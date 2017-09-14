Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 10:29

По словам пяти источников в торговой сфере, китайские государственные нефтяные компании возобновили закупки российской нефти после четырехмесячного перерыва. Этот шаг обусловлен необходимостью компенсировать дефицит поставок, вызванный продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и фактическим закрытием Ормузского пролива. Компании действуют под прикрытием освобождения от санкций США, которое обеспечивает временное юридическое разрешение на эти транзакции.

Четырехмесячная пауза отражала осторожность китайских покупателей в отношении риска вторичных санкций после ужесточения позиции Вашингтона по их исполнению. Возобновление закупок сигнализирует о том, что Пекин посчитал освобождение от санкций достаточной защитой, и что кризис с поставками теперь перевешивает политический риск явной зависимости от российской нефти. Для Москвы возвращение китайских компаний в качестве активных покупателей восстанавливает критически важный источник дохода именно в тот момент, когда мировые цены на нефть превысили 100 долл. за баррель.

Этот сдвиг укрепляет энергетический коридор Россия-Китай в качестве основного выхода для азиатских поставщиков, независимо от дипломатических предпочтений Запада.

https://www.reuters.com/business/energy ... 026-03-17/
Xenon
 
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Тільки станно якось... східняки предки яких голодували є. А тих предки яких брали участь в зернозаготівлі чи їли тушковану людятину чомусь нема. Як так?
Це дійсно якась фантастика. Підозрюю що років через 100 так само у всіх будуть предки лише добровольці та бусифіковані, і в жодного в роду не знайдеться заброньованого чи поліцая або тцкашника)). Чи то я занадто оптимістичний і предки "нових українців 2120-го" будуть Мухамедами-мігрантами з Бангладешу
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 10:47

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Тільки станно якось... східняки предки яких голодували є. А тих предки яких брали участь в зернозаготівлі чи їли тушковану людятину чомусь нема. Як так?
Це дійсно якась фантастика. Підозрюю що років через 100 так само у всіх будуть предки лише добровольці та бусифіковані, і в жодного в роду не знайдеться заброньованого чи поліцая або тцкашника)). Чи то я занадто оптимістичний і предки "нових українців 2120-го" будуть Мухамедами-мігрантами з Бангладешу
Через 100 років, можливо, будуть мігрантами.
А, може, й раніше.
А ось "у всіх будуть предки лише добровольці та бусифіковані, і в жодного в роду не знайдеться заброньованого чи поліцая або тцкашника" - тут не знаю, чи ви оптиміст, чи песиміст, але буде значно раніше. І будуть ходити по школах, розповідати про свої подвиги і виховувати патріотизм. І найчастіше це будуть саме "заброньовані чи поліцаї або тцкашники". Шаман с будівельником будуть в перших рядах.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Історія типу «розстріляли мене , внучок, розстріляли»
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:02

Почитал вчерашние "геостратегические" измышления.
"Сумно, б..." (с).
Даже не захотел участвовать. Уровень некоторых ниже плинтуса. Зато апломба вагон и маленькая тележка.
При этом грубости и враждебности друг к другу, хоть завались.
Читая форум, можно подумать, что здесь собрались кровные враги.
Бережнее надо к людям, ребята.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну на користь історії Бетона можу сказати, що всяке буває. В мене є друг, в Харкові, якого того року прийняли десь на вулиці. Сам він не має ні броні, ні відстрочки, хоча він волонтер типу служитель церкви (не упц мп :) ), але чарівної бамажки нема. І от йому зробили експрес-влк, і почали возити по різних областях, ночували в палатках в лісі. Там їх таких зібралася ціла група, "отказників-пацифістів". Тиждень їх возили по лісам і полям, врешті їх просто неформально відпустили (себто просто дали піти). Не били, не знущалися особливо. Правда, він казав, наче тепер в резерві у нього статус якийсь дивний, але я забув, як він звучить.
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:11

Shaman
Что-то не видно вашего отклика на мои вчерашние ссылки о % расходов на еду и на пост prodigy с его мнением о нормальной сумме на питание.
Долго думаете.
А я для вас старался. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:15

Ну от як, Як цю хворобу можна назвати?
Впав в дитинство? То Премію вимагав і ніжкою тупав, тепер оце...

[quote]Трамп каже, що Іран дуже нечестно блокує Ормузьку протоку, бо США вже перемогли у війні.

«Це навіть нечесно з їхнього боку. Ми вже перемогли! Вони не мають права продовжувати те, що вони роблять».[/quote]
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:19

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Сьогодні, 17 березня, в Україні своє професійне свято відзначають співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

До 2016 р. відзначався щороку 14 вересня. Уперше відзначено 14 вересня 2000 року.



8 квітня - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів)

Потрібно їх поздоровити з професійним святом побажати щастя здоровя та матеріального благополуччя. У вас є знайомі в тцк?


нікого, живу за містом, людей майже не зустрічаю
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 11:20

  Xenon написав:Ну от як, Як цю хворобу можна назвати?
Впав в дитинство? То Премію вимагав і ніжкою тупав, тепер оце...

Трамп каже, що Іран дуже нечестно блокує Ормузьку протоку, бо США вже перемогли у війні.

«Це навіть нечесно з їхнього боку. Ми вже перемогли! Вони не мають права продовжувати те, що вони роблять».

"Мели, Емеля, твоя неделя".
ЛАД
