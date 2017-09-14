budivelnik написав: Будь який дурень , задасть стільки питань, що й сто мудреців не дадуть на них відповідей 2 Те що ти поверхапайко і перш ніж зрозуміти -пробуєш відповісти... якраз і доводить твій примітивізм.. Мені цікаво До тебе може дійти , що взводний отримує всі премії від взводу ротний від роти бригадний від бригади головком від ЗСУ...
Тому якщо хтось сидить в Києві і ДОБРЕ керує - то навіть з урахуванням того що він отримає 1% але від ЗСУ - цей 1% буде точно в сотні разів більше ніж ти заробив за своє життя приспівуючи в храмах гундяєва...
Прапор дшб, удари об землю нікому мозгів не добавляють но я спробую тобі пояснити на доступному тобі рівні. не доліплюй кругом церкву) ким добре керує начальник служби пмм? Рао? Чи продуктової служби? Як ти будеш оцінювати ефективність умовного "нашого форумчанина" водія батальйону мат забезпечення в бригаді не ведучій бойові дії, вистачить йому тисяч 27? Окрім прямої лінії комвзвода комроти комбат комбриг комкор в піраміді є ще купа керівників))) Окрім того, я не поверху пишу. На ту зарплату яку ТИ платиш охочих нема. Те шо ти там якось загальне корито рішиш перерозподілити і ефективному заплатиш в 1,5 рази більше, не значить, що неефективний обрадується коли йому врубаєш даж на 10 відсотків. Долярчик чого на лижі став? Бо до того йому давали певну суму просто тому що він знаходився в артилерії на певній відстані. А коли почали платити тільки за час успішного виконання бойового завдання, йому стало не цікаво мити снаряди і копати окопи. Бо за копання окопів під дронами йому платили 52 тисячі грн. Після твоєї реформи долярчику заплатять більше? Нє? Ну тоді звиняй, шукай охочих мити снаряди дальше.
Banderlog написав:ким добре керує начальник служби пмм? Рао? Чи продуктової служби?
Та мені до задниці ким... Якщо ти хочеш щоб Я за всіх вирішив - то тоді я не ПРАПОР , а ГЕНІЙ А ти і тобі подібні, якщо не знаєте як це організувати -повинні бути переведені на сухарі і воду без солі, а не сидіти жирними дупами і світити майорськими пагонами вимагаючи від прапора у відставці вирішення проблем які самі створили.
Banderlog написав:Бо за копання окопів під дронами йому платили 52 тисячі грн.
І що ? тепер носить пиво в АТБ за 10000 грн і вимиває навколишнім алканавтом мозок про те як би було добре якби йому платили 52000....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 бер, 2026 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:И после этого я скользкий? 😁 Вилки зарплат широко известны.
та в тому й справа що не відомі) он даж будівельник каже що все в 5 раз зросло а стм хоче вашу роботу оцінювати ефективністю знищеної ворожої техніки.
Стм хоче ефективність першої лінії оцінювати таким чином. Стм не потрібен бат укомплектований на 100% танками, бо за тиждень вона отримає 0% техніки. Але ефективність кожного роду військ, навіть ефективність навчання - це та величина яку можна вирахувати. Ваш бат маючи 16 моніторів має 0% новинок від фондів. Відчуваєте до чого я? Вас я ціню, ви найкращий можливий крот для орків ) не тупих потрібно використовувати на повну )
Shaman написав:ну 4 куо - це не звичайні заробітки. але війна - це й не робота
Ще раз перепитав сусіда - каже, що це звичайна зарплата будівельника (без надзвичайних здібностей прораба, електрика чи плиточника) в 2026 десь в Празі. Та сама, яка до 2022 була в районі 2.5-3k$. І він каже, що "тільки дурень буде ризикувати життям за суму хоча б вдвічі меншу"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 бер, 2026 15:10, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:........ якщо сумувати, визодить для Sergeant (E-5)(5 років на посаді): 4110+1200+1000+476,95= 6776,95 дол (це до падатків, які платяться тільки з базіка +спец. надбавки), виходить чистими 6000 дол, для майора 12-13к доларів
Ссылку можно? Хотя уже писал, что зарплаты США для нас не показатель. За наши зарплаты на гражданке ни один американец даже не пошевелится. Их месячная (не очень высокая) зарплата примерно равна нашей годовой.
ЛАД ще не відповів на питання, як він вирахував 50% на їжу, назвавши розмір зп та витрати на їжу - оціночно. а не відповідає, бо коли назве, то математика покаже, що ЛАД значно перебільшує.
але вже накидає нову пропорцію - знову скажемо ввічливо, дуже перебільшену. наша різниця по зп з США чи Німеччиною - десь в 6 разів, не більше. чи може назвете рівні зп, які ви врахували?
але зверхньо розповідає, що йому треба детально розписувати - не дай Боже помилився, ЄС чи Німеччина...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 бер, 2026 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ну 4 куо - це не звичайні заробітки. але війна - це й не робота
Ще раз перепитав сусіда - каже, що це звичайна зарплата будівельника (без надзвичайних здібностей прораба, електрика чи плиточника) в 2026 десь в Празі. Та сама, яка до 2022 була в районі 2.5-3k$. І він каже, що "тільки дурень буде ризикувати життям за суму хоча б вдвічі меншу"
це в Празі. а на роботу як - через Тису? немає зараз легальної можливості працювати в Європі, тому зараз це порівняння некоректне...
budivelnik написав:Брехня.... Єдине що росте в тилу - це податкове навантаження.. А середній рівень зарплати по країні росте... барабанний дріб за рахунок середнього рівня оплати в армії......
тобто ви своїм робітникам зп не піднімали останні роки? бо багато хто піднімав...
В 2024-2025 - не піднімав В 2022-2023 - піднімав.... Тільки от нюанс , в мене зарплата це величина договірна, яка ЗАЛЕЖИТЬ від виторг і прибуток(брудний) і повязана з цим параметром певним коефіцієнтом... Тому ясно Що якщо у 2022 році км пробігу на таксі було 20 грн , а тепер 44 грн - то зарплата таксистів ЗРОСЛА, але ріст не догнав 2,2 рази (44/20=2,2 рази ) бо були додатково введенні 5% військового , підняті ціни на електроенергію ( в мене електромобілі) підняті ціни Уклоном з 3% від вартості замовлення до 25% і так далі...
Тому ріст доходів військових з 2022 по 2026 - десь 5 разів ріст доходів цивільних з 2022 по 2026 - десь 2 рази Ще питання є?
питання немає, але я трошки по-іншому порівнюю. коли встановили поточний рівень зп для ЗСУ - десь в 2022-2023 рр. й тоді ж склався якийсь рівень зп цивільних - й він звісно був вищия за довоєнний рівень. й от з того часу зп ще раз підвищилася - умовно на 50%, точно не оціню. а от військовим зп не переглядати за цей час.
й те що Бандерлог пише про 20-25 т грн в тилу - то навіть це трохи замало. зп напевне має починатися з 30 т грн.
Banderlog написав:ким добре керує начальник служби пмм? Рао? Чи продуктової служби?
Та мені до задниці ким... Якщо ти хочеш щоб Я за всіх вирішив - то тоді я не ПРАПОР , а ГЕНІЙ А ти і тобі подібні, якщо не знаєте як це організувати -повинні бути переведені на сухарі і воду без солі, а не сидіти жирними дупами і світити майорськими пагонами вимагаючи від прапора у відставці вирішення проблем які самі створили.
Banderlog написав:Бо за копання окопів під дронами йому платили 52 тисячі грн.
І що ? тепер носить пиво в АТБ за 10000 грн і вимиває навколишнім алканавтом мозок про те як би було добре якби йому платили 52000....
ага вимиває і плаче а назад дорога закрита, перед тцк черги охочих. Ти знову чогось рішив що в тебе демократія і свобода підприємництва а є маю бути охочим за хліб і воду? А нафейхоа воно мені ? Бо мені більше за тебе треба щось там організовувати? Ти багато без діла ляпаєш язиком а коли доходить до діла ти прячешся в кусти рішаєш тільки за себе і свою сімю)
Shaman написав:ну 4 куо - це не звичайні заробітки. але війна - це й не робота
Ще раз перепитав сусіда - каже, що це звичайна зарплата будівельника (без надзвичайних здібностей прораба, електрика чи плиточника) в 2026 десь в Празі. Та сама, яка до 2022 була в районі 2.5-3k$. І він каже, що "тільки дурень буде ризикувати життям за суму хоча б вдвічі меншу"
це в Празі. а на роботу як - через Тису? немає зараз легальної можливості працювати в Європі, тому зараз це порівняння некоректне...
Молодь до 23 має можливість цілком легально перебиратись, що і робить масово. За понад рік, коли молодих почали рекрутувати з додатковими благами з 800 тис. умовного ресурсу прийшло аж 800, а за кордон за коротший час в сотні разів більше. Навряд чи є такі гроші в України і навіть її партнерів які можуть дати такі мат. стимули, що можна обійтись рекрутингом. А силова мобілізація дає зовсім інший контингент, та і також має обмеження відповідно чим дальше тим гірше. А роботів дають чисто для випробувань:
Водночас із боку ХДС/ХСС лунає критика. «Молодим чоловікам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціальних виплат», — заявив речник парламентської фракції з внутрішньополітичних питань Александр Тром. За його словами, інші європейські країни, зокрема Польща, уже давно змінили свої підходи до виплат.
Якийсь оксімирон )) "Молодий" та "призовний" це прикметники-антоніми щодо віку українських чоловіків