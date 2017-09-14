Додано: Вів 17 бер, 2026 11:31

ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ



Я, *******, повідомляю про вчинення щодо мене кримінальних правопорушень працівниками поліції, особи яких мені не були повідомлені.



16 березня 2026 року приблизно о *** у місті Києві ****** координанати

*******

Перетин вулиць ***?* та Дніпровська набережна





мене було зупинено екіпажем поліції під час керування автомобілем *****



На момент подій у місті Києві була оголошена повітряна тривога у зв’язку з ракетною атакою. Я повідомив працівників поліції, що прямую до укриття, однак вони проігнорували це та заборонили мені продовжити рух.



Працівники поліції:

— не представилися;

— не повідомили причину зупинки;

— не назвали своїх прізвищ та посад, попри мої неодноразові вимоги;

— не повідомили номер службового автомобіля;

— не здійснювали відеофіксацію події (бодікамери були вимкнені);



Після цього один із працівників поліції почав у грубій формі вимагати негайно вийти з автомобіля. Коли я намагався з’ясувати причину таких вимог, до мене було застосовано фізичну силу — мене витягнули з автомобіля та примусово помістили до службового автомобіля поліції.



Жодних процесуальних документів (затримання, доставлення тощо) складено не було, права мені не роз’яснювалися.



Один із працівників поліції самовільно поїхав на автомобілі, яким я користувався.



Після цього мене утримували у службовому автомобілі поліції.



Я встиг здійснити дзвінок на лінію «102» та повідомити про те, що мене примусово затримано невідомими працівниками поліції у 9 год 21 хв.

Після цього один із поліцейських силою відібрав у мене мобільний телефон, переглядав його вміст без мого дозволу, після чого телефон було пошкоджено.



Під час транспортування працівники поліції зупинили інший автомобіль червоного кольору ****** розбили скло транспортного засобу та застосували фізичне насильство до іншої особи у моїй присутності, після чого цю особу також помістили до службового автомобіля.



Під час руху один із працівників поліції поводився вкрай агресивно, постійно кричав, погрожував мені застосуванням вогнепальної зброї та вигукував фрази, які я сприймав як реальні погрози позбавлення життя.

Він крупний, чорне волосся, його колега сказав що він командир.



Крім того, водій службового автомобіля рухався з дуже великою швидкістю, значно перевищуючи дозволену, здійснював небезпечні маневри, що створювало реальну загрозу дорожньо-транспортної пригоди. Я неодноразово просив його зменшити швидкість, оскільки вважав, що така поведінка може призвести до загибелі або травмування людей, однак мої прохання ігнорувалися.



Під час поїздки один із поліцейських наніс мені удар рукою в область обличчя (між очима).



Після цього мене доставили до будівлі ТЦК та СП Дарницького району (вул. Бориспільська, 26), де мене утримували протягом дня без будь-яких процесуальних документів та без можливості вільно залишити приміщення.



Близько ***** мене було відпущено без будь-яких пояснень.



На мою думку, в діях працівників поліції наявні ознаки таких кримінальних правопорушень:



Стаття 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Мене було примусово поміщено до службового автомобіля та утримувано без складання процесуальних документів та без законних підстав.



Стаття 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Працівники поліції застосували фізичну силу, погрози, незаконно обмежили мою свободу пересування, не виконали обов’язку представитися та діяли поза межами наданих законом повноважень.



Стаття 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

Під час поїздки один із працівників поліції неодноразово погрожував мені застосуванням вогнепальної зброї.



Стаття 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Один із працівників поліції самовільно поїхав на автомобілі, яким я користувався.



Стаття 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна.

Мій мобільний телефон було пошкоджено працівником поліції після того, як він силою відібрав його.



Окрім цього, вважаю, що має бути надана правова оцінка фактам незаконного доступу до мого телефону, а також діям працівників поліції, які відмовлялися назвати свої прізвища та номер службового автомобіля, попри мої неодноразові вимоги.



Докази:

— факт дзвінка на лінію «102»;

— пошкоджений мобільний телефон;

— свідки, які можуть підтвердити мій стан та обставини подій;

— можливі записи камер відеоспостереження на парковці ****** на прилеглих дорогах.



ПРОШУ:



1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Встановити особи працівників поліції, причетних до описаних подій.

3. Невідкладно витребувати та зберегти записи камер відеоспостереження з парковки «******» та прилеглих доріг.

4. Вилучити записи бодікамер працівників поліції.

5. Надати правову оцінку описаним діям та притягнути винних осіб до відповідальності.









Отправлено в дбр, внутреюю безопасность полиции.



Посмотрим на реакцию. Буду действовать до конца.

Найду его во что бы то ни стало.



Обьявил вознаграждение за инфу по этому полицейскому