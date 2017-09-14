Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 16 бер, 2026 13:14
candle645 написав: ЛАД написав: candle645 написав:
ТПД
Что такое ТПД?
Тимчасовий Пункт Дислокації. якщо пощастить - якийсь покинутий піонерський табір біля принаймі райцентру, який ще в 2019 закрився на довічний ремонт, але все-ще придатний для житла. якщо не пощастить - "Тимчасовий Підвал Дислокації" десь в покинутій промці як ймовірно у @Banderlog
такий піонер табір був для реабілітації поранених, з ними було 2 лікаря(або медбрата), які доглядали і робили уколи
будиночки розраховані на літній табір , а вони зиму 2024 там прожили (трошки утеплили ззовні, у вікна скло вставили), у нутрі в січні вище +15с не було, але хлопців багато
у домику, кажуть "нормально", краще ніж в окопі, в квітні всі "виписались" на фронт
2
Додано: Пон 16 бер, 2026 13:20
Shaman написав:
Пример - вопрос о доле затрат на питание. Чем уже бог знает сколько времени флудить, могли бы поинтересоваться вопросом и назвать цифру. А не начинать рассказывать о "красной рыбе". Вспомните ещё чёрную икру.
ви назвали цифру 50%. коли сказав - скажіть, як порахували - ви чомусь не можете відповісти - таку цифру поділив на таку. а я повинен шукати цифри, щоб підтвердити ваші вислови? я простіше зробив - констатував, що в черговий раз ви помилились
на судні була норма-6 дол/день на моряка до 2000р, у 2006-2012 було навіть 8,0(8.5дол/день)
для судна 8 це мало, це закупка з бази +20%
там реальні 6 дол , хоч рахують 8,0
де себе зараз рахую 7000-8000 грн на місяць (і це при тому що влітку фрукта своя)
Додано: Пон 16 бер, 2026 13:59
prodigy
на судні була норма-6 дол/день на моряка до 2000р, у 2006-2012 було навіть 8,0(8.5дол/день)
В авіакомпаніях які працюють в Африці дають по 35дол/день на харчування.
Якщо їсти в кафешках - впритик вистачає. Якщо куховарити самому (дозволяє час) , то 50% цих грошей залишиться.
Додано: Пон 16 бер, 2026 13:59
повчальна історія
Додано: Пон 16 бер, 2026 14:41
Ольга Кошарна
- незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання
"Росатом - мировой поставщик номер один... " У нас отличные рабочие отношения, партнёрство, основанное на дружбе..."
Це цитати із заяв генерального директора МАГАТЕ Р.Гроссі на минулому тижні під час перебування в Москві, де він зустрічався з воєнними злочинцями, ядерними терористами із Росатом, Росгвардії, Ростехнадзор, міністром закордонних справ С.Лавровим.
Такі заяви очільника МАГАТЕ легітимізують окупацію ЗАЕС, виправдовують ув'язнення з катуваннями персоналу ЗАЕС та мешканців Енергодара.
Є інформація від місцевих джерел про продовження робіт окупантів зі створення передумов для перепідключення ЗАЕС на російську енергосистему:
"Окупанти встановлюють нові опори для високовольтної лінії електропередач, щоб інтегрувати Запорізьку АЕС у свою енергосистему
Нові опори помітили між Мелітополем та Акімівкою. Окупанти встановлюють стовпи по обидва боки дороги і проводять роботи вздовж великого відрізку траси. Судячи з масштабів робіт, мова може йти не про одну лінію, а про більший енергетичний проєкт.
Фактично окупаційна адміністрація намагається підв’язати станцію до російської енергомережі і поступово втягнути її у власні енергетичні схеми".
Додано: Пон 16 бер, 2026 15:01
stm написав:
Стм хоче ефективність першої лінії оцінювати таким чином. Стм не потрібен бат укомплектований на 100% танками, бо за тиждень вона отримає 0% техніки. Але ефективність кожного роду військ, навіть ефективність навчання - це та величина яку можна вирахувати. Ваш бат маючи 16 моніторів має 0% новинок від фондів. Відчуваєте до чого я? Вас я ціню, ви найкращий можливий крот для орків ) не тупих потрібно використовувати на повну )
Дайош пятилітку за 4 роки?
Проблема в тому, що якісна і безкомпромісна оцінка ефективності військовослужбовця НЕМОЖЛИВА.
Тому що результат залежить не лише від обстановки, а й від дій противника.
Наприклад, наша бригада від переміщення в інший сектору з топ 20 по ураженнях перемістилася в топ 5. Різко зросла ефективність нє? Хоча по факту, ефективність впала, просто тут жирний ворог, місцева русня має безліміт попвнення.
Додано: Пон 16 бер, 2026 15:04
sashaqbl написав: stm написав:
Стм хоче ефективність першої лінії оцінювати таким чином. Стм не потрібен бат укомплектований на 100% танками, бо за тиждень вона отримає 0% техніки. Але ефективність кожного роду військ, навіть ефективність навчання - це та величина яку можна вирахувати. Ваш бат маючи 16 моніторів має 0% новинок від фондів. Відчуваєте до чого я? Вас я ціню, ви найкращий можливий крот для орків ) не тупих потрібно використовувати на повну )
Дайош пятилітку за 4 роки?
Проблема в тому, що якісна і безкомпромісна оцінка ефективності військовослужбовця НЕМОЖЛИВА.
Тому що результат залежить не лише від обстановки, а й від дій противника.
Наприклад, наша бригада від переміщення в інший сектору з топ 20 по ураженнях перемістилася в топ 5. Різко зросла ефективність нє? Хоча по факту, ефективність впала, просто тут жирний ворог, місцева дивізія має безліміт попвнення.
Олександр, мені неодноразово пояснили, що я не маю кваліфікації. Сьогодні був останній раз, не від вас. Я приймаю то як свою поразку. нерозумію і видалясь на рік. Донати лише зростатимуть. Відповіді 0% на краще. Ви мій кумир. Інше не важливо. )
Додано: Пон 16 бер, 2026 15:25
prodigy написав: Shaman написав:
Тоже примерно так и оцениваю.
Можно, конечно, уложиться и в меньшую сумму, можно и в бОльшую, но средняя где-то так.
На семью из 4 человек выйдет примерно 30 тыс. При 2 работающих со средней зарплатой 27 тыс. доходы семьи будут 54 тыс. и расходы на еду составят 56%. Это я посчитал доходы "грязными", а не на руки и в семье 2 работающих. Т.е. дети уже подросли и ходят в детсад и, желательно, редко болеют (фантастика). В Харькове, правда, детсады не работают. Только частные. Но они, понятно, платные и стоят не 5 копеек.
Додано: Пон 16 бер, 2026 15:31
stm
Какие все обидчивые!
Так это просто от комментария, даже без обвинений и оскорблений.
Мне так уже, наверно, повеситься надо.
Додано: Пон 16 бер, 2026 15:37
budivelnik написав:
Скасовуємо те що ти кажеш , отримуємо до 8 млн існуючих мобпридатних ще 600 000 нових...
І як ці +8% КАРДИНАЛЬНО зможуть змінити картину?
3 Якщо з 1 млн офіційно заброньованих броню втратить 30%...- як думаєш кількість дронів в тебе зросте чи впаде на 30%...
То ти згоден отримати додаткового шофера замість 30% кількості дронів?
Бо якщо десь зявилось -то десь обовязково зникне.
Закон збереження енергії(матерії)
Дивись, в мене в роті є кілька хамві від умовного платника податків Джона.
І є пасфадер, l200 і спринтер від усовного будівельника.
Тут напрошується простий висновок: будівельник генерує капітал неефективно.
Джон з цим справляєтсья значно краще. Тому буде правильно, щоб Джон далі платив податки і забезпечував мене хамві, а будівельник сів за кермо того хамві і возив екіпаж на війну.
