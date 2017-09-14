Модератор, я прошу вас оставить эту реальную историю лично со мной.Это будни. И даже в полиции кивали головой от этого рассказа.Вышел только что из дарницкого тцк. Утром остановило 2 полицейских на днепропетровской набережной как раз во время тревоги. Главный сразу приказал садиться в дастер, боликамер нет, фамилию не сказал, документы не просил. По дороге, выволокли мужика с машины, поламали стекло и били его прямо возле меня. Полицейский вел себя неадекватно, жахнул меня между глаз вырвал телефон когда я звонил в полицию зафиксировать викрадення людини без протоколу без процедури.Его это вывело из себя. Странно. Они панически боятся полицию))У мужика рядом телефон вырвали и под угрозой расстрелять заставили удалить видео, которое он делал пока его доставали из машины. Это их панический страх 2.Мой телефон этот главный смены вырвал из рук и рылся в нём, пока я держал руками лицо.Потом он сел за руль и ехали. С огромной скоростью. Сцепление горело, он включил мигалки высунулся из окна и материл всех водителей на пути.Я ему сказал, что он сейчас убьёт нас всех. За что получил второй удар. Фотку разбитого носа я уже сделал.Нас выгрузили в тцк, телефон не отдавали. Там есть два туалета, есть вода - кулер за кабинетом 10, справа. Еды нет. Не ел весьдень. Они все ходят ржут, едят постоянно что-то. Ходят с тарелками.Кароч, в какой то момент в 66 кабинете мне сказали что я могу идти. Пока я сидел какой-то лысый кабан постоянно говорил, что я его раздражаю и он хочет меня спустить с лестницы. Я ответил попробуй, он смутился)).Кароч это было кринжово. Я так и не понял, за что меня арестовали. Они сказали, я не в розшуку. Но нужно влк.В тцк кабинет 15 сказали влк не нужно вообще.Я на воле, но с разбитым телефоном и носом.Видимо они не надеялись что я выйду.Сегодня я написал заяву в полицию.Завтра в дбр. Понятно, что это бесполезно, но я буду до конца бороться.Психически больным людям в полиции не место.Как считаете, друзья?