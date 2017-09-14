Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 08:57

Азія рятується російською нафтою: імпорт з РФ б’є історичні рекорди

У березні Азія готується прийняти рекордні обсяги російського палива за всю історію спостережень. Після того, як Сполучені Штати пом’якшили санкційний тиск на нафту з РФ, танкери масово рушили на схід.

Цей потік сировини став рятівним колом для регіону, який опинився на межі енергетичного голоду через масштабну війну на Близькому Сході.
Xenon
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У ніч на 18 березня світ здригнувся від новин про обстріл іранської АЕС "Бушер". Боєприпас упав поблизу енергоблоку, але нічого не пошкодив.

Ну такої х..., як скинути авіабомбу на АЕС - навіть русня не чудила. Максимум 120ми мінами обстрілювали.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 10:09

  Hotab написав:
  ЛАД написав:По объективным данным в УССР жили весьма неплохо, не хуже, чем в независимой Украине

Категорично не згоден.
Нехай мені в розвал було 14 , міг не все обʼєктивно оцінювати (хоча все одно памʼятаю як в першому класі (це 1984) мені вчителі передавали записки для мами яка працювала в магазі «залишити (приховати) курочку (уточку ) чи ковбаски, бо воно виміталось не встигши зʼявитись), але брату + 7 років, він памʼятає все чітко і був достатньо дорослим і свідомим щоб оцінювати.
Він прямо каже: «зараз якщо не ледащо і не дурачок, якщо працює голова і хочеш працювати, у тебе може бути все! І авто, і побутова техніка і будь яка їжа)». Тоді щоб жити краще інших треба було або стати партійним босом, або порушувати закон. І навіть маючи гроші ще не означало щось мати.
Ну, насчёт дефицитов и я хорошо помню. Тем не менее, не голодали. Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные". Что касается сегодняшней ситуации, то у вас явное преувеличение.
Но не буду спорить. Я писал не о том, как хорошо жили в СССР, а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник. И привёл сравнение. Всё. Цель была только в этом. Если судить по этому показателю, то якість життя в сегодняшней Украине и в УССР 1965 примерно одинакова.

P.s. Что касается сегодняшнего дня - если бы не отменили обязанность отслужить 25 лет и вы продолжали бы служить, не имея возможности летать в Африке, у вас "було б усе"?
И в Союзе были возможности заработать, даже не становясь "партійним босом, або порушувати закон", но , конечно, не так много, как сегодня. Но и сегодня будивельник правильно пишет, что таких, как он, всего 5%. Не буду спорить о цифре, возможно, несколько меньше или больше, но в принципе верно. Надеюсь, вы не станете утверждать, что остальные 95% "ледащо і дурачои".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 бер, 2026 10:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1. Что это за таблица? Откуда?
Потому что в ней для Украины приведена цифра 75.7 года, в то время, как здесь - https://surl.li/khaqsy, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года - 72,01; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.
Я ж Вам казав
Порівнюйте порівнювальне..
Є таблиці - середня тривалість життя на СЬОГОДНІ
Є таблиці - прогнозована тривалість життя при народженні..
Те що я приводив це
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
Список країн за очікуваною тривалістю життя при народженні

Саме тому Ви й не можете заявити що за совка з його 65+ років, життя в Україні чи Білорусі було таке саме з їх 75+ років

  ЛАД написав: а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник.
Дуже хороший, головне щоб данні порівнювались коректно а не пропогандистом.
очікувана тривалість життя при народженні):
СРСР
1926—1927 рр.: приблизно 44 роки.
1938—1939 рр.: близько 47 років.
1958—1959 рр.: зростання до 68,6 року (значний стрибок після війни).
Середина 1960-х: пік тривалості життя, 66,1 року для чоловіків та 73,8 року для жінок.
Початок 1980-х (1984 р.): зниження показників — 62,4 року для чоловіків та 73,6 року для жінок
То як, якщо порівняти правильно- СОВОК був хороший?
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 10:49

  Xenon написав:
Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина поставлена на паузу

Да... Вот если бы - когда Трамп свой Мирный План представил - хоть кто-то сказал бы, что не стоит от него отказываться...
_hunter
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 11:16


Ого, не тільки я це помітив.
Schmit
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 11:24

  Xenon написав:
Азія рятується російською нафтою: імпорт з РФ б'є історичні рекорди

У березні Азія готується прийняти рекордні обсяги російського палива за всю історію спостережень. Після того, як Сполучені Штати пом’якшили санкційний тиск на нафту з РФ, танкери масово рушили на схід.

Цей потік сировини став рятівним колом для регіону, який опинився на межі енергетичного голоду через масштабну війну на Близькому Сході.

Та фігня це. Скоро російська економіка загнеться. Не допоможе їй це. Ще трішки почекати і все.
Де ж ті турбопатріоти які сміялись з мене що в РФ все гаразд?
Коли там вже чекати краху російської економіки?
andrijk777
