского воздушного удара, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Иран, со своей стороны, отверг возможность прекращения огня до окончания ударов США и Израиля, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.

Отсутствие интереса со стороны Вашингтона и Тегерана свидетельствует о том, что обе стороны настроены на затяжной конфликт, ...

....Оман, выступавший посредником в переговорах до войны, неоднократно пытался наладить диалог, но Белый дом ясно дал понять, что не заинтересован в этом, — сообщили два источника, которым, как и другим участникам этой истории, была предоставлена ​​анонимность, чтобы они могли свободно говорить о дипломатических вопросах.

.....Иранские источники сообщили, что Тегеран отверг попытки ряда стран договориться о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не прекратят свои авиаудары и не выполнят требования Ирана, которые включают окончательное прекращение атак США и Израиля и выплату компенсаций в рамках прекращения огня.

......По словам одного источника, главный представитель Ирана по вопросам безопасности Али Лариджани и министр иностранных дел Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для переговоров о прекращении огня, в которых мог бы участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Но эти обсуждения так и не состоялись.

Вместо этого позиция Ирана ужесточилась, заявил третий высокопоставленный иранский источник.

«Всё, что ранее сообщалось по дипломатическим каналам, сейчас не имеет значения», — сказал источник.

.......«Поэтому Корпус стражей исламской революции не примет никаких соглашений о прекращении огня, переговоров о прекращении огня или дипломатических усилий, а политические лидеры Ирана не будут участвовать в таких переговорах, несмотря на попытки ряда стран».