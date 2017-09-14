Кладбище в Минабе, сфотографированное в момент подготовки к захоронению более 100 юных девушек города, является одним из определяющих образов американо-израильской войны против Ирана, наглядно демонстрируя ужасающие масштабы жертв среди мирного населения.



Но это правда?



Спросите Gemini, сервис искусственного интеллекта от Google, и вы получите отрицательный ответ — на самом деле, Gemini утверждает, что фотография была сделана двумя годами ранее и более чем в 2000 км (1240 милях) от места трагедии. Вместо могил маленьких девочек, погибших от ракеты, на снимке «изображено место массового захоронения в Кахраманмараше, Турция» после землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в 2023 году. «Этот конкретный аэрофотоснимок стал одним из самых распространенных изображений катастрофы, — говорит Gemini, — иллюстрируя огромные масштабы потерь».



Увидев то же самое изображение захоронения в социальных сетях, другие обратились к ИИ-помощнику X, Grok, чтобы проверить его подлинность. Как и Gemini, Grok беззаботно заверит вас, что фотография вовсе не из Ирана, хотя и сделана в другую дату, в другом месте и в другом месте катастрофы. Изображение «с кладбища Роротан в Джакарте, Индонезия – стоковая фотография июля 2021 года, на которой запечатлены массовые захоронения жертв COVID-19. Не в Минабе», – говорится в сообщении.



В обоих случаях ответы ИИ звучат уверенно: они не увиливают от ответа и даже предоставляют «источники» для исходного изображения, если вы решите их проверить. Однако, если вы попытаетесь изучить их, то наткнетесь на тупик: либо изображение вообще не отображается, либо предоставленная ссылка ведет к несуществующему новостному сообщению. Несмотря на всю свою ясность и точность, ответы ИИ просто неверны.



Как выяснилось, изображение кладбища подлинное. Исследователи сопоставили фотографию места с спутниковыми снимками, подтверждающими его местоположение, и могут сопоставить её с десятками других изображений того же места, сделанных с немного разных ракурсов, а также с видеозаписями — ни на одном из которых, по словам экспертов, нет признаков фальсификации или цифровой обработки. «Проверки фактов» от Gemini и Grok — лишь один пример волны сгенерированной ИИ чепухи — вымышленных фактов, бессмысленного анализа и поддельных изображений — которая захлестывает освещение войны в Иране. Эксперты говорят, что это тратит время на расследования и создает риск отрицания зверств, а также предвещает тревожные недостатки, поскольку люди всё больше полагаются на сводки ИИ для получения новостей и информации.

Например, в первые несколько недель войн в Газе или на Украине большинство фейковых сообщений, которые видела команда, представляли собой старые или не имеющие отношения к делу видеоролики, либо переработанные кадры из видеоигр. Теперь же «почти половина, если не больше, всех вирусных ложных сведений, которые мы отслеживаем и разоблачаем, созданы с помощью генеративного ИИ».

огромный сдвиг заключается в том, что люди используют ИИ для обобщения новостей или ответа на вопросы, вместо того чтобы обращаться непосредственно к первоисточнику.