Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 13:16

  Shaman написав:........
вже забули? деменція? буває...
......

Когда ж ты успокоишься, гнида пропагандонская.
И за это точно извиняться не буду.
Вы пишете оскорбления и свои предположения в адрес всех подряд, порой весьма хамские, но не извинялись никогда.
Так что идите и не просто идите.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 бер, 2026 13:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 13:31

Кладбище в Минабе, сфотографированное в момент подготовки к захоронению более 100 юных девушек города, является одним из определяющих образов американо-израильской войны против Ирана, наглядно демонстрируя ужасающие масштабы жертв среди мирного населения.

Но это правда?

Спросите Gemini, сервис искусственного интеллекта от Google, и вы получите отрицательный ответ — на самом деле, Gemini утверждает, что фотография была сделана двумя годами ранее и более чем в 2000 км (1240 милях) от места трагедии. Вместо могил маленьких девочек, погибших от ракеты, на снимке «изображено место массового захоронения в Кахраманмараше, Турция» после землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в 2023 году. «Этот конкретный аэрофотоснимок стал одним из самых распространенных изображений катастрофы, — говорит Gemini, — иллюстрируя огромные масштабы потерь».

Увидев то же самое изображение захоронения в социальных сетях, другие обратились к ИИ-помощнику X, Grok, чтобы проверить его подлинность. Как и Gemini, Grok беззаботно заверит вас, что фотография вовсе не из Ирана, хотя и сделана в другую дату, в другом месте и в другом месте катастрофы. Изображение «с кладбища Роротан в Джакарте, Индонезия – стоковая фотография июля 2021 года, на которой запечатлены массовые захоронения жертв COVID-19. Не в Минабе», – говорится в сообщении.

В обоих случаях ответы ИИ звучат уверенно: они не увиливают от ответа и даже предоставляют «источники» для исходного изображения, если вы решите их проверить. Однако, если вы попытаетесь изучить их, то наткнетесь на тупик: либо изображение вообще не отображается, либо предоставленная ссылка ведет к несуществующему новостному сообщению. Несмотря на всю свою ясность и точность, ответы ИИ просто неверны.

Как выяснилось, изображение кладбища подлинное. Исследователи сопоставили фотографию места с спутниковыми снимками, подтверждающими его местоположение, и могут сопоставить её с десятками других изображений того же места, сделанных с немного разных ракурсов, а также с видеозаписями — ни на одном из которых, по словам экспертов, нет признаков фальсификации или цифровой обработки. «Проверки фактов» от Gemini и Grok — лишь один пример волны сгенерированной ИИ чепухи — вымышленных фактов, бессмысленного анализа и поддельных изображений — которая захлестывает освещение войны в Иране. Эксперты говорят, что это тратит время на расследования и создает риск отрицания зверств, а также предвещает тревожные недостатки, поскольку люди всё больше полагаются на сводки ИИ для получения новостей и информации.
...........
Например, в первые несколько недель войн в Газе или на Украине большинство фейковых сообщений, которые видела команда, представляли собой старые или не имеющие отношения к делу видеоролики, либо переработанные кадры из видеоигр. Теперь же «почти половина, если не больше, всех вирусных ложных сведений, которые мы отслеживаем и разоблачаем, созданы с помощью генеративного ИИ».
............
огромный сдвиг заключается в том, что люди используют ИИ для обобщения новостей или ответа на вопросы, вместо того чтобы обращаться непосредственно к первоисточнику.
https://www.theguardian.com/global-development/2026/mar/17/atrocity-ai-slop-verify-facts-iran-minab-graves
ЛАД
