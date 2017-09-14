Азія рятується російською нафтою: імпорт з РФ б’є історичні рекорди
У березні Азія готується прийняти рекордні обсяги російського палива за всю історію спостережень. Після того, як Сполучені Штати пом’якшили санкційний тиск на нафту з РФ, танкери масово рушили на схід.
Цей потік сировини став рятівним колом для регіону, який опинився на межі енергетичного голоду через масштабну війну на Близькому Сході.
ЛАД написав:По объективным данным в УССР жили весьма неплохо, не хуже, чем в независимой Украине
Категорично не згоден. Нехай мені в розвал було 14 , міг не все обʼєктивно оцінювати (хоча все одно памʼятаю як в першому класі (це 1984) мені вчителі передавали записки для мами яка працювала в магазі «залишити (приховати) курочку (уточку ) чи ковбаски, бо воно виміталось не встигши зʼявитись), але брату + 7 років, він памʼятає все чітко і був достатньо дорослим і свідомим щоб оцінювати. Він прямо каже: «зараз якщо не ледащо і не дурачок, якщо працює голова і хочеш працювати, у тебе може бути все! І авто, і побутова техніка і будь яка їжа)». Тоді щоб жити краще інших треба було або стати партійним босом, або порушувати закон. І навіть маючи гроші ще не означало щось мати.
Ну, насчёт дефицитов и я хорошо помню. Тем не менее, не голодали. Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные". Что касается сегодняшней ситуации, то у вас явное преувеличение. Но не буду спорить. Я писал не о том, как хорошо жили в СССР, а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник. И привёл сравнение. Всё. Цель была только в этом. Если судить по этому показателю, то якість життя в сегодняшней Украине и в УССР 1965 примерно одинакова.
P.s. Что касается сегодняшнего дня - если бы не отменили обязанность отслужить 25 лет и вы продолжали бы служить, не имея возможности летать в Африке, у вас "було б усе"? И в Союзе были возможности заработать, даже не становясь "партійним босом, або порушувати закон", но , конечно, не так много, как сегодня. Но и сегодня будивельник правильно пишет, что таких, как он, всего 5%. Не буду спорить о цифре, возможно, несколько меньше или больше, но в принципе верно. Надеюсь, вы не станете утверждать, что остальные 95% "ледащо і дурачои".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 бер, 2026 10:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Что это за таблица? Откуда? Потому что в ней для Украины приведена цифра 75.7 года, в то время, как здесь - https://surl.li/khaqsy, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года - 72,01; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.
Саме тому Ви й не можете заявити що за совка з його 65+ років, життя в Україні чи Білорусі було таке саме з їх 75+ років
ЛАД написав: а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник.
Дуже хороший, головне щоб данні порівнювались коректно а не пропогандистом.
очікувана тривалість життя при народженні): СРСР 1926—1927 рр.: приблизно 44 роки. 1938—1939 рр.: близько 47 років. 1958—1959 рр.: зростання до 68,6 року (значний стрибок після війни). Середина 1960-х: пік тривалості життя, 66,1 року для чоловіків та 73,8 року для жінок. Початок 1980-х (1984 р.): зниження показників — 62,4 року для чоловіків та 73,6 року для жінок
То як, якщо порівняти правильно- СОВОК був хороший?
Та фігня це. Скоро російська економіка загнеться. Не допоможе їй це. Ще трішки почекати і все. Де ж ті турбопатріоти які сміялись з мене що в РФ все гаразд? Коли там вже чекати краху російської економіки?