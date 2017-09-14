1 _____ Монако Монако ___________________ 89.8
2 _____ Сінгапур Сінгапур ___________________ 86.7
3 _____ Макао Макао ___________________ 85.3
4 _____ Японія Японія ___________________ 85.2
5 _____ Канада Канада ___________________ 84.2
5 _____ Сан-Марино Сан-Марино ___________________ 84.2
7 _____ Гонконг Гонконг ___________________ 84.0
7 _____ Ісландія Ісландія ___________________ 84.0
9 _____ Швейцарія Швейцарія ___________________ 83.9
10 _____ Андорра Андорра ___________________ 83.8
11 _____ Ліхтенштейн Ліхтенштейн ___________________ 83.3
12 _____ Австралія Австралія ___________________ 83.2
13 _____ Південна Корея Південна Корея ___________________ 83.0
14 _____ Норвегія Норвегія ___________________ 82.7
15 _____ Італія Італія ___________________ 82.7
16 _____ Швеція Швеція ___________________ 82.6
17 _____ Іспанія Іспанія ___________________ 82.6
18 _____ Франція Франція ___________________ 82.5
19 _____ Монако Монако ___________________ 82.5
20 _____ Ізраїль Ізраїль ___________________ 82.3
21 _____ Кайманові Острови Кайманові Острови ___________________ 82.3
22 _____ Гернсі Гернсі ___________________ 82.3
23 _____ Мальта Мальта ___________________ 82.2
24 _____ Нова Зеландія Нова Зеландія ___________________ 82.2
25 _____ Ірландія Ірландія ___________________ 82.1
26 _____ Австрія Австрія ___________________ 81.9
27 _____ Фінляндія Фінляндія ___________________ 81.8
28 _____ Люксембург Люксембург ___________________ 81.8
29 _____ Нідерланди Нідерланди ___________________ 81.7
30 _____ Греція Греція ___________________ 81.5
31 _____ Бельгія Бельгія ___________________ 81.4
32 _____ Данія Данія ___________________ 81.4
33 _____ Німеччина Німеччина ___________________ 81.3
34 _____ Велика Британія Велика Британія ___________________ 81.3
35 _____ Португалія Португалія ___________________ 81.1
36 _____ Сейшельські Острови Сейшельські Острови ___________________ 81.0
37 _____ Кіпр Кіпр ___________________ 80.9
38 _____ Тайвань Тайвань ___________________ 80.9
39 _____ Сальвадор Сальвадор ___________________ 80.8
40 _____ Джерсі Джерсі ___________________ 80.8
41 _____ Словенія Словенія ___________________ 80.7
42 _____ Острів Мен Острів Мен ___________________ 80.7
43 _____ Бруней Бруней ___________________ 80.6
44 _____ Чилі Чилі ___________________ 80.6
45 _____ Кувейт Кувейт ___________________ 80.6
46 _____ Катар Катар ___________________ 80.4
47 _____ Коста-Рика Коста-Рика ___________________ 80.1
48 _____ США США ___________________ 80.0
49 _____ Чехія Чехія ___________________ 79.8
50 _____ Естонія Естонія ___________________ 79.8
51 _____ Чорногорія Чорногорія ___________________ 79.8
52 _____ Пуерто-Рико Пуерто-Рико ___________________ 79.7
53 _____ ОАЕ ОАЕ ___________________ 79.6
54 _____ Польща Польща ___________________ 79.6
55 _____ Панама Панама ___________________ 79.3
56 _____ Хорватія Хорватія ___________________ 79.2
57 _____ Албанія Албанія ___________________ 79.1
58 _____ Барбадос Барбадос ___________________ 79.1
59 _____ Литва Литва ___________________ 79.1
60 _____ Аргентина Аргентина ___________________ 79.0
61 _____ КНР КНР ___________________ 79.0
62 _____ Оман Оман ___________________ 79.0
63 _____ Домініканська Республіка Домініканська Республіка ___________________ 78.9
64 _____ Багамські Острови Багамські Острови ___________________ 78.7
65 _____ Словаччина Словаччина ___________________ 78.7
66 _____ Уругвай Уругвай ___________________ 78.7
67 _____ Еквадор Еквадор ___________________ 78.5
68 _____ Бахрейн Бахрейн ___________________ 78.4
69 _____ Угорщина Угорщина ___________________ 78.4
70 _____ Ямайка Ямайка ___________________ 78.4
71 _____ Латвія Латвія ___________________ 78.4
72 _____ Беліз Беліз ___________________ 78.3
73 _____ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина ___________________ 78.2
74 _____ Сербія Сербія ___________________ 78.2
75 _____ Болгарія Болгарія ___________________ 78.1
76 _____ Мексика Мексика ___________________ 78.1
77 _____ Перу Перу ___________________ 78.1
78 _____ Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго ___________________ 78.1
79 _____ Саудівська Аравія Саудівська Аравія ___________________ 78.0
80 _____ Таїланд Таїланд ___________________ 78.0
81 _____ Шрі-Ланка Шрі-Ланка ___________________ 77.9
82 _____ Туніс Туніс ___________________ 77.8
83 _____ Туреччина Туреччина ___________________ 77.5
84 _____ Вірменія Вірменія ___________________ 77.0
85 _____ Йорданія Йорданія ___________________ 77.0
86 _____ Бразилія Бразилія ___________________ 76.9
87 _____ Молдова Молдова ___________________ 76.9
88 _____ Румунія Румунія ___________________ 76.9
89 _____ Маврикій Маврикій ___________________ 76.8
90 _____ Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини ___________________ 76.8
91 _____ Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда ___________________ 76.7
92 _____ Колумбія Колумбія ___________________ 76.7
93 _____ Ліван Ліван ___________________ 76.7
94 _____ Північна Македонія Північна Македонія ___________________ 76.7
95 _____ Іран Іран ___________________ 76.5
96 _____ Грузія Грузія ___________________ 76.3
97 _____ В'єтнам В'єтнам ___________________ 76.3
98 _____ Сент-Люсія Сент-Люсія ___________________ 76.2
99 _____ Сирія Сирія ___________________ 76.2
100 _____ Домініка Домініка ___________________ 76.0
101 _____ Гренада Гренада ___________________ 75.9
102 _____ Парагвай Парагвай ___________________ 75.9
103 _____ Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс ___________________ 75.8
104 _____ Малайзія Малайзія ___________________ 75.8
105 _____ Україна Україна ___________________ 75.7
106 _____ Білорусь Білорусь ___________________ 75.6
Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд