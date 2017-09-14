Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 13:29

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:1. Что это за таблица? Откуда?
Потому что в ней для Украины приведена цифра 75.7 года, в то время, как здесь - https://surl.li/khaqsy, например, указано, что "Середня тривалість життя чоловіків на 11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9 відповідно)". Правда, не очень понятно, что это за цифры, т.к. в таблицах указано для 2019 года - 72,01; 66,92; 76,98 для обоих полов, мужчин и женщин, соответственно. Но это самые высокие цифры.
Я ж Вам казав
Порівнюйте порівнювальне..
Є таблиці - середня тривалість життя на СЬОГОДНІ
Є таблиці - прогнозована тривалість життя при народженні..
Те що я приводив це
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
Список країн за очікуваною тривалістю життя при народженні

Саме тому Ви й не можете заявити що за совка з його 65+ років, життя в Україні чи Білорусі було таке саме з їх 75+ років
Чому "саме тому"?
Вы привели таблицу "Список країн за очікуваною тривалістю життя при народженні" по данным ЦРУ. Не знаю, какая у них методика и на каких данных основана.
По моей ссылке (https://surl.li/khaqsy или без сокращения https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0,%D1%83%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20(10.6%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2).) то же самое из укр. Вики - таблица "Середня очікувана тривалість життя". Сильно сомневаюсь, что укр. Вики захотелось занизить эти цифры, поэтому как-то больше доверяю нашим данным.

  ЛАД написав: а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник.
Дуже хороший, головне щоб данні порівнювались коректно а не пропогандистом.
очікувана тривалість життя при народженні):
СРСР
1926—1927 рр.: приблизно 44 роки.
1938—1939 рр.: близько 47 років.
1958—1959 рр.: зростання до 68,6 року (значний стрибок після війни).
Середина 1960-х: пік тривалості життя, 66,1 року для чоловіків та 73,8 року для жінок.
Початок 1980-х (1984 р.): зниження показників — 62,4 року для чоловіків та 73,6 року для жінок
То як, якщо порівняти правильно- СОВОК був хороший?

Вы опять приводите какие-то цифры без ссылки. Встречал я и такие. Но по той же моей ссылке на укр. Вики цифры сильно другие:
Год.............1980....1985....1990
чоловіки......64,6.....65,2.....65,7
жінки ..........74,0.....74,0....75,0
Зато в годы независимости - сильное падение для мужчин.
С 2002 по 2008 цифра колеблется от 62,23 до 62,60 года. Для женщин от 73,97 до 74,28.
После этого цифры начинают довольно быстро расти до 2014. Припишем это достижениям Януковича?
После 2014 наблюдается небольшой рост и снижение в 2019-2020, по-видимому, из-за ковида.

Все эти вопросы достаточно непросты и арифметикой тут не обойдёшься.
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 13:33

  ЛАД написав:.
Ну, насчёт дефицитов и я хорошо помню. Тем не менее, не голодали. Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные". Что касается сегодняшней ситуации, то у вас явное преувеличение.
Но не буду спорить. Я писал не о том, как хорошо жили в СССР, а только о том, что средняя продолжительность жизни не очень хороший показатель, о чём написал будивельник. И привёл сравнение. Всё. Цель была только в этом. Если судить по этому показателю, то якість життя в сегодняшней Украине и в УССР 1965 примерно одинакова.

P.s. Что касается сегодняшнего дня - если бы не отменили обязанность отслужить 25 лет и вы продолжали бы служить, не имея возможности летать в Африке, у вас "було б усе"?
И в Союзе были возможности заработать, даже не становясь "партійним босом, або порушувати закон", но , конечно, не так много, как сегодня. Но и сегодня будивельник правильно пишет, что таких, как он, всего 5%. Не буду спорить о цифре, возможно, несколько меньше или больше, но в принципе верно. Надеюсь, вы не станете утверждать, что остальные 95% "ледащо і дурачои".[/quote]

]Ещё смеялись: "В магазинах ниего нет, а холодильники у всез полные"

цю маячню (про повні холодильники) вигадали в місткомі кпрс(у відділі пропаганди)

гадаю, ви ще не забули, що у срср була ієрархія:
Иерархия снабжения: В СССР существовала четкая система категорий снабжения населенных пунктов. Города-миллионники и столицы союзных республик получали фондовые товары в первую очередь, создавая видимость благополучия.
Обеспеченность: В то время как в малых городах продукты питания были в дефиците, в миллионниках (особенно в Москве) ассортимент был шире, а товары первой необходимости — доступнее.
Спецраспределители: Существовала закрытая система распределения товаров (спецпайки, закрытые магазины) для партийной номенклатуры, академиков и других категорий, которая работала лучше, чем общедоступная сеть.
Региональные различия: Снабжение зависело от важности города. Города с развитой промышленностью или оборонными предприятиями снабжались лучше.
80-е годы: К началу 1980-х годов даже в крупных городах дефицит товаров стал ощутимым, что привело к введению талонов на продукты питания.


мої батьки (як тільки у нас з'явився транспорт, у 1972р мотоцикл "Іж-планета" з коляскою, а з квітня 1977р ВАЗ-2101) майже кожної суботи ганяли за шмотками в Молдову, а за продуктами у села по Київській трасі(Любашівка, бо там був великий базар і селяни привозили свинину, яловичину, сало, яблука, вставали о 4й ранку, 400км в день-харчів купити), на привоз не їздили, бо там перекупи ціни драли завжди.
починаючи з 1980р до розпаду совка був тотальний дефіцит харчів, окрім столиць
у 1979р ми поїхали на авто в Ленінград (у Таллінні були здивовані червоною рибою у відкритому доступі по 3,5р (мати побачила і хотіла купити, а "естонці" кажуть не беріть, ми не купуємо, бо вимагаємо накладні на товар (вчора риба була по 3,30р а сьогодні вже 3,50р), сміливі люди. В Одесі за такі "претензії" продавець казала , що ти п'яний і швидко викликала міліцію (і те були у змові з продавщицями продовольчих магазинів).
При ссср великі гроші заробляли або партноменклатура(чи червоні директори заводів/фабрик, голова колгоспу (разом з головним бухгалтером) мав шанси продати частину врожаю наліво (але це вже було після 1980р), до того ОБХСС швидко ловив і 5-6 років на зоні. Можна було в моря, або в армію (краще у підводний флот, чи авіацію), або золото
добувати
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 242129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 446760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1174436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

