Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 23:13

і ви пишіть

  fler написав:Пишуть, що за вчора кацаповтрати становили 1710 осіб (200+300). Тобто якщо так щодня, то за 30 днів (місяць) це буде 51300. Хто там казав, що "Знищення 50 тисяч живої сили на місяць є стратегічною ціллю, яка має підірвати спроможність ворога вести наступальні дії та змусити Кремль до реальних переговорів"?

і ви пишіть
flyman
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 23:24

  flyman написав:і ви пишіть
Сказав Флайман з дуже важливим виглядом (протирання окурярів під час промови додало важливості Х2) і виставив відео яке ніяк не спростовує нічого .
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не верьте опросам зеленского.
Его рейтинг = 0
Поэтому он дал команду ещё 3 года - без выборов
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 00:19

Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування, — ОВА.
Один шахід, якого ведуть монітори і... "це ж було вже", недавно, з Бандерою.
Чому ж Трамп заявив, що така допомога в збитті шахідів йому не потрібна?
Дивак та й годі.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 19 бер, 2026 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 00:41

  budivelnik написав:найточніший індикатор якості життя -тривалість життя
.............
Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд

Несколько вопросов.
1. Что это за таблица? Откуда?
Потому что в ней для Украины приведена цифра 75.7 года, в то время, как здесь - https://surl.li/khaqsy, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года - 72,01; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.
Есть ещё и такое:
За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. Зокрема,2020 року середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 року,2023-го – 57,3 року. Жінки 2020 року в середньому жили 76,2 року, 2023-го – 70,9 року.
https://tsn.ua/ukrayina/cherez-viynu-skorotilas-trivalist-zhittya-skilki-ukrayinciv-zalishitsya-do-2050-roku-minsocpolitiki-2546242.html

И ещё.
Если руководствоваться вашей фразой, вынесенной в заголовок, то не очень понятно, за что так проклинают советские времена. По объективным данным в УССР жили весьма неплохо, не хуже, чем в независимой Украине:
У 1950 р. тривалість життя в Україні становила 61,3 роки у чоловіків і 69,7 років у жінок, то у 1955 р. вона відповідно становила 65,4 роки і 72,2 роки, а у 1960 р. — 67,4 роки у чоловіків і 73,9 років у жінок, у 1965 р. — 67,9 років у чоловіків і 74,6 років у жінок.
https://surl.li/pxyixb
Т.е. в 2019 женщины стали жить немного дольше, зато мужчины немного меньше, чем 1965.
С 2023 даже сравнивать не буду.

И раз уж затронули демографию, то добавлю.
Рождаемость продолжает падать. Понятно, не так сильно, как в 2022, но тем не менее.
Количество новорожденных за год с 2022 по 2025 - 206 032; 187 387; 176 679; 168 778. Данные отсюда - https://opendatabot.ua/analytics/birth-death-2025-12. Здесь же есть данные о смертности - превышение числа смертей над числом рождений примерно стабильно - 310-320 тыс. в год (это именно превышение, а не смертность).
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 01:27

  fler написав:Пишуть, що за вчора кацаповтрати становили 1710 осіб (200+300). Тобто якщо так щодня, то за 30 днів (місяць) це буде 51300. Хто там казав, що "Знищення 50 тисяч живої сили на місяць є стратегічною ціллю, яка має підірвати спроможність ворога вести наступальні дії та змусити Кремль до реальних переговорів"?

Ващі мущіни готові приблизювати це свято із гатлінгом у мозолістих руках(майже як Шварц у другому Термінаторі) у складі 425ї бригади?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 01:47

"Иран уже разгромлен и уничтожен".
АНКАРА, 18 марта (Reuters) - НАТО развертывает еще одну американскую систему противоракетной обороны Patriot в южной турецкой провинции Адана, где на авиабазе Инджирлик размещены военнослужащие из США и других стран, сообщило в среду Министерство обороны Турции.
Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО и граничащая с Ираном, заявила на прошлой неделе, что альянс развернул систему Patriot в своей юго-восточной провинции Малатья, недалеко от радиолокационной базы НАТО, в рамках мер по усилению противовоздушной обороны от ракетных угроз в ходе войны с Ираном.
В Адане расположена турецкая авиабаза Инджирлик, где дислоцируются военнослужащие из США, Катара, Испании и Польши, а также турецкие войска.
«В дополнение к мерам национального уровня, принимаемым для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства и наших граждан, в Адане развертывается еще одна система Patriot, введенная в эксплуатацию Объединенным командованием ВВС в Рамштайне (Германия), в дополнение к уже имеющейся там испанской системе Patriot», — говорится в заявлении министерства на еженедельном брифинге.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkey-says-nato-deploying-more-defences-guard-southern-base-2026-03-18/
Иран нанес удар по Тель-Авиву ракетами с кассетными боеголовками в ответ на убийство Лариджани Израилем, как ранее сообщило иранское государственное телевидение.
В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана, зачитанном по государственному телевидению, говорится, что в ходе атак были использованы ракеты «Хоррамшахр-4» и «Кадр», каждая из которых несла несколько боеголовок. Израильские власти заявили, что в результате атак погибли два человека в районе недалеко от густонаселенного Тель-Авива, где также расположены ключевые военные объекты, в результате чего число погибших в Израиле в ходе войны достигло как минимум 14 человек.
........Спустя почти три недели в Иране не наблюдается признаков деэскалации: новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения, переданные в Министерство иностранных дел Ирана, о «снижении напряженности или прекращении огня с Соединенными Штатами», как сообщил высокопоставленный иранский чиновник, пожелавший остаться неназванным.
Хаменеи, присутствовавший на своей первой встрече по вопросам внешней политики после своего назначения, заявил, что «сейчас неподходящее время для мира, пока Соединенные Штаты и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсацию», — сообщил чиновник.
https://www.reuters.com/world/china/trump-criticises-allies-over-rejection-hormuz-request-iran-israel-trade-2026-03-17/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 01:51

ВАШИНГТОН, 18 марта (Reuters) - Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
https://www.reuters.com/world/us/pentagon-seeks-more-than-200-billion-budget-request-iran-war-washington-post-2026-03-18/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 01:57

  ЛАД написав:барабашов Антисемитизм всегда использовался для перевода стрелок.
Если несчастная сотня тысяч ещё оставшихся может серьёзно влиять на судьбу и уничтожить 40-миллионную страну, то позор этой стране.
Насколько надо презирать собственный народ и кем считать его, чтобы писать такое.

Ну всё равно стёрли так что обговаривать нечего
Я так и именно вам скажу - между Щербицким, Кравчуком/Кучмой/Ющенко и нынешним гундосоносатым истеблишментом пропасть и это именно бабий яр.
Который был только на бумаге(и немнооожечко на деле)
Да, нас, наш с вами народ этот истеблешмент в худи РОНУY искренне презирает.
Быдлy непонятно зачем дали чрезмерно много прав.
Может всё таки для того чтоб отжать(и списать на это быдлo) какие то неисчислимые ресурсы на сданных территориях???
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 02:01

  pesikot написав:

3, 2, 1... Маю честь запросити. Гіркін
The_Rebel
